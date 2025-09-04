УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9912 відвідувачів онлайн
Новини Втрати ворога
1 526 15

Росія втратила 1 млн солдатів убитими та пораненими, щоб захопити 1% території України, - Макрон

макрон

Росія втратила близько одного мільйона солдатів убитими та пораненими, щоб захопити 1% території України.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"На додачу до цього, очевидно, Росія порушує міжнародне право", — зауважив президент Франції під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Парижі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про втрати РФ у війні: З січня втратила у 14 разів більше солдатів, ніж Україна

Автор: 

армія рф (18599) Макрон Емманюель (1594) війна в Україні (6009)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А могла втратити у п'ять - сім разів більше, якби презедент України зеленский не закрив усі ракетні, артелерійські програми, не познімав та не знищив майже 4 міліона мін, виробляв українську зброю, а не купував бітум у белараші та не росформуовував військові частини...., будував, а не здава рашистам, бетоні укріпрайьони для для захисту війська. Але більшості пох на все це.
показати весь коментар
04.09.2025 19:26 Відповісти
+3
Картина м'ясом
показати весь коментар
04.09.2025 19:16 Відповісти
+2
І? Якщо вони прорвуть Україну далі до Лісабону буде прогулянка - ніхто там не хоче нічого захищати і захищатись. Навіть в німеччині її захищати хочуть менше 20%
показати весь коментар
04.09.2025 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І? Якщо вони прорвуть Україну далі до Лісабону буде прогулянка - ніхто там не хоче нічого захищати і захищатись. Навіть в німеччині її захищати хочуть менше 20%
показати весь коментар
04.09.2025 19:16 Відповісти
кацап розмріявся
показати весь коментар
04.09.2025 19:19 Відповісти
Бач як він себе малює, не Міхуіл а Михайло.
показати весь коментар
04.09.2025 19:35 Відповісти
Пффф, у країн НАТО потужна авіація, буде тотальна перевага в повітрі... Плюс, фіг там кацапські радари засічуть новітні стелси Ф-35!
показати весь коментар
04.09.2025 20:17 Відповісти
Картина м'ясом
показати весь коментар
04.09.2025 19:16 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 20:01 Відповісти
"нєт ні адной напраснай патєрі"-путлєр...
показати весь коментар
04.09.2025 19:18 Відповісти
до 22 року
показати весь коментар
04.09.2025 19:24 Відповісти
Все ж таки не 1% після 2022 захопили, а більше. Ті шматки Запорізької та Херсонської обл, Маріуполь, Бахмут, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і тд - це не 1% території
показати весь коментар
04.09.2025 20:19 Відповісти
і 1 % за 4 роки ,і того 21%
показати весь коментар
04.09.2025 19:26 Відповісти
твари, они и близко не знают, что творится в украине
показати весь коментар
04.09.2025 19:49 Відповісти
А могла втратити у п'ять - сім разів більше, якби презедент України зеленский не закрив усі ракетні, артелерійські програми, не познімав та не знищив майже 4 міліона мін, виробляв українську зброю, а не купував бітум у белараші та не росформуовував військові частини...., будував, а не здава рашистам, бетоні укріпрайьони для для захисту війська. Але більшості пох на все це.
показати весь коментар
04.09.2025 19:26 Відповісти
1% території України ворог захопив з листопада 2022 року втративши близько мільйона свого бидла ,в цілому рашисти окупували 19 % території України ,7% території це Крим і лднр ще в 2014 році ,найбільше ворог захопив це в перші два тижні війни коли було окуповано Херсонщину і більшу частину Запорізької облаті вірніше було здано ,також було окуповано частину Київщини ,Харківщини після вдалих операцій велика частина була звільнена в 2022 роках.
показати весь коментар
04.09.2025 19:39 Відповісти
 
 