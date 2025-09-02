2 875 30
Фіцо після зустрічі з Путіним очікує дзвінків від європейських лідерів щодо України
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Китаї очікує численні дзвінки від лідерів інших європейських країн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.
За словами Фіцо, він привітав Путіна з першою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці та хотів отримати "базову інформацію про те, де ми є і чого очікувати".
Прем’єр також зазначив, що вже наступного дня європейські колеги, ймовірно, телефонуватимуть, щоб дізнатися деталі розмови з російським лідером і обговорити ситуацію в Україні.
Раніше повідомлялось, що Фіцо планує зустрітися із Зеленським 5 вересня.
Топ коментарі
+10 Володимир Коржов #575140
показати весь коментар02.09.2025 14:17 Відповісти Посилання
+9 Urs
показати весь коментар02.09.2025 14:14 Відповісти Посилання
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар02.09.2025 14:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Так хер Мерці, слухао вас.
- Ти навіщо, сучий син поперся до Сі? Словакія воювали разом з Мао?
........
- Альо це Фіцо?
- Так пані дер Ляйн, слухао вас.
- Ти навіщо, скотиняка поперся до Кітаю? Твій кдід воювали разом з гитлерівцями а не разом з Мао.
.........
- Альо це Фіцо?
- Так месьє Макрон, слухао вас.
- Ти навіщо, син віслюка та вівці поперся до КНР? Словакія яким бьоком до подій в Китає?
........
- Альо це Фіцо?
- Так ........., слухао вас.
.......
хйло тіки бреше йому вірити мати вееликі проблеми
Берлин рассматривает возможность заморозки 43 миллиардов евро из фондов ЕС и настаивает на приостановлении права голоса Венгрии в ЕС в соответствии со статьей 7.