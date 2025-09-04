Россия потеряла 1 млн солдат убитыми и ранеными, чтобы захватить 1% территории Украины, - Макрон

Россия потеряла около одного миллиона солдат убитыми и ранеными, чтобы захватить 1% территории Украины.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"В дополнение к этому, очевидно, Россия нарушает международное право", - отметил президент Франции во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о потерях РФ в войне: С января потеряла в 14 раз больше солдат, чем Украина