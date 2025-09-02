Стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід

Фастівський міський районний суд задовільнив клопотання прокурорів Фастівської окружної прокуратури. Підозрюваному у справі про вбивство 27-річного чоловіка та замаху на вбивство щодо його 58-річного батька, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Дії 52-річного жителя Фастова кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство двох осіб),

ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, 31 серпня у Фастові між місцевим жителем та двома чоловіками виник конфлікт, після якого 52-річний учасник суперечки поїхав додому, озброївся і повернувся на місце події, де відкрив вогонь по опонентах. Унаслідок стрілянини 27-річний чоловік помер у лікарні, а 58-річний отримав поранення і перебуває під наглядом медиків. Озброєного нападника затримав поліцейський, який випадково став свідком події.

