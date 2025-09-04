РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9811 посетитель онлайн
Новости Потери врага
1 004 13

Россия потеряла 1 млн солдат убитыми и ранеными, чтобы захватить 1% территории Украины, - Макрон

макрон

Россия потеряла около одного миллиона солдат убитыми и ранеными, чтобы захватить 1% территории Украины.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"В дополнение к этому, очевидно, Россия нарушает международное право", - отметил президент Франции во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о потерях РФ в войне: С января потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина

Автор: 

армия РФ (20446) Макрон Эмманюэль (1439) война в Украине (5965)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А могла втратити у п'ять - сім разів більше, якби презедент України зеленский не закрив усі ракетні, артелерійські програми, не познімав та не знищив майже 4 міліона мін, виробляв українську зброю, а не купував бітум у белараші та не росформуовував військові частини...., будував, а не здава рашистам, бетоні укріпрайьони для для захисту війська. Але більшості пох на все це.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:26 Ответить
+3
Картина м'ясом
показать весь комментарий
04.09.2025 19:16 Ответить
+2
І? Якщо вони прорвуть Україну далі до Лісабону буде прогулянка - ніхто там не хоче нічого захищати і захищатись. Навіть в німеччині її захищати хочуть менше 20%
показать весь комментарий
04.09.2025 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І? Якщо вони прорвуть Україну далі до Лісабону буде прогулянка - ніхто там не хоче нічого захищати і захищатись. Навіть в німеччині її захищати хочуть менше 20%
показать весь комментарий
04.09.2025 19:16 Ответить
кацап розмріявся
показать весь комментарий
04.09.2025 19:19 Ответить
Бач як він себе малює, не Міхуіл а Михайло.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:35 Ответить
Картина м'ясом
показать весь комментарий
04.09.2025 19:16 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 20:01 Ответить
"нєт ні адной напраснай патєрі"-путлєр...
показать весь комментарий
04.09.2025 19:18 Ответить
Іще один Трамп. Трампу хоч можна пробачити, бо старий і швидко забуває. А Макрон не знає, що Пуйло захопив 20% території України?
показать весь комментарий
04.09.2025 19:22 Ответить
до 22 року
показать весь комментарий
04.09.2025 19:24 Ответить
і 1 % за 4 роки ,і того 21%
показать весь комментарий
04.09.2025 19:26 Ответить
твари, они и близко не знают, что творится в украине
показать весь комментарий
04.09.2025 19:49 Ответить
А могла втратити у п'ять - сім разів більше, якби презедент України зеленский не закрив усі ракетні, артелерійські програми, не познімав та не знищив майже 4 міліона мін, виробляв українську зброю, а не купував бітум у белараші та не росформуовував військові частини...., будував, а не здава рашистам, бетоні укріпрайьони для для захисту війська. Але більшості пох на все це.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:26 Ответить
1% території України ворог захопив з листопада 2022 року втративши близько мільйона свого бидла ,в цілому рашисти окупували 19 % території України ,7% території це Крим і лднр ще в 2014 році ,найбільше ворог захопив це в перші два тижні війни коли було окуповано Херсонщину і більшу частину Запорізької облаті вірніше було здано ,також було окуповано частину Київщини ,Харківщини після вдалих операцій велика частина була звільнена в 2022 роках.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:39 Ответить
 
 