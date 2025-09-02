Фицо после встречи с Путиным ожидает звонков от европейских лидеров по поводу Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае ожидает многочисленные звонки от лидеров других европейских стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

По словам Фицо, он поздравил Путина с первой встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и хотел получить "базовую информацию о том, где мы находимся и чего ожидать".

Премьер также отметил, что уже на следующий день европейские коллеги, вероятно, будут звонить, чтобы узнать детали разговора с российским лидером и обсудить ситуацию в Украине.

Ранее сообщалось, что Фицо планирует встретиться с Зеленским 5 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо на встрече с Путиным: С Зеленским в пятницу обсужу "недопустимость атак на энергетику" (обновлено). ВИДЕО