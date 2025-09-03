РУС
ЕС должен быть участником мирных переговоров, - канцлер Австрии Штокер

В ЕС настаивают на участии в мирных переговорах

Евросоюз должен продолжать давление на Россию и стать участником мирных переговоров по Украине.

Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Позиция Австрии - это четкая солидарность (с Украиной. - Ред.), и то же касается всех других государств-членов ЕС. Нашим приоритетом должно быть прекращение убийств и боевых действий в Украине", - подчеркнул он.

Канцлер выразил убеждение, что война "начинается на поле боя, но заканчивается за столом переговоров".

Также читайте: На встрече глав МИД стран ЕС обсуждали, как посадить Россию за стол переговоров, - Липавский

"Поэтому очень жаль, что убийства и боевые действия не прекратились, и, к сожалению, мы не смогли вступить в мирные переговоры для достижения устойчивого и долгосрочного мира. Недавно мы увидели, что Путин, кажется, не заинтересован ни в каких серьезных мирных переговорах.

Мы знаем, что агрессия России против Украины продолжается, и количество погибших говорит само за себя. Это означает, что Европейский Союз должен продолжать давление, чтобы прекратить убийства и вступить в серьезные мирные переговоры", - добавил Штокер.

Он также признал, что пока настроен "не слишком оптимистично" по этому поводу.

Читайте: РФ ожидает продолжения переговоров с Украиной, - Лавров

> війна "починається на полі бою, але закінчується за столом переговорів"

7 дзвінків трампа, особиста зустріч на алясці, готовність трампа кинути Україну. трамп пропонував путіну все що тільки можна (може навіть з заглотом). Результат: жодних поступок від росії.

І тут вилазять європейські кретини з потужним "війна закінчується за столом". В Європах інтернет і новини відключили на 8 місяців? Чи як. Чому ці чиновники відсталіші за трампа?
03.09.2025 16:17 Ответить
А хто кобила з хвостом? Співучасник вбивств українців Китай?
03.09.2025 17:43 Ответить
Пріоритетом має бути не "припинення вбивств і бойових дій в Україні", а надання всіх можливих сил і засобів для знищення якмога більшої кількості окупантів в Україні і сировинного та військово-виробничого потенціалу на росії. Коли вже до вас, євнухів, у Європі це дойде?
03.09.2025 16:25 Ответить
С пустого в порожнє,балоболи,а тим часом " союзники" пукіна роблять реальні кроки у вигляді живої сили,замість балабольства.
03.09.2025 16:28 Ответить
Некомпетентному Лоху не довіряють. При очній зустрічі з Пуйлом навіть не втямить на що погодився.
03.09.2025 16:32 Ответить
Ти вже це писав, тільки під іншим прапорцем.
03.09.2025 17:44 Ответить
Да с вас в Пекине ржали всем аулом.
