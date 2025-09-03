РФ очікує на продовження переговорів з Україною, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров запевняє, що Росія очікує на продовження мирних переговорів з Україною.

Про це російський міністр заявив в інтерв'ю індонезійській газеті Kompas, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС РФ.

Головним пріоритетом Лавров назвав "врегулювання української кризи мирним шляхом".

Він нагадав про мирні переговори у лютому-квітні 2022 року спершу в Білорусі, а потім у Туреччині й звинуватив у їхньому зриві "київський режим", що прислухався "до порад своїх західних кураторів" та начебто обрав продовження війни.

Також Лавров згадав про цьогорічні мирні переговори у Стамбулі і заявив про певний прогрес, якого було досягнуто в гуманітарних питаннях, зокрема, він виокремив обмін військовополоненими і повернення тіл загиблих.

"Крім того, кожна сторона представила своє бачення передумов для завершення конфлікту. Глави делегацій залишаються на прямому зв’язку. Ми очікуємо на продовження переговорів", - заявив глава МЗС Росії.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов. Також Лавров назвав умови Росії для "тривалого" миру. Йдеться визнання нових "територіальних реалій", позаблоковий і без’ядерний статус України