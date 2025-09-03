УКР
Вадефуль закликав Індію використати свій вплив на РФ, щоб посадити Кремль за стіл перемовин

міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Індію чинити тиск на РФ для того, щоб Москва повернулася до мирних переговорів щодо війни в Україні.

Про це він сказав під час дводенного візиту до Нью-Делі, пише пише Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

Вадефуль заявив що, незважаючи на зусилля Європи та Сполучених Штатів, Росія не бажає починати переговори, і це виклик, який Нью-Делі потенційно може вирішити.

"Єдина вимога - щоб зброя замовкла", - сказав німецький міністр.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський "продемонстрував намір укласти мир".

"Ми, європейці, робимо все можливе, співпрацюючи з нашими американськими та українськими друзями, щоб ця війна швидко закінчилася, а Україна отримала мир як суверенна держава", - сказав Вадефуль.

Читайте також: ЄС має бути учасником мирних перемовин, - канцлер Австрії Штокер

Що він бухає?
03.09.2025 22:45 Відповісти
тиск Індії на рф обмежується максимально тільки тиском руки моді путіну.
03.09.2025 22:47 Відповісти
Який тиск? - Індія вже горнеться до Китаю - шоб вивернутись від удару Трампа - це міністр - чи аби побалакати? - на Китаї рашка тримається
03.09.2025 22:47 Відповісти
Моді вже майже відповів Вадефулю, поклавши прибор на додіка драпа і поїхавши на зустріч з Сі, )(уйлом та кімом. Ніхто ще так не об'єднував Китай і Індію проти США як додік драп.
03.09.2025 22:47 Відповісти
Вiн би ще Монголiю до цього закликав
03.09.2025 23:00 Відповісти
Ідіоти ....
Індуси чудово розуміють , що європейці хочуть припинення війни лише для того , аби самим купувати кацапську нафту !
03.09.2025 23:02 Відповісти
Если бы у нас была бы профессиональная дипломатия, а не Завхоз и тренерши по минету, то можно было бы и с Индией работать и получать правильные решения.
03.09.2025 23:06 Відповісти
В обмін на що, на недолугу політику Трампа з його хаотичними тарифами? Яка користь Індії, якій потрібно думати як 1,5 млрд. ротів прогодувати, від цього?
03.09.2025 23:07 Відповісти
 
 