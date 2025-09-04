1 004 13
Россия потеряла 1 млн солдат убитыми и ранеными, чтобы захватить 1% территории Украины, - Макрон
Россия потеряла около одного миллиона солдат убитыми и ранеными, чтобы захватить 1% территории Украины.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"В дополнение к этому, очевидно, Россия нарушает международное право", - отметил президент Франции во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже.
