Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы
Украину атакуют российские ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Группа БПЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.
- Группа БПЛА на севере Донетчины в юго-западном направлении.
