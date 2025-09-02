УКР
Фіцо після зустрічі з Путіним очікує дзвінків від європейських лідерів щодо України

Фіцо провів зустріч із Путіним. Що відомо?

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Китаї очікує численні дзвінки від лідерів інших європейських країн.

За словами Фіцо, він привітав Путіна з першою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці та хотів отримати "базову інформацію про те, де ми є і чого очікувати".

Прем’єр також зазначив, що вже наступного дня європейські колеги, ймовірно, телефонуватимуть, щоб дізнатися деталі розмови з російським лідером і обговорити ситуацію в Україні.

Раніше повідомлялось, що Фіцо планує зустрітися із Зеленським 5 вересня.

02.09.2025 14:17 Відповісти
мабуть будуть дзвонити, щоб сказати який він уйобок.
02.09.2025 14:14 Відповісти
Хто ти таке салупа ********** щоб до тебе черга стояла з політиків? Пошліть йому одне загальне СМС - ПНХ. Хай сидить і розшифровує
02.09.2025 14:15 Відповісти
Мазохіст?
02.09.2025 14:13 Відповісти
А піз..ди отримати не очікує?
02.09.2025 14:19 Відповісти
Заблокуйте це чмо!
02.09.2025 14:14 Відповісти
пазвані мнє, пазвані......... під)(уйловик поїхав тим чого не має.
02.09.2025 14:15 Відповісти
А краще ****** по Недружбі добряче. Щоб реакцію на зустріч з ****** і іншими членами Вісі Зла, прочуствував на ділі а не на словах
02.09.2025 14:19 Відповісти
Для чого обговорювати щось з якоюсь фіцою? Щоб дізнатися, що воно є нікчемним **************? Про це й так всі знають.
02.09.2025 14:16 Відповісти
Фіцо рік не буде руку мити, бо її тис клон самого пуйла!
02.09.2025 14:17 Відповісти
02.09.2025 14:17 Відповісти
А кулю в лоб він не очікує?
02.09.2025 14:17 Відповісти
- Альо це Фіцо?
- Так хер Мерці, слухао вас.
- Ти навіщо, сучий син поперся до Сі? Словакія воювали разом з Мао?
........
- Альо це Фіцо?
- Так пані дер Ляйн, слухао вас.
- Ти навіщо, скотиняка поперся до Кітаю? Твій кдід воювали разом з гитлерівцями а не разом з Мао.
.........
- Альо це Фіцо?
- Так месьє Макрон, слухао вас.
- Ти навіщо, син віслюка та вівці поперся до КНР? Словакія яким бьоком до подій в Китає?
........
- Альо це Фіцо?
- Так ........., слухао вас.
.......
02.09.2025 14:22 Відповісти
Думаю, що Фіцо закоханий у гітлера, сталіна, бін ладана, пол пота....
02.09.2025 14:22 Відповісти
він шо західних лідерів за дурників має
хйло тіки бреше йому вірити мати вееликі проблеми
02.09.2025 14:25 Відповісти
Відішліть йому нагороду - орден імені Монікі Левінскі - він заслужив...
02.09.2025 14:27 Відповісти
Високо він себе несе - підстилка
02.09.2025 14:29 Відповісти
Кокот до тебе нігдо незавола,протеже ти є піча мечиаровска.
02.09.2025 14:30 Відповісти
П кому ти наПуй потрібен недоюиток ***********?!
02.09.2025 14:32 Відповісти
Ще один корче з себе Трампа,мабуть,хоче щоб його в дупу цілували?Кому ти потрібен,хіба пуйлу?Вербовку і співбесіду пройшов.
02.09.2025 14:32 Відповісти
Кожна шваль мріє про власну значимість.
02.09.2025 14:33 Відповісти
Шнирь *******..й. Ще один з хантиманських ***..й буде ревнувати
02.09.2025 14:44 Відповісти
Бажано повний ігнор і захаркана харя.
02.09.2025 14:46 Відповісти
Жаль що не пристрелили ще тоді цю хвору істоту, фіцо і ***** - здохніть😡😡
02.09.2025 14:49 Відповісти
Звонки будут короткие. От Идинах до Идивжо
02.09.2025 14:52 Відповісти
А це що за поц?
02.09.2025 15:13 Відповісти
Бажає почути реальне підтвердження, що він -- натуральний під@р та пуйлівська повія?
02.09.2025 15:23 Відповісти
Фріцо, якщо ти подав руку ху...ла, це твоя справа бути опущеним. А ЄС ти вже давно не цікавий. Так, підстилка для ху...ла.
02.09.2025 15:28 Відповісти
Германия теперь рассматривает антиукраинскую позицию Виктора Орбана как угрозу своей безопасности.
Берлин рассматривает возможность заморозки 43 миллиардов евро из фондов ЕС и настаивает на приостановлении права голоса Венгрии в ЕС в соответствии со статьей 7.
02.09.2025 15:41 Відповісти
орбан позвонить, безсумнівно. Але чи європейський він лідер - це ще питання.
02.09.2025 16:18 Відповісти
Хіба що орбан (ує...н) подзвонить.
02.09.2025 16:22 Відповісти
 
 