РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10698 посетителей онлайн
Новости Стрельба в Фастове
5 748 55

Стрельба произошла в Киевской области: есть погибший и раненый

полиция Киевской области рассказала о стрельбе в Фастове

В результате стрельбы в Фастове Киевской области один человек погиб, еще один получил ранения. Правоохранители задержали злоумышленника, который стрелял в людей.

Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на одной из улиц в городе Фастов произошла стрельба.

"Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что между злоумышленником и еще двумя мужчинами - отцом и сыном - произошел конфликт. После фигурант поехал к месту своего проживания, взял оружие и вернулся к оппонентам, осуществив несколько выстрелов в мужчин",- сказано в сообщении.

Отмечается, что свидетелем инцидента стал начальник отдела превенции полиции Фастовщины, который находился вне службы. Он немедленно задержал стрелка - 53-летнего местного жителя - и вызвал скорую помощь для раненых.

Смотрите также: Стрельба в Черкассах: кроме злоумышленника никто ранен не был, он задержан. ФОТОрепортаж

В результате происшествия 28-летний пострадавший скончался в больнице, его отцу сейчас оказывается медицинская помощь.

Полицейские задержали 53-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оружие изъято.

Открыты уголовные производства по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, умышленное убийство, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Смотрите также: Во Львове произошла стрельба, полиция задержала вероятного стрелка,- СМИ. ФОТО (обновлено)

Автор: 

Киевская область (4306) стрельба (3297) Фастов (27) Фастовский район (37)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
затримував діючий пліцейський, який перебував поза службою.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:04 Ответить
+5
3 основні підвалини ******** z-еленої влади: анархія, свавілля, бандитизм!
показать весь комментарий
01.09.2025 00:09 Ответить
+5
Ого. Кукуха відлетіла у вирій.
Вбивця підстрелив двох беззбройних.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову затримував умовно цивільний, а не профнепридатні. І непогано б легалізувати короткоствол для самозахисту. Бо нагородний пістолет у вбивці чомусь є.
показать весь комментарий
31.08.2025 23:56 Ответить
затримував діючий пліцейський, який перебував поза службою.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:04 Ответить
Наяальник відділу превенції. Що це за посада? Знаєш?
показать весь комментарий
01.09.2025 00:05 Ответить
так, знаю. Саме у прямі обов'язки начальника відділу превенції входить контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, ***********, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система;
показать весь комментарий
01.09.2025 00:22 Ответить
Начальник, по факту бумагоперекладач з однієї стопки паперу в іншу. Та ще й не при виконанні. Та ще й в його обов'язки не входить затримання. Я й пишу, що це майже цивільна людина.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:26 Ответить
це не цивілна людина. Це діючий поліцейський середнього складу поліції, начальник сектору превенції патрульної поліції.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:39 Ответить
Добре
показать весь комментарий
01.09.2025 00:43 Ответить
єдине, що у цій ситуації мене дивує - це те що поліцейський середнього складу поліції поза службою у військовий час не носить при собі табельної зброї.
показать весь комментарий
01.09.2025 01:07 Ответить
А йому зброю хоч видавали? Він же не патрулює місто.
показать весь комментарий
01.09.2025 01:18 Ответить
звісно начальник сектору табельну отримує. Але парадокс у тому, що у військовий час поза службою поліцейські у нас не носять зброю, тому від них толку майже стільки ж, як і від звичайного перехожого свідка.
показать весь комментарий
01.09.2025 01:22 Ответить
Цей якраз затримав, від нього толк є. А профнепридатні на патрульках безтолкові
показать весь комментарий
01.09.2025 01:24 Ответить
так, затримав. Але стрілець, явно не професійний, встиг уразити двох людей, тому що у поліцейського не було при собі табельної зброї.
показать весь комментарий
01.09.2025 02:51 Ответить
І ми з вами дійшли до того що цей чоловік майже цивільний.
показать весь комментарий
01.09.2025 01:25 Ответить
ні, дійшли до того, що українська поліція дуже далека до відповідного функціонала. Звісно, в такому випадку ви маєте право прирівнювати будь-якого атестованого поліцейського до звичайної цивільної людини.
показать весь комментарий
01.09.2025 02:48 Ответить
ти шось поплутав
укрополіція це

