ЄС розглядає пропозицію Данії щодо закриття лазівок для російського газу, - Bloomberg

Країни Європейського Союзу обговорюють заходи, які унеможливлять постачання російського газу, зокрема його змішування з паливом іншого походження.

передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ініціативою, імпортери мають доводити, що газ не походить із РФ. Особливу увагу приділено поставкам через газопровід TurkStream, який з’єднує Росію з Південно-Східною Європою. У разі відсутності чітких доказів газ вважатиметься російським.

Пропонується, щоб постачання російського газу за короткостроковими контрактами припинилися не пізніше 17 червня 2026 року, а за довгостроковими угодами - до кінця 2027 року. Виняток може бути зроблений для країн без виходу до моря, зокрема Угорщини та Словаччини.

Данія прагне досягти угоди між країнами-членами ЄС до жовтня та завершити переговори з Європарламентом до кінця року.

