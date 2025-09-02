Стрельба в Фастове: подозреваемому избрана мера пресечения
Фастовский городской районный суд удовлетворил ходатайство прокуроров Фастовской окружной прокуратуры. Подозреваемому по делу об убийстве 27-летнего мужчины и покушении на убийство в отношении его 58-летнего отца, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Действия 52-летнего жителя Фастова квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
- ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство двух лиц),
- ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Напомним, 31 августа в Фастове между местным жителем и двумя мужчинами возник конфликт, после которого 52-летний участник спора поехал домой, вооружился и вернулся на место происшествия, где открыл огонь по оппонентам. Вследствие стрельбы 27-летний мужчина скончался в больнице, а 58-летний получил ранения и находится под наблюдением медиков. Вооруженного нападающего задержал полицейский, который случайно стал свидетелем происшествия.
53-летнему жителю Фастова сообщили о подозрении - ему грозит пожизненное.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто знає, звідки пішла традиція - для повідомлень у медіа з протоколу брати тільки стать та вік/рік народження учасників події? Для чого? Щоб читач мав можливість уявити описану подію "а особах"? Чому б не вказувати, скажімо, колір волосся фігурантів, у що вони були одягнені тощо?