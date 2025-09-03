РУС
Вадефуль призвал Индию использовать свое влияние на РФ, чтобы посадить Кремль за стол переговоров

министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Индию оказать давление на РФ для того, чтобы Москва вернулась к мирным переговорам по войне в Украине.

Об этом он сказал во время двухдневного визита в Нью-Дели, пишет пишет пишет Euronews, информирует Цензор.НЕТ.

Вадефуль заявил что, несмотря на усилия Европы и Соединенных Штатов, Россия не желает начинать переговоры, и это вызов, который Нью-Дели потенциально может решить.

"Единственное требование - чтобы оружие замолчало", - сказал немецкий министр.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский "продемонстрировал намерение заключить мир".

"Мы, европейцы, делаем все возможное, сотрудничая с нашими американскими и украинскими друзьями, чтобы эта война быстро закончилась, а Украина получила мир как суверенное государство", - сказал Вадефуль.

Що він бухає?
03.09.2025 22:45 Ответить
тиск Індії на рф обмежується максимально тільки тиском руки моді путіну.
03.09.2025 22:47 Ответить
Який тиск? - Індія вже горнеться до Китаю - шоб вивернутись від удару Трампа - це міністр - чи аби побалакати? - на Китаї рашка тримається
03.09.2025 22:47 Ответить
Моді вже майже відповів Вадефулю, поклавши прибор на додіка драпа і поїхавши на зустріч з Сі, )(уйлом та кімом. Ніхто ще так не об'єднував Китай і Індію проти США як додік драп.
03.09.2025 22:47 Ответить
Вiн би ще Монголiю до цього закликав
03.09.2025 23:00 Ответить
Ідіоти ....
Індуси чудово розуміють , що європейці хочуть припинення війни лише для того , аби самим купувати кацапську нафту !
03.09.2025 23:02 Ответить
Если бы у нас была бы профессиональная дипломатия, а не Завхоз и тренерши по минету, то можно было бы и с Индией работать и получать правильные решения.
03.09.2025 23:06 Ответить
В обмін на що, на недолугу політику Трампа з його хаотичними тарифами? Яка користь Індії, якій потрібно думати як 1,5 млрд. ротів прогодувати, від цього?
03.09.2025 23:07 Ответить
 
 