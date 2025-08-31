УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4111 відвідувач онлайн
Новини Стрілянина у Фастові
2 118 34

Стрілянина сталася на Київщині: є загиблий і поранений

поліція Київщини розповіла про стрілянину у Фастові

Унаслідок стрілянини у Фастові Київської області один чоловік загинув, ще один зазнав поранень. Правоохоронці затримали зловмисника, який стріляв у людей.

Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у місті Фастів сталася стрілянина. 

"Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між зловмисником та ще двома чоловіками - батьком та сином - стався конфлікт. Після фігурант поїхав до місця свого проживання, взяв зброю та повернувся до опонентів, здійснивши декілька пострілів у чоловіків",- сказано в повідомленні.

Зазначається, що свідком інциденту став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою. Він негайно затримав стрільця - 53-річного місцевого мешканця - та викликав швидку допомогу для поранених.

Дивіться також: Стрілянина в Черкасах: крім зловмисника нікого поранено не було, його затримано. ФОТОрепортаж

Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові наразі надається медична допомога.

Поліцейські затримали 53-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено.

Відкрито кримінальні провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, умисне вбивство, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Дивіться також: У Львові відбулась стрілянина, поліція затримала ймовірного стрільця,- ЗМІ. ФОТО (оновлено)

Автор: 

