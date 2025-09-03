Вадефуль закликав Індію використати свій вплив на РФ, щоб посадити Кремль за стіл перемовин
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Індію чинити тиск на РФ для того, щоб Москва повернулася до мирних переговорів щодо війни в Україні.
Про це він сказав під час дводенного візиту до Нью-Делі, пише пише Euronews, інформує Цензор.НЕТ.
Вадефуль заявив що, незважаючи на зусилля Європи та Сполучених Штатів, Росія не бажає починати переговори, і це виклик, який Нью-Делі потенційно може вирішити.
"Єдина вимога - щоб зброя замовкла", - сказав німецький міністр.
Він додав, що президент України Володимир Зеленський "продемонстрував намір укласти мир".
"Ми, європейці, робимо все можливе, співпрацюючи з нашими американськими та українськими друзями, щоб ця війна швидко закінчилася, а Україна отримала мир як суверенна держава", - сказав Вадефуль.
Індуси чудово розуміють , що європейці хочуть припинення війни лише для того , аби самим купувати кацапську нафту !