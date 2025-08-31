Стрілянина сталася на Київщині: є загиблий і поранений
Унаслідок стрілянини у Фастові Київської області один чоловік загинув, ще один зазнав поранень. Правоохоронці затримали зловмисника, який стріляв у людей.
Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у місті Фастів сталася стрілянина.
"Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між зловмисником та ще двома чоловіками - батьком та сином - стався конфлікт. Після фігурант поїхав до місця свого проживання, взяв зброю та повернувся до опонентів, здійснивши декілька пострілів у чоловіків",- сказано в повідомленні.
Зазначається, що свідком інциденту став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою. Він негайно затримав стрільця - 53-річного місцевого мешканця - та викликав швидку допомогу для поранених.
Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові наразі надається медична допомога.
Поліцейські затримали 53-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено.
Відкрито кримінальні провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
Люди, які пишуть про легалізацію чи дозвіл, зазвичай, знають як цим користуватися. Як його правильно дістати, як стріляти, куди цілитися і коли взагалі доцільно діставати (що дуже важливо). Звісно, краще ніколи не опинятися у ситуаціях, коли короткоствол може знадобитися. Але в критичному випадку треба бути з ним, а не з голими руками) А щодо раптових нападів і розрізнення вбивць - так, питання дискусійне. Короткоствол - це шанс, а не гарантія.
Вбивця підстрелив двох беззбройних.
"Під час спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка..."
Пишiть про українських героїв на фронті, чи в тилу.
