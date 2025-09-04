УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9316 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
887 5

Фон дер Ляєн назвала три основні завдання засідання "Коаліції охочих" у Парижі

Урсула фон дер Ляєн про гарантії безпеки

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перед зустріччю "Коаліції охочих" назвала основні завдання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в соцмережі Х.

"У Парижі на важливій зустрічі Коаліції охочих щодо гарантій безпеки. Ми працюємо над трьома основними завданнями. Перетворення України на сталевого дикобраза. Створення багатонаціональних сил для України за підтримки США. Зміцнення оборонної позиції Європи. Рухаймося вперед", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна має стати сталевим дикобразом, - фон дер Ляєн підтвердила готовність ЄС зробити внесок у гарантії безпеки

Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (868) Коаліція охочих (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки біг на місці
показати весь коментар
04.09.2025 13:39 Відповісти
Так. На тренажерній біговій доріжці.
показати весь коментар
04.09.2025 14:32 Відповісти
Основне завдання - сприяти зустрічі путлєра з кобзоном.
показати весь коментар
04.09.2025 13:40 Відповісти
Мене вже вивертає від цієї кклаліції охочих. Роблять все щоб нічого не робити
показати весь коментар
04.09.2025 13:44 Відповісти
Знов охочі здибаються? Богато охочих. Будем хотіти разом. Має бути "Коаліція Рішучих".
показати весь коментар
04.09.2025 14:30 Відповісти
 
 