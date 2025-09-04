Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Україну атакують російські ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Група БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.
- Група БпЛА на півночі Донеччини у південно-західному напрямку.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Група БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід.
Оновлення станом на 00:47
- Ворожі БпЛА курсом на Полтавщину.
- Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини (Чугуївський район).
