Новини Мирні перемовини
ЄС має бути учасником мирних перемовин, - канцлер Австрії Штокер

У ЄС наполягають на участі у мирних переговорах

Євросоюз має продовжувати тиск на Росію та стати учасником мирних переговорів щодо України.

Про це заявив канцлер Австрії Крістіан Штокер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція Австрії - це чітка солідарність (з Україною. - Ред.), і те саме стосується всіх інших держав-членів ЄС. Нашим пріоритетом має бути припинення вбивств і бойових дій в Україні", - наголосив він.

Канцлер висловив переконання, що війна "починається на полі бою, але закінчується за столом переговорів".

"Тому дуже шкода, що вбивства та бойові дії не припинилися, і, на жаль, ми не змогли вступити у мирні переговори для досягнення сталого та довгострокового миру. Нещодавно ми побачили, що Путін, здається, не зацікавлений у жодних серйозних мирних перемовинах.

Ми знаємо, що агресія Росії проти України триває, і кількість загиблих говорить сама за себе. Це означає, що Європейський Союз повинен продовжувати тиск, щоб припинити вбивства та вступити у серйозні мирні переговори", - додав Штокер.

Він також визнав, що наразі налаштований "не надто оптимістично" з цього приводу.

> війна "починається на полі бою, але закінчується за столом переговорів"

7 дзвінків трампа, особиста зустріч на алясці, готовність трампа кинути Україну. трамп пропонував путіну все що тільки можна (може навіть з заглотом). Результат: жодних поступок від росії.

І тут вилазять європейські кретини з потужним "війна закінчується за столом". В Європах інтернет і новини відключили на 8 місяців? Чи як. Чому ці чиновники відсталіші за трампа?
03.09.2025 16:17 Відповісти
ЕС это уже в мировой политике- не пришей кобыле хвост
03.09.2025 16:23 Відповісти
А хто кобила з хвостом? Співучасник вбивств українців Китай?
03.09.2025 17:43 Відповісти
Пріоритетом має бути не "припинення вбивств і бойових дій в Україні", а надання всіх можливих сил і засобів для знищення якмога більшої кількості окупантів в Україні і сировинного та військово-виробничого потенціалу на росії. Коли вже до вас, євнухів, у Європі це дойде?
03.09.2025 16:25 Відповісти
С пустого в порожнє,балоболи,а тим часом " союзники" пукіна роблять реальні кроки у вигляді живої сили,замість балабольства.
03.09.2025 16:28 Відповісти
Некомпетентному Лоху не довіряють. При очній зустрічі з Пуйлом навіть не втямить на що погодився.
03.09.2025 16:32 Відповісти
евросоюз это аутсайдеры, никакого не имеющие влияния, стадо лохов желающих
03.09.2025 16:58 Відповісти
Ти вже це писав, тільки під іншим прапорцем.
03.09.2025 17:44 Відповісти
 
 