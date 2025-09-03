Особи рашистів, які розстріляли Героя України Мацієвського, поки не встановлено, - заступник генпрокурора Лещенко

Наразі особи російських військових, які розстріляли воїна Олександра Мацієвського за слова "Слава Україні!", не встановлено.

Про це заявив заступник генпрокурора Андрій Лещенко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Для нас принципове питання – довести розслідування до логічного завершення і встановити їх. Над цим працюють як оперативні підрозділи зі стовідсотковою віддачеюю, так і слідчі, і прокурори. Ви пам’ятаєте це відео? На ньому не видно шевронів, емблем, знаків розрізнення тих осіб, які вчинили цей злочин або хоча б були там. На ньому чутно лише голоси цих осіб", - пояснив він.

Проте, зазначив Лещенко, зараз працюють над тим, щоб все ж ідентифікувати цих осіб.

"Оскільки є величезні масиви перехоплень, ми шукаємо технічну, криміналістичну – будь-яку можливість для того, щоб отримати інструмент, яким би можна було порівняти голоси, які зафіксовані на відео з розстрілом Мацієвського і голоси військовослужбовців російської федерації, які зібрані в рамках кримінальних проваджень по всій Україні.

Вручну або криміналістичним способом, тобто шляхом призначення тисяч фоноскопічних експертиз, це зробити майже неможливо. На це треба багато часу, задіяння великого кола експертів, а ці експертизи досить затребувані зараз серед правоохоронних органів. Тому ми намагаємося знайти саме технічне рішення, з допомогою якого би відсіяти із загального масиву отриманих перехоплень ті, які не належать цим особам. І відібрати хоча б 10-20 аудіозаписів, де голоси схожі на ті, які присутні в кадрі з розстрілом Мацієвського. Після цього ми вже будемо призначати відповідні фоноскопічні експертизи, щоб в передбачений КПК спосіб мати докази", - додав заступник генпрокурора.

Як відомо, 6 березня 2023 року у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата за слова "Слава Україні". Кадри отримали широкий суспільний резонанс. Мінімальна кількість інформації про час та місце цього злочину призвели до того, що український Герой ідентифікувався із 2 особами.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у блозі написав, що це солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин 119-ї бригади сил ТРО Олександр Ігорович Мацієвський.

8 березня Регіональне управління Сил ТрО "Північ" Збройних сил України офіційно заявило, що на кадрах - солдат Олександр Мацієвський.

12 березня СБУ офіційно оприлюднила інформацію, що розстріляний воїн - це Олександр Мацієвський.

Президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру Мацієвському звання "Герой України".

