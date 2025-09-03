ЕС должен быть участником мирных переговоров, - канцлер Австрии Штокер

Евросоюз должен продолжать давление на Россию и стать участником мирных переговоров по Украине.

Об этом заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Позиция Австрии - это четкая солидарность (с Украиной. - Ред.), и то же касается всех других государств-членов ЕС. Нашим приоритетом должно быть прекращение убийств и боевых действий в Украине", - подчеркнул он.

Канцлер выразил убеждение, что война "начинается на поле боя, но заканчивается за столом переговоров".

"Поэтому очень жаль, что убийства и боевые действия не прекратились, и, к сожалению, мы не смогли вступить в мирные переговоры для достижения устойчивого и долгосрочного мира. Недавно мы увидели, что Путин, кажется, не заинтересован ни в каких серьезных мирных переговорах.

Мы знаем, что агрессия России против Украины продолжается, и количество погибших говорит само за себя. Это означает, что Европейский Союз должен продолжать давление, чтобы прекратить убийства и вступить в серьезные мирные переговоры", - добавил Штокер.

Он также признал, что пока настроен "не слишком оптимистично" по этому поводу.

