РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11721 посетитель онлайн
Новости Стрельба в Фастове
781 7

Стрельба в Фастове: подозреваемому избрана мера пресечения

Меры пресечения

Фастовский городской районный суд удовлетворил ходатайство прокуроров Фастовской окружной прокуратуры. Подозреваемому по делу об убийстве 27-летнего мужчины и покушении на убийство в отношении его 58-летнего отца, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Действия 52-летнего жителя Фастова квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

  • ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство двух лиц),
  • ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Также читайте: Стрельба произошла на Киевщине: есть погибший и раненый

Напомним, 31 августа в Фастове между местным жителем и двумя мужчинами возник конфликт, после которого 52-летний участник спора поехал домой, вооружился и вернулся на место происшествия, где открыл огонь по оппонентам. Вследствие стрельбы 27-летний мужчина скончался в больнице, а 58-летний получил ранения и находится под наблюдением медиков. Вооруженного нападающего задержал полицейский, который случайно стал свидетелем происшествия.

53-летнему жителю Фастова сообщили о подозрении - ему грозит пожизненное.

Автор: 

Киевская область (4315) убийство (6574) мера пресечения (506) Фастов (29) Фастовский район (40)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стісняюсь спитать:
Хто знає, звідки пішла традиція - для повідомлень у медіа з протоколу брати тільки стать та вік/рік народження учасників події? Для чого? Щоб читач мав можливість уявити описану подію "а особах"? Чому б не вказувати, скажімо, колір волосся фігурантів, у що вони були одягнені тощо?
показать весь комментарий
02.09.2025 19:42 Ответить
Мені більше цікавить звідки і що за зброя.
показать весь комментарий
02.09.2025 21:27 Ответить
Ствол в кожну хату! І труну одразу.
показать весь комментарий
02.09.2025 19:52 Ответить
А з якої зброї цей стрілок вбив людину? З рушниці? Точно? Ану загугли, клоун
показать весь комментарий
02.09.2025 19:55 Ответить
Зробили показники по арешту без застави! В той же час корупціонери ,які вкрали мільярди йдуть під особисте зобов'язання,а "Тищенки",сплативши долю малую йдуть на угоди з прокуратурою та отримують умовні строки!! Генеральна прокуратура банкує!!
показать весь комментарий
02.09.2025 20:14 Ответить
 
 