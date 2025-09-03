Рашисты, расстрелявшие Героя Украины Мациевского, пока не идентифицированы, - заместитель генпрокурора Лещенко

На данный момент российские военные, которые расстреляли воина Александра Мациевского за слова "Слава Украине!", не идентифицированы.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Андрей Лещенко в интервью Цензор.НЕТ.

"Для нас принципиальный вопрос - довести расследование до логического завершения и установить их. Над этим работают как оперативные подразделения со стопроцентной отдачей, так и следователи, и прокуроры. Вы помните это видео? На нем не видно шевронов, эмблем, знаков различия тех лиц, которые совершили это преступление или хотя бы были там. На нем слышны только голоса этих лиц", - пояснил он.

Однако, отметил Лещенко, сейчас работают над тем, чтобы все же идентифицировать этих лиц.

"Поскольку есть огромные массивы перехватов, мы ищем техническую, криминалистическую - любую возможность для того, чтобы получить инструмент, которым бы можно было сравнить голоса, которые зафиксированы на видео с расстрелом Мациевского и голоса военнослужащих российской федерации, которые собраны в рамках уголовных производств по всей Украине.

Вручную или криминалистическим способом, то есть путем назначения тысяч фоноскопических экспертиз, это сделать почти невозможно. На это надо много времени, задействование большого круга экспертов, а эти экспертизы достаточно востребованы сейчас среди правоохранительных органов. Поэтому мы пытаемся найти именно техническое решение, с помощью которого бы отсеять из общего массива полученных перехватов те, которые не принадлежат этим лицам. И отобрать хотя бы 10-20 аудиозаписей, где голоса похожи на те, которые присутствуют в кадре с расстрелом Мациевского. После этого мы уже будем назначать соответствующие фоноскопические экспертизы, чтобы в предусмотренный УПК способ иметь доказательства", - добавил заместитель генпрокурора.

Как известно, 6 марта 2023 года в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного украинского солдата за слова "Слава Украине". Кадры получили широкий общественный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привели к тому, что украинский Герой идентифицировался с 2 лицами.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.

8 марта Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах - солдат Александр Мациевский.

12 марта СБУ официально обнародовала информацию, что расстрелянный воин - это Александр Мациевский.

Президент Владимир Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Герой Украины".

