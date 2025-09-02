На фронті зафіксовано 76 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Краматорському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 76 бойових зіткнень.

Бойові дії на півночі

Від артилерійських обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Сеньківка, Грем’яч Чернігівської області; Малушине, Зарічне, Миколаївка, Товстодубове, Винторівка Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Зноб-Новгородське та Винторівка що на Сумщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще одне бойове зіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 136 артилерійських обстрілів, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше, ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі та в бік населеного пункту Дронівка. Три бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили десять спроб просунутися вперед у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине. Дотепер тривають чотири бойові зіткнення.

На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Яблунівка, Полтавка наші воїни зупинили чотири наступальні дії ворога, ще одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне та в напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 20 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог тричі атакував у районах населених пунктів Іванівка та Шевченко. Два бойових зіткнення продовжуються дотепер.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби ворог не проводив жодних наступальних дій.

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував у напрямку населеного пункту Антонівка. Авіаційного удару зазнав населений пункт Миколаївка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.