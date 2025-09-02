РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11404 посетителя онлайн
Новости Встреча Путина и Фицо
2 587 28

Фицо после встречи с Путиным ожидает звонков от европейских лидеров по поводу Украины

Фицо провел встречу с Путиным. Что известно?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае ожидает многочисленные звонки от лидеров других европейских стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

По словам Фицо, он поздравил Путина с первой встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и хотел получить "базовую информацию о том, где мы находимся и чего ожидать".

Премьер также отметил, что уже на следующий день европейские коллеги, вероятно, будут звонить, чтобы узнать детали разговора с российским лидером и обсудить ситуацию в Украине.

Ранее сообщалось, что Фицо планирует встретиться с Зеленским 5 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо на встрече с Путиным: С Зеленским в пятницу обсужу "недопустимость атак на энергетику" (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (32119) Евросоюз (17524) Фицо Роберт (219)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
02.09.2025 14:17 Ответить
+9
мабуть будуть дзвонити, щоб сказати який він уйобок.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:14 Ответить
+8
Хто ти таке салупа ********** щоб до тебе черга стояла з політиків? Пошліть йому одне загальне СМС - ПНХ. Хай сидить і розшифровує
показать весь комментарий
02.09.2025 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мазохіст?
показать весь комментарий
02.09.2025 14:13 Ответить
А піз..ди отримати не очікує?
показать весь комментарий
02.09.2025 14:19 Ответить
Заблокуйте це чмо!
показать весь комментарий
02.09.2025 14:14 Ответить
мабуть будуть дзвонити, щоб сказати який він уйобок.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:14 Ответить
пазвані мнє, пазвані......... під)(уйловик поїхав тим чого не має.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:15 Ответить
Хто ти таке салупа ********** щоб до тебе черга стояла з політиків? Пошліть йому одне загальне СМС - ПНХ. Хай сидить і розшифровує
показать весь комментарий
02.09.2025 14:15 Ответить
А краще ****** по Недружбі добряче. Щоб реакцію на зустріч з ****** і іншими членами Вісі Зла, прочуствував на ділі а не на словах
показать весь комментарий
02.09.2025 14:19 Ответить
Для чого обговорювати щось з якоюсь фіцою? Щоб дізнатися, що воно є нікчемним **************? Про це й так всі знають.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:16 Ответить
Фіцо рік не буде руку мити, бо її тис клон самого пуйла!
показать весь комментарий
02.09.2025 14:17 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 14:17 Ответить
А кулю в лоб він не очікує?
показать весь комментарий
02.09.2025 14:17 Ответить
- Альо це Фіцо?
- Так хер Мерці, слухао вас.
- Ти навіщо, сучий син поперся до Сі? Словакія воювали разом з Мао?
........
- Альо це Фіцо?
- Так пані дер Ляйн, слухао вас.
- Ти навіщо, скотиняка поперся до Кітаю? Твій кдід воювали разом з гитлерівцями а не разом з Мао.
.........
- Альо це Фіцо?
- Так месьє Макрон, слухао вас.
- Ти навіщо, син віслюка та вівці поперся до КНР? Словакія яким бьоком до подій в Китає?
........
- Альо це Фіцо?
- Так ........., слухао вас.
.......
показать весь комментарий
02.09.2025 14:22 Ответить
Думаю, що Фіцо закоханий у гітлера, сталіна, бін ладана, пол пота....
показать весь комментарий
02.09.2025 14:22 Ответить
він шо західних лідерів за дурників має
хйло тіки бреше йому вірити мати вееликі проблеми
показать весь комментарий
02.09.2025 14:25 Ответить
Відішліть йому нагороду - орден імені Монікі Левінскі - він заслужив...
показать весь комментарий
02.09.2025 14:27 Ответить
Високо він себе несе - підстилка
показать весь комментарий
02.09.2025 14:29 Ответить
Кокот до тебе нігдо незавола,протеже ти є піча мечиаровска.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:30 Ответить
П кому ти наПуй потрібен недоюиток ***********?!
показать весь комментарий
02.09.2025 14:32 Ответить
Ще один корче з себе Трампа,мабуть,хоче щоб його в дупу цілували?Кому ти потрібен,хіба пуйлу?Вербовку і співбесіду пройшов.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:32 Ответить
Кожна шваль мріє про власну значимість.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:33 Ответить
Шнирь *******..й. Ще один з хантиманських ***..й буде ревнувати
показать весь комментарий
02.09.2025 14:44 Ответить
Бажано повний ігнор і захаркана харя.
показать весь комментарий
02.09.2025 14:46 Ответить
Жаль що не пристрелили ще тоді цю хвору істоту, фіцо і ***** - здохніть😡😡
показать весь комментарий
02.09.2025 14:49 Ответить
Звонки будут короткие. От Идинах до Идивжо
показать весь комментарий
02.09.2025 14:52 Ответить
А це що за поц?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:13 Ответить
Бажає почути реальне підтвердження, що він -- натуральний під@р та пуйлівська повія?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:23 Ответить
Фріцо, якщо ти подав руку ху...ла, це твоя справа бути опущеним. А ЄС ти вже давно не цікавий. Так, підстилка для ху...ла.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:28 Ответить
Германия теперь рассматривает антиукраинскую позицию Виктора Орбана как угрозу своей безопасности.
Берлин рассматривает возможность заморозки 43 миллиардов евро из фондов ЕС и настаивает на приостановлении права голоса Венгрии в ЕС в соответствии со статьей 7.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:41 Ответить
 
 