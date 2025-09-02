Стрельба в Фастове: подозреваемому избрана мера пресечения

Фастовский городской районный суд удовлетворил ходатайство прокуроров Фастовской окружной прокуратуры. Подозреваемому по делу об убийстве 27-летнего мужчины и покушении на убийство в отношении его 58-летнего отца, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Действия 52-летнего жителя Фастова квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство двух лиц),

ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Также читайте: Стрельба произошла на Киевщине: есть погибший и раненый

Напомним, 31 августа в Фастове между местным жителем и двумя мужчинами возник конфликт, после которого 52-летний участник спора поехал домой, вооружился и вернулся на место происшествия, где открыл огонь по оппонентам. Вследствие стрельбы 27-летний мужчина скончался в больнице, а 58-летний получил ранения и находится под наблюдением медиков. Вооруженного нападающего задержал полицейский, который случайно стал свидетелем происшествия.

53-летнему жителю Фастова сообщили о подозрении - ему грозит пожизненное.