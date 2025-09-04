УКР
Упродовж серпня 3 ОШБр уразила 485 повітряних цілей рашистів

3 ОШБр захищає небо. Скільки цілей збито у серпні?

Протягом серпня 2025 року розрахунок зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр уразив 485 повітряних цілей.

Про це повідомив командир ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр Максим Зайченко, інформує Цензор.НЕТ.

Що було знищено

  • 26 БпЛА Шахед/Герань;
  • 8 Гербер;
  • 227 баражуючих боєприпасів типу "Ланцет" та "Молнія";
  • 20 розвідувальних БпЛА літакового типу - SuperCam, Zala, Орлан;
  • 204 малогабаритні дрони мультикоптерного типу.

Також дивіться: Третя штурмова відбиває масовану атаку російських безпілотників на Харківщині. ВIДЕО

