Фон дер Ляєн назвала три основні завдання засідання "Коаліції охочих" у Парижі
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю "Коаліції охочих" назвала основні завдання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в соцмережі Х.
"У Парижі на важливій зустрічі Коаліції охочих щодо гарантій безпеки. Ми працюємо над трьома основними завданнями. Перетворення України на сталевого дикобраза. Створення багатонаціональних сил для України за підтримки США. Зміцнення оборонної позиції Європи. Рухаймося вперед", - йдеться в повідомленні.
