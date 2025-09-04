Фон дер Ляйен назвала три основные задачи заседания "Коалиции желающих" в Париже
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей "Коалиции желающих" назвала основные задачи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.
"В Париже на важной встрече Коалиции желающих по гарантиям безопасности. Мы работаем над тремя основными задачами. Превращение Украины в стального дикобраза. Создание многонациональных сил для Украины при поддержке США. Укрепление оборонной позиции Европы. Давайте двигаться вперед", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.09.2025 13:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
YU ST
показать весь комментарий04.09.2025 13:40 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий04.09.2025 13:44 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
liwimta
показать весь комментарий04.09.2025 14:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль