Стрельба произошла в Киевской области: есть погибший и раненый
В результате стрельбы в Фастове Киевской области один человек погиб, еще один получил ранения. Правоохранители задержали злоумышленника, который стрелял в людей.
Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
В полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на одной из улиц в городе Фастов произошла стрельба.
"Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что между злоумышленником и еще двумя мужчинами - отцом и сыном - произошел конфликт. После фигурант поехал к месту своего проживания, взял оружие и вернулся к оппонентам, осуществив несколько выстрелов в мужчин",- сказано в сообщении.
Отмечается, что свидетелем инцидента стал начальник отдела превенции полиции Фастовщины, который находился вне службы. Он немедленно задержал стрелка - 53-летнего местного жителя - и вызвал скорую помощь для раненых.
В результате происшествия 28-летний пострадавший скончался в больнице, его отцу сейчас оказывается медицинская помощь.
Полицейские задержали 53-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оружие изъято.
Открыты уголовные производства по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, умышленное убийство, а также незаконного обращения с оружием, боевыми припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
укрополіція це
найбільш корумпована структура
найбільш безпорадна
працівники на 90% невигласи у законах, бикують
психологічно не підготовлені працювати з людьми
найбільш огидна людям бо не воює як структура ніхерна
Люди, які пишуть про легалізацію чи дозвіл, зазвичай, знають як цим користуватися. Як його правильно дістати, як стріляти, куди цілитися і коли взагалі доцільно діставати (що дуже важливо). Звісно, краще ніколи не опинятися у ситуаціях, коли короткоствол може знадобитися. Але в критичному випадку треба бути з ним, а не з голими руками) А щодо раптових нападів і розрізнення вбивць - так, питання дискусійне. Короткоствол - це шанс, а не гарантія.
вони добре зупиняютться
Вбивця підстрелив двох беззбройних.
Фєдя, хочеш безкоштовний автомат?
Не кашляй, Фєдя. І рожевий вібратор тобі, а не короткоствол.
"Під час спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка..."
Пишiть про українських героїв на фронті, чи в тилу.
Він становить приблизно 540 насильницьких злочинів на 100 000 жителів.Для порівняння, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі рівні насильницької злочинності становлять приблизно 671 та 728 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
Насправді, з 10 найбільших поліцейських департаментів, включених у дані ФБР, Х'юстон є містом з найвищим рівнем насильницької злочинності - приблизно 1 148 насильницьких злочинів на 100 000 жителів, згідно з даними.
Інші міста, такі як Філадельфія та Фінікс, також мають вищі рівні насильницької злочинності, ніж у Чикаго - приблизно 909 та 800 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
а може вони його огуляли?
😁
коротше, легалізуйте вже зброю
та не тіко пукалки а штурмову теж
як у Швейцарії, Ісраєлі... ну ви понелі хто вумний?
То я підкину, шо можна навіть з такої обрізаної новини отримати
- це був не просто вуличний конфлікт, а якась таки негарна історія. І стрілок неспроста поїхав додому за зброєю і явно не за недобре слово у свою сторону. Можу припустити, що батькові з сином щось треба було фігуранта, бо вони залишились чекати його. Мабуть чекали грошей від нього.
- і кукуха не поїхала у стрільця, бо тоді і безбройний мусор поїхав би на* на машині з червоним хрестиком і мигалкою. А стрілець швидше за все здався першому мусору, який трапився - явка з повиною. Але мусору схоже захотілося медальку за відвагу і переграли справу під себе.
А чого ви ще чекаєте від українського кривосуддя - Портнов безсмертний!