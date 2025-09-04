УКР
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Україну атакують російські ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Група БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину.
  • Група БпЛА на півночі Донеччини у південно-західному напрямку.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Група БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід.

Оновлення станом на 00:47

  • Ворожі БпЛА курсом на Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА на півночі Харківщини (Чугуївський район).

Читайте: РФ атакувала Україну ракетами та дронами: була загроза для Хмельницького

Повітряні сили (2984) Шахед (1429) війна в Україні (6009)
Паліть у відповідь кацапські НПЗ.
04.09.2025 00:43 Відповісти
 
 