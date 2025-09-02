ЕС рассматривает предложение Дании о закрытии лазеек для российского газа, - Bloomberg

Страны Европейского Союза обсуждают меры, которые сделают невозможным поставки российского газа, в частности его смешивание с топливом другого происхождения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ с предложением Дании, передает Цензор.НЕТ.

Согласно инициативе, импортеры должны доказывать, что газ не происходит из РФ. Особое внимание уделено поставкам через газопровод TurkStream, который соединяет Россию с Юго-Восточной Европой. В случае отсутствия четких доказательств газ будет считаться российским.

Предлагается, чтобы поставки российского газа по краткосрочным контрактам прекратились не позднее 17 июня 2026 года, а по долгосрочным соглашениям - до конца 2027 года. Исключение может быть сделано для стран без выхода к морю, в частности Венгрии и Словакии.

Дания стремится достичь соглашения между странами-членами ЕС до октября и завершить переговоры с Европарламентом до конца года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо после встречи с Путиным ожидает звонков от европейских лидеров по поводу Украины