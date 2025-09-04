Із комітетів та парламенту виключатимуть за прикладом Парубія, - "слуга народу" Куницький

Народний депутат із "Слуги народу" Олександр Куницький, який втік за кордон, прокоментував невдалу спробу у Верховній Раді виключити його з комітету з питань правоохоронної діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Куницький звернувся до нардепа Олексія Гончаренка, який повідомив, що Раді не вистачило голосів для виключення його із складу комітету.

"Льоша, ти що, ще не зрозумів, як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?", - написав Куницький у фейсбуці.

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.