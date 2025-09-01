Стрельба произошла в Киевской области: есть погибший и раненый

В результате стрельбы в Фастове Киевской области один человек погиб, еще один получил ранения. Правоохранители задержали злоумышленника, который стрелял в людей.

Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на одной из улиц в городе Фастов произошла стрельба.

"Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что между злоумышленником и еще двумя мужчинами - отцом и сыном - произошел конфликт. После фигурант поехал к месту своего проживания, взял оружие и вернулся к оппонентам, осуществив несколько выстрелов в мужчин",- сказано в сообщении.

Отмечается, что свидетелем инцидента стал начальник отдела превенции полиции Фастовщины, который находился вне службы. Он немедленно задержал стрелка - 53-летнего местного жителя - и вызвал скорую помощь для раненых.

Смотрите также: Стрельба в Черкассах: кроме злоумышленника никто ранен не был, он задержан. ФОТОрепортаж

В результате происшествия 28-летний пострадавший скончался в больнице, его отцу сейчас оказывается медицинская помощь.

Полицейские задержали 53-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оружие изъято.

Открыты уголовные производства по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, умышленное убийство, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Смотрите также: Во Львове произошла стрельба, полиция задержала вероятного стрелка,- СМИ. ФОТО (обновлено)