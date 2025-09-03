РФ ожидает продолжения переговоров с Украиной, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверяет, что Россия ожидает продолжения мирных переговоров с Украиной.

Об этом российский министр заявил в интервью индонезийской газете Kompas, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД РФ.

Главным приоритетом Лавров назвал "урегулирование украинского кризиса мирным путем".

Он напомнил о мирных переговорах в феврале-апреле 2022 года сначала в Беларуси, а затем в Турции и обвинил в их срыве "киевский режим", который прислушался "к советам своих западных кураторов" и якобы выбрал продолжение войны.

Также Лавров вспомнил о нынешних мирных переговорах в Стамбуле и заявил об определенном прогрессе, который был достигнут в гуманитарных вопросах, в частности, он выделил обмен военнопленными и возвращение тел погибших.

"Кроме того, каждая сторона представила свое видение предпосылок для завершения конфликта. Главы делегаций остаются на прямой связи. Мы ожидаем продолжения переговоров", - заявил глава МИД России.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Владимиром Зеленским при некоторых условиях. Также Лавров назвал условия России для "длительного" мира. Речь идет о признании новых "территориальных реалий", о внеблоковом и безъядерном статусе Украины.