найбільш корумпована структура
найбільш безпорадна
працівники на 90% невигласи у законах, бикують
психологічно не підготовлені працювати з людьми
найбільш огидна людям бо не воює як структура ніхерна
показать весь комментарий
01.09.2025 05:56 Ответить
Короткоствол так, порнографію так.
Люди, які пишуть про легалізацію чи дозвіл, зазвичай, знають як цим користуватися. Як його правильно дістати, як стріляти, куди цілитися і коли взагалі доцільно діставати (що дуже важливо). Звісно, краще ніколи не опинятися у ситуаціях, коли короткоствол може знадобитися. Але в критичному випадку треба бути з ним, а не з голими руками) А щодо раптових нападів і розрізнення вбивць - так, питання дискусійне. Короткоствол - це шанс, а не гарантія.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:10 Ответить
Звісно що шанс, але ж стрілець двох підстрелив, а якщо була б зброя, то одного встиг би.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:12 Ответить
Так справа в тому що носити зброю не всі хочуть, і мати з нею справу також. І беззбройеа людина соціально безпечна а зі стволом вже ні, бо має знаряддя вбивства при собі. Біс знає що там в голові.. А якщо буде відстрелюватись а кулі куди летітимуть у місто в перехожих? Чи вони спочатку переміщуватимуться в підвальне приміщення і там захищатимуться? Не хотів би я щоб куля захистуна вбила випадкового перехожого, дитину, вагітну жінку, кота
показать весь комментарий
01.09.2025 00:24 Ответить
Якщо тебе вб'є куля нападника, то тобі норм, а якщо куля захисника, то не норм. зрозуміло, кукуха в тебе не в гнізді.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:28 Ответить
А якщо твоя куля вб'є перехожого за сто метрів який собаку вигулює? Чи коли на тебе ствол наставлятимуть ти ракурс отвєтки вибиратимеш і переконавшись що постріл безпечний і нікому не загрожує, почнеш захищатись?)
показать весь комментарий
01.09.2025 00:30 Ответить
Винен нападаючий.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:31 Ответить
Тобто випадкові вбивства перехожих то просто побічна дія. І винен не той хто стріляв захищаючись а той хто становив загрозу життю захиснику на його суб'єктивну думку.. все ясно. Треба про це знати цивільним перехожим
показать весь комментарий
01.09.2025 00:35 Ответить
Коли в тебе хтось буде стріляти, то не лякайся, на твою суб'єктивну думку твій вбивця не буде нести тобі загрозу.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:37 Ответить
Якщо захищаючи своє життя ти забереш життя випадкових перехожих та навіщо в соціумі взагалі таке перелякане життя яке захищаючи себе забирає життя у інших. Якщо ти живеш такими принципами що тебе навмисно хочуть грохнути, то це точно не питання національного рівня про дозвіл на короткоствол.. А якщо ти захищаючись попадаєш в випадкових перехожих, а вони також починають захищатись і валять в тебе і попадають в інших.. ото б ланцюгова реакція була.. Але винен все одно отой перший що хотів тебе вбити, чи так тобі привиділось
показать весь комментарий
01.09.2025 00:50 Ответить
Якщо поліція при затриманні злочинця буде стріляти і застрелить тебе, то це для тебе норм, якщо вбивця тебе застрклить,то це для ткбе норм, а якщо той хто захищається - то не норм. Ти кончений.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:53 Ответить
Тобто стрілянина серед міста куди не попадя для тебе норм, і ходити переляканим також норм. Я навіть хотів би щоб не на довго ввели такий закон. Щоб дауни які за нього топлять переконались на власній шкурі, що таке коли кожний другий переляканий шариться по світу зі стволом, бо можна.. Бажано на власній шкурі та своїх близьких..
показать весь комментарий
01.09.2025 00:57 Ответить
Не норм, але ж ти новину читав? Сьогодні, от прямо декілька годин назад, вбивця в місті стріляв по беззбройним, і міг і в тебе випадково влучити, але це тобі норм, бо ти кончений. Не пиши мені більше.
показать весь комментарий
01.09.2025 01:00 Ответить
Фєдя, короткоствол для лохів. Хочеш справжній автомат і купу патронів? Безкоштовно.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:13 Ответить
кулі там не 5 45 бронебійні а мягкі 9мм
вони добре зупиняютться
показать весь комментарий
01.09.2025 05:58 Ответить
Чому б не зробити закон таким чином що застосувати короткостволу у разі загрози життю можна, але у разі смерті нападника отримуєш срок 15 років, за каліцтво 10, за поранення 3 умовно. Зато живий, да ж? Було б справедливо, і стримувалоб захистунів з захисцицями
показать весь комментарий
01.09.2025 00:17 Ответить
Тобто в данному випадку нападаючий отримає років 8 за вбивство, а якщо б вбитий захищався то йому 15 би впаяли. У вас з головою щось не так.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:22 Ответить
Так, бо нападаючого вивели захистуни думаючи що вони круті зі стволами, ображали на особистості, і він у стані афекту завалив їх з мисливської зброї або ножем. А короткостволи спеціально провокують бо можуть безкарно стріляти в людей бо дозволено. Якщо це крайня міра і вбив когось то захищайся але будь добр у турму на 15ть років. Це стимулюватиме просто уникати конфліктних ситуацій
показать весь комментарий
01.09.2025 00:28 Ответить
Ого. Кукуха відлетіла у вирій.
Вбивця підстрелив двох беззбройних.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:29 Ответить
саме такий зараз і діє. за умисне менше ніж за самозахист
показать весь комментарий
01.09.2025 00:35 Ответить
Головний борцун з ТЦК, який доказує яка він мирна і ненароджена для війни людинка, хоче короткоствол.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:15 Ответить
Ти написав однк речення, а збрехав 4 рази. Ти кацап.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:28 Ответить
Фєдя, ти ж тут доволі відома людинка. В кожній темі про ТЦК скиглиш.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:40 Ответить
Ця новина не про тцк. Про тцк ти писати почав, кацап брехливий.
показать весь комментарий
01.09.2025 06:45 Ответить
Ну, полегше. Навіщо зразу образами сипати? Куди такому гарячому хлопцю короткоствол? Ти ж одразу стріляти почнеш. Запитаю ще раз.
Фєдя, хочеш безкоштовний автомат?
показать весь комментарий
01.09.2025 07:08 Ответить
Є. Більше того- тобі чималі гроші платять, за те що ти його візьмеш.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:17 Ответить
Фєдя розуміє що обісрався, але старанно робить вигляд що все добре.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:26 Ответить
Прикольно спостерігати як справжні мачо- ;та я врагов рвав як Тузік грєлку, та я пацан чьоткий, дайте мені короткоствол, я обід не прощаю!;- дрищуть рідким калом коли мова заходить про мобілізацію і тут уже починається пісєнька ;я не народжений для війни, я мухи не обідив, люблю квіточки і метеликів, і взагалі в душі я дівчинка;.
Не кашляй, Фєдя. І рожевий вібратор тобі, а не короткоствол.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:36 Ответить
Не бачу традиційного:
"Під час спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка..."
показать весь комментарий
01.09.2025 00:01 Ответить
Пані Ольга Гергелюк, чому вас цікавить звичайна "битовуха", в той час як щодня гинуть і калічаться сотні захисників.

