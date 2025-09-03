Вадефуль призвал Индию использовать свое влияние на РФ, чтобы посадить Кремль за стол переговоров
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Индию оказать давление на РФ для того, чтобы Москва вернулась к мирным переговорам по войне в Украине.
Об этом он сказал во время двухдневного визита в Нью-Дели, пишет пишет пишет Euronews, информирует Цензор.НЕТ.
Вадефуль заявил что, несмотря на усилия Европы и Соединенных Штатов, Россия не желает начинать переговоры, и это вызов, который Нью-Дели потенциально может решить.
"Единственное требование - чтобы оружие замолчало", - сказал немецкий министр.
Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский "продемонстрировал намерение заключить мир".
"Мы, европейцы, делаем все возможное, сотрудничая с нашими американскими и украинскими друзьями, чтобы эта война быстро закончилась, а Украина получила мир как суверенное государство", - сказал Вадефуль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Індуси чудово розуміють , що європейці хочуть припинення війни лише для того , аби самим купувати кацапську нафту !