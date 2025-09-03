РУС
Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

Украину атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Группа БПЛА из Донецкой области на Днепропетровщину.
  • Группа БПЛА на севере Донетчины в юго-западном направлении.

Читайте: РФ атаковала Украину ракетами и дронами: была угроза для Хмельницкого

Воздушные силы (2644) Шахед (1425) война в Украине (5954)
Паліть у відповідь кацапські НПЗ.
