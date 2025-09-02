2 587 28
Фицо после встречи с Путиным ожидает звонков от европейских лидеров по поводу Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае ожидает многочисленные звонки от лидеров других европейских стран.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.
По словам Фицо, он поздравил Путина с первой встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и хотел получить "базовую информацию о том, где мы находимся и чего ожидать".
Премьер также отметил, что уже на следующий день европейские коллеги, вероятно, будут звонить, чтобы узнать детали разговора с российским лидером и обсудить ситуацию в Украине.
Ранее сообщалось, что Фицо планирует встретиться с Зеленским 5 сентября.
Топ комментарии
+10 Володимир Коржов #575140
показать весь комментарий02.09.2025 14:17 Ответить Ссылка
+9 Urs
показать весь комментарий02.09.2025 14:14 Ответить Ссылка
+8 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий02.09.2025 14:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Так хер Мерці, слухао вас.
- Ти навіщо, сучий син поперся до Сі? Словакія воювали разом з Мао?
........
- Альо це Фіцо?
- Так пані дер Ляйн, слухао вас.
- Ти навіщо, скотиняка поперся до Кітаю? Твій кдід воювали разом з гитлерівцями а не разом з Мао.
.........
- Альо це Фіцо?
- Так месьє Макрон, слухао вас.
- Ти навіщо, син віслюка та вівці поперся до КНР? Словакія яким бьоком до подій в Китає?
........
- Альо це Фіцо?
- Так ........., слухао вас.
.......
хйло тіки бреше йому вірити мати вееликі проблеми
Берлин рассматривает возможность заморозки 43 миллиардов евро из фондов ЕС и настаивает на приостановлении права голоса Венгрии в ЕС в соответствии со статьей 7.