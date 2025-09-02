Фіцо після зустрічі з Путіним очікує дзвінків від європейських лідерів щодо України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Китаї очікує численні дзвінки від лідерів інших європейських країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

За словами Фіцо, він привітав Путіна з першою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на Алясці та хотів отримати "базову інформацію про те, де ми є і чого очікувати".

Прем’єр також зазначив, що вже наступного дня європейські колеги, ймовірно, телефонуватимуть, щоб дізнатися деталі розмови з російським лідером і обговорити ситуацію в Україні.

Раніше повідомлялось, що Фіцо планує зустрітися із Зеленським 5 вересня.