Київська область (4207) стрілянина (1822) Фастів (31) Фастівський район (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Знову затримував умовно цивільний, а не профнепридатні. І непогано б легалізувати короткоствол для самозахисту. Бо нагородний пістолет у вбивці чомусь є.
показати весь коментар
31.08.2025 23:56 Відповісти
+1
затримував діючий пліцейський, який перебував поза службою.
показати весь коментар
01.09.2025 00:04 Відповісти
+1
3 основні підвалини ******** z-еленої влади: анархія, свавілля, бандитизм!
показати весь коментар
01.09.2025 00:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову затримував умовно цивільний, а не профнепридатні. І непогано б легалізувати короткоствол для самозахисту. Бо нагородний пістолет у вбивці чомусь є.
показати весь коментар
31.08.2025 23:56 Відповісти
затримував діючий пліцейський, який перебував поза службою.
показати весь коментар
01.09.2025 00:04 Відповісти
Наяальник відділу превенції. Що це за посада? Знаєш?
показати весь коментар
01.09.2025 00:05 Відповісти
так, знаю. Саме у прямі обов'язки начальника відділу превенції входить контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, ***********, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система;
показати весь коментар
01.09.2025 00:22 Відповісти
Начальник, по факту бумагоперекладач з однієї стопки паперу в іншу. Та ще й не при виконанні. Та ще й в його обов'язки не входить затримання. Я й пишу, що це майже цивільна людина.
показати весь коментар
01.09.2025 00:26 Відповісти
це не цивілна людина. Це діючий поліцейський середнього складу поліції, начальник сектору превенції патрульної поліції.
показати весь коментар
01.09.2025 00:39 Відповісти
Добре
показати весь коментар
01.09.2025 00:43 Відповісти
єдине, що у цій ситуації мене дивує - це те що поліцейський середнього складу поліції поза службою у військовий час не носить при собі табельної зброї.
показати весь коментар
01.09.2025 01:07 Відповісти
А йому зброю хоч видавали? Він же не патрулює місто.
показати весь коментар
01.09.2025 01:18 Відповісти
звісно начальник сектору табельну отримує. Але парадокс у тому, що у військовий час поза службою поліцейські у нас не носять зброю, тому від них толку майже стільки ж, як і від звичайного перехожого свідка.
показати весь коментар
01.09.2025 01:22 Відповісти
Цей якраз затримав, від нього толк є. А профнепридатні на патрульках безтолкові
показати весь коментар
01.09.2025 01:24 Відповісти
І ми з вами дійшли до того що цей чоловік майже цивільний.
показати весь коментар
01.09.2025 01:25 Відповісти
Короткоствол так, порнографію так.
Люди, які пишуть про легалізацію чи дозвіл, зазвичай, знають як цим користуватися. Як його правильно дістати, як стріляти, куди цілитися і коли взагалі доцільно діставати (що дуже важливо). Звісно, краще ніколи не опинятися у ситуаціях, коли короткоствол може знадобитися. Але в критичному випадку треба бути з ним, а не з голими руками) А щодо раптових нападів і розрізнення вбивць - так, питання дискусійне. Короткоствол - це шанс, а не гарантія.
показати весь коментар
01.09.2025 00:10 Відповісти
Звісно що шанс, але ж стрілець двох підстрелив, а якщо була б зброя, то одного встиг би.
показати весь коментар
01.09.2025 00:12 Відповісти
Так справа в тому що носити зброю не всі хочуть, і мати з нею справу також. І беззбройеа людина соціально безпечна а зі стволом вже ні, бо має знаряддя вбивства при собі. Біс знає що там в голові.. А якщо буде відстрелюватись а кулі куди летітимуть у місто в перехожих? Чи вони спочатку переміщуватимуться в підвальне приміщення і там захищатимуться? Не хотів би я щоб куля захистуна вбила випадкового перехожого, дитину, вагітну жінку, кота
показати весь коментар
01.09.2025 00:24 Відповісти
Якщо тебе вб'є куля нападника, то тобі норм, а якщо куля захисника, то не норм. зрозуміло, кукуха в тебе не в гнізді.
показати весь коментар
01.09.2025 00:28 Відповісти
А якщо твоя куля вб'є перехожого за сто метрів який собаку вигулює? Чи коли на тебе ствол наставлятимуть ти ракурс отвєтки вибиратимеш і переконавшись що постріл безпечний і нікому не загрожує, почнеш захищатись?)
показати весь коментар
01.09.2025 00:30 Відповісти
Винен нападаючий.
показати весь коментар
01.09.2025 00:31 Відповісти
Тобто випадкові вбивства перехожих то просто побічна дія. І винен не той хто стріляв захищаючись а той хто становив загрозу життю захиснику на його суб'єктивну думку.. все ясно. Треба про це знати цивільним перехожим
показати весь коментар
01.09.2025 00:35 Відповісти
Коли в тебе хтось буде стріляти, то не лякайся, на твою суб'єктивну думку твій вбивця не буде нести тобі загрозу.
показати весь коментар
01.09.2025 00:37 Відповісти
Якщо захищаючи своє життя ти забереш життя випадкових перехожих та навіщо в соціумі взагалі таке перелякане життя яке захищаючи себе забирає життя у інших. Якщо ти живеш такими принципами що тебе навмисно хочуть грохнути, то це точно не питання національного рівня про дозвіл на короткоствол.. А якщо ти захищаючись попадаєш в випадкових перехожих, а вони також починають захищатись і валять в тебе і попадають в інших.. ото б ланцюгова реакція була.. Але винен все одно отой перший що хотів тебе вбити, чи так тобі привиділось
показати весь коментар
01.09.2025 00:50 Відповісти
Якщо поліція при затриманні злочинця буде стріляти і застрелить тебе, то це для тебе норм, якщо вбивця тебе застрклить,то це для ткбе норм, а якщо той хто захищається - то не норм. Ти кончений.
показати весь коментар
01.09.2025 00:53 Відповісти
Тобто стрілянина серед міста куди не попадя для тебе норм, і ходити переляканим також норм. Я навіть хотів би щоб не на довго ввели такий закон. Щоб дауни які за нього топлять переконались на власній шкурі, що таке коли кожний другий переляканий шариться по світу зі стволом, бо можна.. Бажано на власній шкурі та своїх близьких..
показати весь коментар
01.09.2025 00:57 Відповісти
Не норм, але ж ти новину читав? Сьогодні, от прямо декілька годин назад, вбивця в місті стріляв по беззбройним, і міг і в тебе випадково влучити, але це тобі норм, бо ти кончений. Не пиши мені більше.
показати весь коментар
01.09.2025 01:00 Відповісти
Чому б не зробити закон таким чином що застосувати короткостволу у разі загрози життю можна, але у разі смерті нападника отримуєш срок 15 років, за каліцтво 10, за поранення 3 умовно. Зато живий, да ж? Було б справедливо, і стримувалоб захистунів з захисцицями
показати весь коментар
01.09.2025 00:17 Відповісти
Тобто в данному випадку нападаючий отримає років 8 за вбивство, а якщо б вбитий захищався то йому 15 би впаяли. У вас з головою щось не так.
показати весь коментар
01.09.2025 00:22 Відповісти
Так, бо нападаючого вивели захистуни думаючи що вони круті зі стволами, ображали на особистості, і він у стані афекту завалив їх з мисливської зброї або ножем. А короткостволи спеціально провокують бо можуть безкарно стріляти в людей бо дозволено. Якщо це крайня міра і вбив когось то захищайся але будь добр у турму на 15ть років. Це стимулюватиме просто уникати конфліктних ситуацій
показати весь коментар
01.09.2025 00:28 Відповісти
Ого. Кукуха відлетіла у вирій.
Вбивця підстрелив двох беззбройних.
показати весь коментар
01.09.2025 00:29 Відповісти
саме такий зараз і діє. за умисне менше ніж за самозахист
показати весь коментар
01.09.2025 00:35 Відповісти
Не бачу традиційного:
"Під час спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка..."
показати весь коментар
01.09.2025 00:01 Відповісти
Пані Ольга Гергелюк, чому вас цікавить звичайна "битовуха", в той час як щодня гинуть і калічаться сотні захисників.

Пишiть про українських героїв на фронті, чи в тилу.
показати весь коментар
01.09.2025 00:03 Відповісти
3 основні підвалини ******** z-еленої влади: анархія, свавілля, бандитизм!
показати весь коментар
01.09.2025 00:09 Відповісти
Прям Чікаго, чи відволікають від чогось маштабнішого?
показати весь коментар
01.09.2025 00:10 Відповісти
Рівень насильницької злочинності в Чикаго залишається нижчим, ніж у двох найбільших містах, згідно з даними кримінальної статистики ФБР.
Він становить приблизно 540 насильницьких злочинів на 100 000 жителів.Для порівняння, у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі рівні насильницької злочинності становлять приблизно 671 та 728 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
Насправді, з 10 найбільших поліцейських департаментів, включених у дані ФБР, Х'юстон є містом з найвищим рівнем насильницької злочинності - приблизно 1 148 насильницьких злочинів на 100 000 жителів, згідно з даними.
Інші міста, такі як Філадельфія та Фінікс, також мають вищі рівні насильницької злочинності, ніж у Чикаго - приблизно 909 та 800 насильницьких злочинів на 100 000 жителів відповідно.
показати весь коментар
01.09.2025 00:19 Відповісти
 
 