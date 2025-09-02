Экс-сотрудник Госкино Семкин получит 1,1 млн грн от государства за 11 лет вынужденного прогула

Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Кабмин восстановил в должности первого заместителя председателя Госкино Сергея Семкина по решению суда и должен компенсировать ему 1,1 млн грн зарплаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Семкин был уволен на основании закона о люстрации в октябре 2014 года.

После этого он подал в Окружной административный суд города Киева жалобу с требованием признать такое решение противоправным, отменить распоряжение и восстановить его в должности.

Позже это дело было направлено в Винницкий окружной административный суд, который в апреле 2025 года принял его к рассмотрению.

Также читайте: Деятельность Госкино снова будет координировать Минкульт, - решение Кабмина

21 июля 2025 года суд принял решение (вступило в действие 21 августа 2025 года) признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 16 октября 2014 года об увольнении Семкина, восстановить его в должности первого заместителя председателя Госкино с 28 октября 2014 года и взыскать с Госкино в пользу Семкина средний заработок за время вынужденного прогула с октября 2014 года по июль 2025 года (2723 дней) в сумме 1 121 276,94 грн (411,78 грн среднедневная заработная плата).

Госкино после этого обратилось с апелляционной жалобой на это решение, но из-за неуплаты судебного сбора Шестой апелляционный административный суд 27 августа 2025 года оставил жалобу без движения.

Так, Кабмин распоряжением №913 от 1 сентября 2025 года восстановил Семкина в должности первого заместителя председателя Госкино, начиная с 28 октября 2014 года. В то же время распоряжением №914 от указанной даты правительство уволило его по соглашению сторон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил нового руководителя Госкино. Что о нем известно?