Упродовж серпня 3 ОШБр уразила 485 повітряних цілей рашистів
Протягом серпня 2025 року розрахунок зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр уразив 485 повітряних цілей.
Про це повідомив командир ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр Максим Зайченко, інформує Цензор.НЕТ.
Що було знищено
- 26 БпЛА Шахед/Герань;
- 8 Гербер;
- 227 баражуючих боєприпасів типу "Ланцет" та "Молнія";
- 20 розвідувальних БпЛА літакового типу - SuperCam, Zala, Орлан;
- 204 малогабаритні дрони мультикоптерного типу.
