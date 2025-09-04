РУС
В течение августа 3 ОШБр поразила 485 воздушных целей рашистов

В течение августа 2025 года расчет зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр поразил 485 воздушных целей.

Об этом сообщил командир ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр Максим Зайченко, информирует Цензор.НЕТ.

Что было уничтожено

  • 26 БпЛА Шахед/Герань;
  • 8 Гербер;
  • 227 барражирующих боеприпасов типа "Ланцет" и "Молния";
  • 20 разведывательных БпЛА самолетного типа - SuperCam, Zala, Орлан;
  • 204 малогабаритных дронов мультикоптерного типа.

