В течение августа 3 ОШБр поразила 485 воздушных целей рашистов
В течение августа 2025 года расчет зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр поразил 485 воздушных целей.
Об этом сообщил командир ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр Максим Зайченко, информирует Цензор.НЕТ.
Что было уничтожено
- 26 БпЛА Шахед/Герань;
- 8 Гербер;
- 227 барражирующих боеприпасов типа "Ланцет" и "Молния";
- 20 разведывательных БпЛА самолетного типа - SuperCam, Zala, Орлан;
- 204 малогабаритных дронов мультикоптерного типа.
