ЕС должен быть участником мирных переговоров, - канцлер Австрии Штокер
Евросоюз должен продолжать давление на Россию и стать участником мирных переговоров по Украине.
Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Позиция Австрии - это четкая солидарность (с Украиной. - Ред.), и то же касается всех других государств-членов ЕС. Нашим приоритетом должно быть прекращение убийств и боевых действий в Украине", - подчеркнул он.
Канцлер выразил убеждение, что война "начинается на поле боя, но заканчивается за столом переговоров".
"Поэтому очень жаль, что убийства и боевые действия не прекратились, и, к сожалению, мы не смогли вступить в мирные переговоры для достижения устойчивого и долгосрочного мира. Недавно мы увидели, что Путин, кажется, не заинтересован ни в каких серьезных мирных переговорах.
Мы знаем, что агрессия России против Украины продолжается, и количество погибших говорит само за себя. Это означает, что Европейский Союз должен продолжать давление, чтобы прекратить убийства и вступить в серьезные мирные переговоры", - добавил Штокер.
Он также признал, что пока настроен "не слишком оптимистично" по этому поводу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
7 дзвінків трампа, особиста зустріч на алясці, готовність трампа кинути Україну. трамп пропонував путіну все що тільки можна (може навіть з заглотом). Результат: жодних поступок від росії.
І тут вилазять європейські кретини з потужним "війна закінчується за столом". В Європах інтернет і новини відключили на 8 місяців? Чи як. Чому ці чиновники відсталіші за трампа?