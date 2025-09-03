УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11606 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
2 675 23

РФ очікує на продовження переговорів з Україною, - Лавров

Росія хоче не перемир’я, а домовленостей

Глава МЗС РФ Сергій Лавров запевняє, що Росія очікує на продовження мирних переговорів з Україною.

Про це російський міністр заявив в інтерв'ю індонезійській газеті Kompas, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС РФ.

Головним пріоритетом Лавров назвав "врегулювання української кризи мирним шляхом".

Він нагадав про мирні переговори у лютому-квітні 2022 року спершу в Білорусі, а потім у Туреччині й звинуватив у їхньому зриві "київський режим", що прислухався "до порад своїх західних кураторів" та начебто обрав  продовження війни.

Також Лавров згадав про цьогорічні мирні переговори у Стамбулі і заявив про певний прогрес, якого було досягнуто в гуманітарних питаннях, зокрема, він виокремив обмін військовополоненими і повернення тіл загиблих.

Також читайте: Західні країни шукають привід, щоб переговори Зеленського і Путіна не відбулися, - Лавров

"Крім того, кожна сторона представила своє бачення передумов для завершення конфлікту. Глави делегацій залишаються на прямому зв’язку. Ми очікуємо на продовження переговорів", - заявив глава МЗС Росії.

Нагадаємо, раніше Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом Володимиром Зеленським за деяких умов. Також Лавров назвав умови Росії для "тривалого" миру. Йдеться визнання нових "територіальних реалій", позаблоковий і без’ядерний статус України

Автор: 

Лавров Сергій (1647) переговори з Росією (1435)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Лавров , іди на ......уй зі своєю черговою брехнею
і обіцянками , так як ви найогидніші істоти в світі і
нам нема про що з вами говорити !
Вас потрібно просто знищувати , щоби світ став світлішим
без вас , клятих кацапів😡
показати весь коментар
03.09.2025 08:20 Відповісти
+8
У курсі
показати весь коментар
03.09.2025 08:12 Відповісти
+7
Гнида рідкісна...
показати весь коментар
03.09.2025 08:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У курсі
показати весь коментар
03.09.2025 08:12 Відповісти
Несвіжий овес, мабуть, попався.
показати весь коментар
03.09.2025 08:13 Відповісти
Знов кокаїнованого вівса об'ївся !!))
показати весь коментар
03.09.2025 08:15 Відповісти
трампакс дасть йому пєчєньку, як своєму двотижневому очікуну.
показати весь коментар
03.09.2025 08:15 Відповісти
Коняку в стійло
показати весь коментар
03.09.2025 08:18 Відповісти
Гнида рідкісна...
показати весь коментар
03.09.2025 08:19 Відповісти
Лавров , іди на ......уй зі своєю черговою брехнею
і обіцянками , так як ви найогидніші істоти в світі і
нам нема про що з вами говорити !
Вас потрібно просто знищувати , щоби світ став світлішим
без вас , клятих кацапів😡
показати весь коментар
03.09.2025 08:20 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 08:21 Відповісти
Да можна вести переговори тільки заради того щоб провести обмін військовополонених та повернення загиблих. Більше з московитами не про що домовлятися
показати весь коментар
03.09.2025 08:23 Відповісти
Мордяка ти кінська!
Про що з тобою та твоїм господарем можна говорити?!?
Слова та обійцянкі, що одного, що іншого, а нічогісінького зовсім не варті!
Ви цю війну розпочали, ви її й закінчите, або закічитись самі!
показати весь коментар
03.09.2025 08:31 Відповісти
жди нашу баллистику...конь...
показати весь коментар
03.09.2025 08:32 Відповісти
Балачки! - Міжнародна дипломатія померла в 2014 р
показати весь коментар
03.09.2025 08:37 Відповісти
Раніше. В 2008.
показати весь коментар
03.09.2025 08:45 Відповісти
Остаточно
показати весь коментар
03.09.2025 08:48 Відповісти
Якийсь ідіот щось там індонезійським газетярам розповів. Завтра зімбабвійцям розповість. І що тепер?
показати весь коментар
03.09.2025 08:41 Відповісти
А шо такоє? Вам уже перемовини треба? Ви ж такі впевнені у своїх силах були. Чи пока Україна позаблокова, вам передишка треба?
показати весь коментар
03.09.2025 08:44 Відповісти
Наступна "мирна угода" може бути після повної виплати репарацій. Але це не точно. Після війни кордон з кацапнею має бути заблокованона 50 років. Навіть у випадку розвалу федерації її найагресивніша частина залишатиметься нашим сусідом.
показати весь коментар
03.09.2025 08:50 Відповісти
"Щас!" Чекайте "переговорщиків"... Виберуть черговий НПЗ, чи нафтобазу, з насосною станцією нафтоперекачки - і почнуть "переговори"...
показати весь коментар
03.09.2025 09:01 Відповісти
Все по стандартной схеме. Как только Трамп заявляет что разочарован одним из володей, та сторона каким володей он разачарован начинает продвигать переговоры и даже доходит до встречи делегаций где кроме обмена пленными ничего не происходит но имульса для Донни хватает на 2-3 недельки
показати весь коментар
03.09.2025 09:18 Відповісти
Щось коняка ржати стала, мабуть кокс завезли
показати весь коментар
03.09.2025 09:26 Відповісти
"Трамп заявляет что разочарован одним из володей, та сторона каким володей он разачарован " 🤣
показати весь коментар
03.09.2025 09:44 Відповісти
Ці дві держави московія та США ,водють козу перед всім світом , рятуюч и один одного заявами ...але тихим сапом Україну все більше окуповують і людей вбивають... 🤡 теж сценічний практик непоганий ,каже патріотичні лозунги а України все меньше і меньше , класна політична гойдалка , коли вже народ в Україні зрозуміє ,шо їм там нема місця і український політичний президент аферіст ...чорт зеленський !...
показати весь коментар
03.09.2025 09:46 Відповісти
Умова,стара кляча,одна вони нахєра з України!
показати весь коментар
03.09.2025 09:57 Відповісти
 
 