Новини Стрілянина у Фастові
725 7

Стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід

Запобіжний захід

Фастівський міський районний суд задовільнив клопотання прокурорів Фастівської окружної прокуратури. Підозрюваному у справі про вбивство 27-річного чоловіка та замаху на вбивство щодо його 58-річного батька, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Дії 52-річного жителя Фастова кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство двох осіб),
  • ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Також читайте: Стрілянина сталася на Київщині: є загиблий і поранений

Нагадаємо,  31 серпня у Фастові між місцевим жителем та двома чоловіками виник конфлікт, після якого 52-річний учасник суперечки поїхав додому, озброївся і повернувся на місце події, де відкрив вогонь по опонентах. Унаслідок стрілянини 27-річний чоловік помер у лікарні, а 58-річний отримав поранення і перебуває під наглядом медиків. Озброєного нападника затримав поліцейський, який випадково став свідком події.

53-річному жителю Фастова повідомили про підозру - йому загрожує довічне.

Автор: 

Київська область (4215) вбивство (3179) запобіжний захід (538) Фастів (33) Фастівський район (40)
Коментувати
Сортувати:
Стісняюсь спитать:
Хто знає, звідки пішла традиція - для повідомлень у медіа з протоколу брати тільки стать та вік/рік народження учасників події? Для чого? Щоб читач мав можливість уявити описану подію "а особах"? Чому б не вказувати, скажімо, колір волосся фігурантів, у що вони були одягнені тощо?
02.09.2025 19:42 Відповісти
Мені більше цікавить звідки і що за зброя.
02.09.2025 21:27 Відповісти
Ствол в кожну хату! І труну одразу.
02.09.2025 19:52 Відповісти
А з якої зброї цей стрілок вбив людину? З рушниці? Точно? Ану загугли, клоун
02.09.2025 19:55 Відповісти
Зробили показники по арешту без застави! В той же час корупціонери ,які вкрали мільярди йдуть під особисте зобов'язання,а "Тищенки",сплативши долю малую йдуть на угоди з прокуратурою та отримують умовні строки!! Генеральна прокуратура банкує!!
02.09.2025 20:14 Відповісти
 
 