Стрілянина сталася на Київщині: є загиблий і поранений

Унаслідок стрілянини у Фастові Київської області один чоловік загинув, ще один зазнав поранень. Правоохоронці затримали зловмисника, який стріляв у людей.

Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у місті Фастів сталася стрілянина.

"Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між зловмисником та ще двома чоловіками - батьком та сином - стався конфлікт. Після фігурант поїхав до місця свого проживання, взяв зброю та повернувся до опонентів, здійснивши декілька пострілів у чоловіків",- сказано в повідомленні.

Зазначається, що свідком інциденту став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою. Він негайно затримав стрільця - 53-річного місцевого мешканця - та викликав швидку допомогу для поранених.

Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові наразі надається медична допомога.

Поліцейські затримали 53-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено.

Відкрито кримінальні провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

