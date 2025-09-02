Стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
Фастівський міський районний суд задовільнив клопотання прокурорів Фастівської окружної прокуратури. Підозрюваному у справі про вбивство 27-річного чоловіка та замаху на вбивство щодо його 58-річного батька, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Дії 52-річного жителя Фастова кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:
- ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство двох осіб),
- ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
Нагадаємо, 31 серпня у Фастові між місцевим жителем та двома чоловіками виник конфлікт, після якого 52-річний учасник суперечки поїхав додому, озброївся і повернувся на місце події, де відкрив вогонь по опонентах. Унаслідок стрілянини 27-річний чоловік помер у лікарні, а 58-річний отримав поранення і перебуває під наглядом медиків. Озброєного нападника затримав поліцейський, який випадково став свідком події.
53-річному жителю Фастова повідомили про підозру - йому загрожує довічне.
Хто знає, звідки пішла традиція - для повідомлень у медіа з протоколу брати тільки стать та вік/рік народження учасників події? Для чого? Щоб читач мав можливість уявити описану подію "а особах"? Чому б не вказувати, скажімо, колір волосся фігурантів, у що вони були одягнені тощо?