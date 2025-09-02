РУС
Экс-сотрудник Госкино Семкин получит 1,1 млн грн от государства за 11 лет вынужденного прогула

Бывший сотрудник Госкино отсудил у государства миллион за 11 лет прогула
Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Кабмин восстановил в должности первого заместителя председателя Госкино Сергея Семкина по решению суда и должен компенсировать ему 1,1 млн грн зарплаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Семкин был уволен на основании закона о люстрации в октябре 2014 года.

После этого он подал в Окружной административный суд города Киева жалобу с требованием признать такое решение противоправным, отменить распоряжение и восстановить его в должности.

Позже это дело было направлено в Винницкий окружной административный суд, который в апреле 2025 года принял его к рассмотрению.

Также читайте: Деятельность Госкино снова будет координировать Минкульт, - решение Кабмина

21 июля 2025 года суд принял решение (вступило в действие 21 августа 2025 года) признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 16 октября 2014 года об увольнении Семкина, восстановить его в должности первого заместителя председателя Госкино с 28 октября 2014 года и взыскать с Госкино в пользу Семкина средний заработок за время вынужденного прогула с октября 2014 года по июль 2025 года (2723 дней) в сумме 1 121 276,94 грн (411,78 грн среднедневная заработная плата).

Госкино после этого обратилось с апелляционной жалобой на это решение, но из-за неуплаты судебного сбора Шестой апелляционный административный суд 27 августа 2025 года оставил жалобу без движения.

Так, Кабмин распоряжением №913 от 1 сентября 2025 года восстановил Семкина в должности первого заместителя председателя Госкино, начиная с 28 октября 2014 года. В то же время распоряжением №914 от указанной даты правительство уволило его по соглашению сторон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил нового руководителя Госкино. Что о нем известно?

Топ комментарии
+10
Отакой! Оце некуйово дівки танцюют.
І шо ж він всі 11 років ні де не працював? А з чого ж він тоді харчувався і не схуд? Чи то він з голоду отак вспух?
02.09.2025 16:13 Ответить
02.09.2025 16:13 Ответить
+9
за державні гроші
02.09.2025 16:10 Ответить
02.09.2025 16:10 Ответить
+9
Отак і повертають ригів і їхніх слуг до влади.
Ну, лохи ж за це й голосували...по приколу.
02.09.2025 16:12 Ответить
02.09.2025 16:12 Ответить
Отаке кіно
02.09.2025 16:09 Ответить
02.09.2025 16:09 Ответить
за державні гроші
02.09.2025 16:10 Ответить
02.09.2025 16:10 Ответить
Цирк
02.09.2025 16:14 Ответить
02.09.2025 16:14 Ответить
На дроті
02.09.2025 16:15 Ответить
02.09.2025 16:15 Ответить
Держкіно після цього звернулося з апеляційною скаргою на це рішення, але через несплату судового збору Шостий апеляційний адміністративний суд 27 серпня 2025 року залишив скаргу без руху
Джерело: https://censor.net/ua/n3571837
02.09.2025 16:10 Ответить
02.09.2025 16:10 Ответить
Виглядає наче не дуже і хотіли
02.09.2025 16:17 Ответить
02.09.2025 16:17 Ответить
Авжеж, не хотіли, бо там зара збір близько 1000 грн усього (можу помилятися).
02.09.2025 18:07 Ответить
02.09.2025 18:07 Ответить
Отак і повертають ригів і їхніх слуг до влади.
Ну, лохи ж за це й голосували...по приколу.
02.09.2025 16:12 Ответить
02.09.2025 16:12 Ответить
Отакой! Оце некуйово дівки танцюют.
І шо ж він всі 11 років ні де не працював? А з чого ж він тоді харчувався і не схуд? Чи то він з голоду отак вспух?
02.09.2025 16:13 Ответить
02.09.2025 16:13 Ответить
януковича давайте вже поновляйте, не соромтесь.
02.09.2025 16:13 Ответить
02.09.2025 16:13 Ответить
То нехай кб і сплачує цей лям. Вони порушили закон, хай і відповідають
02.09.2025 16:15 Ответить
02.09.2025 16:15 Ответить
ті, кого мали люструвати у 2014 році найпершими, тепер ухвалюють судові рішення на користь люстрованих
02.09.2025 16:20 Ответить
02.09.2025 16:20 Ответить
Своих нє бросают
02.09.2025 16:28 Ответить
02.09.2025 16:28 Ответить
Я чекаю майже три роки виконання рішення суду по виплаті заборгованоств ПФУ. Сума на порядок менша.
А цьому виплатять зразу. Sуки а не влада.
02.09.2025 16:22 Ответить
02.09.2025 16:22 Ответить
З чого ви взяли, що йому візьмуть і виплатять? Нема з чого платити. Буде у черзі чекати як і ви. Років сто.
02.09.2025 17:03 Ответить
02.09.2025 17:03 Ответить
Зелені суди відміняють люстрацію прокацаплених призначенців Януковича та ще й виплачують етнічним руzкім "репарації"... за підтримку "руского міра" під час війни з кацапами. Отака вона "українська влада". То ж не дивно що війна буде довгою. Дуже довгою...
02.09.2025 16:35 Ответить
02.09.2025 16:35 Ответить
То подивись, хто призначив цих суддів. І нам розповіси. Ото буде номер.
02.09.2025 17:54 Ответить
02.09.2025 17:54 Ответить
Не думаю, що він щось отримає. Принаймні у осяжному майбутньому. Поставлять у чергу у казначействі. А вона років на сто. Чи навіть більше...
02.09.2025 17:02 Ответить
02.09.2025 17:02 Ответить
Хто там люстрацію замовляв? Тримайте!!!
02.09.2025 18:08 Ответить
02.09.2025 18:08 Ответить
 
 