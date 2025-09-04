Фон дер Ляйен назвала три основные задачи заседания "Коалиции желающих" в Париже

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей "Коалиции желающих" назвала основные задачи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

"В Париже на важной встрече Коалиции желающих по гарантиям безопасности. Мы работаем над тремя основными задачами. Превращение Украины в стального дикобраза. Создание многонациональных сил для Украины при поддержке США. Укрепление оборонной позиции Европы. Давайте двигаться вперед", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина должна стать стальным дикобразом, - фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС сделать вклад в гарантии безопасности