Пишiть про українських героїв на фронті, чи в тилу.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:03 Ответить
3 основні підвалини ******** z-еленої влади: анархія, свавілля, бандитизм!
показать весь комментарий
01.09.2025 00:09 Ответить
Прям Чікаго, чи відволікають від чогось маштабнішого?
показать весь комментарий
01.09.2025 00:10 Ответить
Рівень насильницької злочинності в Чикаго залишається нижчим, ніж у двох найбільших містах, згідно з даними кримінальної статистики ФБР.
Він становить приблизно 540 насильницьких злочинів на 100 000 жителів.Для порівняння, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі рівні насильницької злочинності становлять приблизно 671 та 728 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
Насправді, з 10 найбільших поліцейських департаментів, включених у дані ФБР, Х'юстон є містом з найвищим рівнем насильницької злочинності - приблизно 1 148 насильницьких злочинів на 100 000 жителів, згідно з даними.
Інші міста, такі як Філадельфія та Фінікс, також мають вищі рівні насильницької злочинності, ніж у Чикаго - приблизно 909 та 800 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
показать весь комментарий
01.09.2025 00:19 Ответить
Зброя - останній аргумент чоловіка! (с)мое!)

а може вони його огуляли?
😁
коротше, легалізуйте вже зброю
та не тіко пукалки а штурмову теж
як у Швейцарії, Ісраєлі... ну ви понелі хто вумний?
показать весь комментарий
01.09.2025 06:01 Ответить
На країну насувається вендетта. І чим дальше, тим буде наростати. Розподіл та перерозподіл накраденого, ліквідація свідків і т. п. на тлі політичних вбивств та підгоовки до виборів. ОПГдєрмака готує ішака до переобрання.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:39 Ответить
Ну шо, всі вже випорожнились?
То я підкину, шо можна навіть з такої обрізаної новини отримати
- це був не просто вуличний конфлікт, а якась таки негарна історія. І стрілок неспроста поїхав додому за зброєю і явно не за недобре слово у свою сторону. Можу припустити, що батькові з сином щось треба було фігуранта, бо вони залишились чекати його. Мабуть чекали грошей від нього.
- і кукуха не поїхала у стрільця, бо тоді і безбройний мусор поїхав би на* на машині з червоним хрестиком і мигалкою. А стрілець швидше за все здався першому мусору, який трапився - явка з повиною. Але мусору схоже захотілося медальку за відвагу і переграли справу під себе.
А чого ви ще чекаєте від українського кривосуддя - Портнов безсмертний!
показать весь комментарий
01.09.2025 09:01 Ответить
 
 