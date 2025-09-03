РУС
Рашисты, расстрелявшие Героя Украины Мациевского, пока не идентифицированы, - заместитель генпрокурора Лещенко

Расстрел Александра Мациевского. Установили ли личности причастных?

На данный момент российские военные, которые расстреляли воина Александра Мациевского за слова "Слава Украине!", не идентифицированы.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Андрей Лещенко в интервью Цензор.НЕТ.

"Для нас принципиальный вопрос - довести расследование до логического завершения и установить их. Над этим работают как оперативные подразделения со стопроцентной отдачей, так и следователи, и прокуроры. Вы помните это видео? На нем не видно шевронов, эмблем, знаков различия тех лиц, которые совершили это преступление или хотя бы были там. На нем слышны только голоса этих лиц", - пояснил он.

Однако, отметил Лещенко, сейчас работают над тем, чтобы все же идентифицировать этих лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский солдат застрелил гражданского возле Покровска, - прокуратура. ВИДЕО

"Поскольку есть огромные массивы перехватов, мы ищем техническую, криминалистическую - любую возможность для того, чтобы получить инструмент, которым бы можно было сравнить голоса, которые зафиксированы на видео с расстрелом Мациевского и голоса военнослужащих российской федерации, которые собраны в рамках уголовных производств по всей Украине.

Вручную или криминалистическим способом, то есть путем назначения тысяч фоноскопических экспертиз, это сделать почти невозможно. На это надо много времени, задействование большого круга экспертов, а эти экспертизы достаточно востребованы сейчас среди правоохранительных органов. Поэтому мы пытаемся найти именно техническое решение, с помощью которого бы отсеять из общего массива полученных перехватов те, которые не принадлежат этим лицам. И отобрать хотя бы 10-20 аудиозаписей, где голоса похожи на те, которые присутствуют в кадре с расстрелом Мациевского. После этого мы уже будем назначать соответствующие фоноскопические экспертизы, чтобы в предусмотренный УПК способ иметь доказательства", - добавил заместитель генпрокурора.

Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Андреем Лещенко читайте здесь.

Первая часть интервью доступна по ссылке.

Читайте: Памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого рашисты расстреляли за слова "Слава Украине!", установили в Нежине. ФОТОрепортаж

Как известно, 6 марта 2023 года в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного украинского солдата за слова "Слава Украине". Кадры получили широкий общественный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привели к тому, что украинский Герой идентифицировался с 2 лицами.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.

8 марта Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах - солдат Александр Мациевский.

12 марта СБУ официально обнародовала информацию, что расстрелянный воин - это Александр Мациевский.

Президент Владимир Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Герой Украины".

Читайте также: В Тбилиси установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!". ФОТО

Автор: 

расстрел (518) военные преступления (1502) Мациевский Александр (13) Лещенко Андрей (5)
дуже сильна людина,царство небесне
03.09.2025 15:20 Ответить
Встановлено, це путін владімір владіміровічь, позивний )(уйло.
03.09.2025 15:25 Ответить
Надо предложить награду тем, кто опознают голоса
Во все времена вознаграждение помогает найти преступника
У этих убийц есть те, кто воевал с ними рядом
У них есть жены
Есть дети
Пока все хорошо в отношениях - все будут молчать
Но когда отношения рушатся - есть шанс ,что они сдадут своих бывших
Такие истории знают полицейские всего мира
Сегодня жена дает алиби своему мужу - убийце
А спустя годы приходит в полицию
И признается, что солгала
Человек - существо сложное...
Иногда обещанное вознаграждение может подтолкнуть человека
К действиям....
03.09.2025 15:41 Ответить
Кацапстан - це антиУкраїна, антиРусь. Кацапи вбивають русичів ще з часів розорення Києва андрієм боголюбським (1169 р.)
03.09.2025 15:41 Ответить
Генпрокуратура могла би і не згадувати: що вона не установила, не з"ясувала, не виявила, не розшукала, не доказала, не знайшла... не-не-не. І тільки одне НА пасує для цієї компанії - <*********** ВОНА ПОТРІБНА?
03.09.2025 16:10 Ответить
 
 