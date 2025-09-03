РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10469 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
3 346 25

РФ ожидает продолжения переговоров с Украиной, - Лавров

Россия хочет не перемирия, а договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверяет, что Россия ожидает продолжения мирных переговоров с Украиной.

Об этом российский министр заявил в интервью индонезийской газете Kompas, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД РФ.

Главным приоритетом Лавров назвал "урегулирование украинского кризиса мирным путем".

Он напомнил о мирных переговорах в феврале-апреле 2022 года сначала в Беларуси, а затем в Турции и обвинил в их срыве "киевский режим", который прислушался "к советам своих западных кураторов" и якобы выбрал продолжение войны.

Также Лавров вспомнил о нынешних мирных переговорах в Стамбуле и заявил об определенном прогрессе, который был достигнут в гуманитарных вопросах, в частности, он выделил обмен военнопленными и возвращение тел погибших.

Также читайте: Западные страны ищут повод, чтобы переговоры Зеленского и Путина не состоялись, - Лавров

"Кроме того, каждая сторона представила свое видение предпосылок для завершения конфликта. Главы делегаций остаются на прямой связи. Мы ожидаем продолжения переговоров", - заявил глава МИД России.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях. Также Лавров назвал условия России для "длительного" мира. Речь идет о признании новых "территориальных реалий", о внеблоковом и безъядерном статусе Украины.

Автор: 

Лавров Сергей (2361) переговоры с Россией (1316)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Лавров , іди на ......уй зі своєю черговою брехнею
і обіцянками , так як ви найогидніші істоти в світі і
нам нема про що з вами говорити !
Вас потрібно просто знищувати , щоби світ став світлішим
без вас , клятих кацапів😡
показать весь комментарий
03.09.2025 08:20 Ответить
+11
У курсі
показать весь комментарий
03.09.2025 08:12 Ответить
+9
Гнида рідкісна...
показать весь комментарий
03.09.2025 08:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У курсі
показать весь комментарий
03.09.2025 08:12 Ответить
Несвіжий овес, мабуть, попався.
показать весь комментарий
03.09.2025 08:13 Ответить
Знов кокаїнованого вівса об'ївся !!))
показать весь комментарий
03.09.2025 08:15 Ответить
трампакс дасть йому пєчєньку, як своєму двотижневому очікуну.
показать весь комментарий
03.09.2025 08:15 Ответить
Коняку в стійло
показать весь комментарий
03.09.2025 08:18 Ответить
Гнида рідкісна...
показать весь комментарий
03.09.2025 08:19 Ответить
Лавров , іди на ......уй зі своєю черговою брехнею
і обіцянками , так як ви найогидніші істоти в світі і
нам нема про що з вами говорити !
Вас потрібно просто знищувати , щоби світ став світлішим
без вас , клятих кацапів😡
показать весь комментарий
03.09.2025 08:20 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 08:21 Ответить
Да можна вести переговори тільки заради того щоб провести обмін військовополонених та повернення загиблих. Більше з московитами не про що домовлятися
показать весь комментарий
03.09.2025 08:23 Ответить
Мордяка ти кінська!
Про що з тобою та твоїм господарем можна говорити?!?
Слова та обійцянкі, що одного, що іншого, а нічогісінького зовсім не варті!
Ви цю війну розпочали, ви її й закінчите, або закічитись самі!
показать весь комментарий
03.09.2025 08:31 Ответить
жди нашу баллистику...конь...
показать весь комментарий
03.09.2025 08:32 Ответить
Балачки! - Міжнародна дипломатія померла в 2014 р
показать весь комментарий
03.09.2025 08:37 Ответить
Раніше. В 2008.
показать весь комментарий
03.09.2025 08:45 Ответить
Остаточно
показать весь комментарий
03.09.2025 08:48 Ответить
Якийсь ідіот щось там індонезійським газетярам розповів. Завтра зімбабвійцям розповість. І що тепер?
показать весь комментарий
03.09.2025 08:41 Ответить
А шо такоє? Вам уже перемовини треба? Ви ж такі впевнені у своїх силах були. Чи пока Україна позаблокова, вам передишка треба?
показать весь комментарий
03.09.2025 08:44 Ответить
Наступна "мирна угода" може бути після повної виплати репарацій. Але це не точно. Після війни кордон з кацапнею має бути заблокованона 50 років. Навіть у випадку розвалу федерації її найагресивніша частина залишатиметься нашим сусідом.
показать весь комментарий
03.09.2025 08:50 Ответить
"Щас!" Чекайте "переговорщиків"... Виберуть черговий НПЗ, чи нафтобазу, з насосною станцією нафтоперекачки - і почнуть "переговори"...
показать весь комментарий
03.09.2025 09:01 Ответить
Все по стандартной схеме. Как только Трамп заявляет что разочарован одним из володей, та сторона каким володей он разачарован начинает продвигать переговоры и даже доходит до встречи делегаций где кроме обмена пленными ничего не происходит но имульса для Донни хватает на 2-3 недельки
показать весь комментарий
03.09.2025 09:18 Ответить
Щось коняка ржати стала, мабуть кокс завезли
показать весь комментарий
03.09.2025 09:26 Ответить
"Трамп заявляет что разочарован одним из володей, та сторона каким володей он разачарован " 🤣
показать весь комментарий
03.09.2025 09:44 Ответить
Ці дві держави московія та США ,водють козу перед всім світом , рятуюч и один одного заявами ...але тихим сапом Україну все більше окуповують і людей вбивають... 🤡 теж сценічний практик непоганий ,каже патріотичні лозунги а України все меньше і меньше , класна політична гойдалка , коли вже народ в Україні зрозуміє ,шо їм там нема місця і український політичний президент аферіст ...чорт зеленський !...
показать весь комментарий
03.09.2025 09:46 Ответить
Умова,стара кляча,одна вони нахєра з України!
показать весь комментарий
03.09.2025 09:57 Ответить
це ж вже було, ми ходимо по колу, путін тупо виграє час, продовжує вбивати українців і розводить рудого як лоха, а той і радий. Жах
показать весь комментарий
03.09.2025 10:12 Ответить
Продовження?! А що, колись були переговори?! Була якась незрозуміла шобла клоунів, що виставляла такі ж незрозумілі умови та ультіматуми та була раз за разом відправлена за їхнім кораблем.
Це і були "переговори"?! Вау, треба ж!!!
показать весь комментарий
03.09.2025 10:49 Ответить
 
 