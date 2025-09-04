Росія втратила 1 млн солдатів убитими та пораненими, щоб захопити 1% території України, - Макрон

Росія втратила близько одного мільйона солдатів убитими та пораненими, щоб захопити 1% території України.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"На додачу до цього, очевидно, Росія порушує міжнародне право", — зауважив президент Франції під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі.

