Фон дер Ляйен назвала три основные задачи заседания "Коалиции желающих" в Париже

Урсула фон дер Ляйен о гарантиях безопасности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей "Коалиции желающих" назвала основные задачи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

"В Париже на важной встрече Коалиции желающих по гарантиям безопасности. Мы работаем над тремя основными задачами. Превращение Украины в стального дикобраза. Создание многонациональных сил для Украины при поддержке США. Укрепление оборонной позиции Европы. Давайте двигаться вперед", - говорится в сообщении.

Поки біг на місці
04.09.2025 13:39 Ответить
Основне завдання - сприяти зустрічі путлєра з кобзоном.
04.09.2025 13:40 Ответить
Мене вже вивертає від цієї кклаліції охочих. Роблять все щоб нічого не робити
04.09.2025 13:44 Ответить
Знов охочі здибаються? Богато охочих. Будем хотіти разом. Має бути "Коаліція Рішучих".
04.09.2025 14:30 Ответить
 
 