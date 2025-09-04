УКР
3 230 39

Із комітетів та парламенту виключатимуть за прикладом Парубія, - "слуга народу" Куницький

Слуга народу

Народний депутат із "Слуги народу" Олександр Куницький, який втік за кордон, прокоментував невдалу спробу у Верховній Раді виключити його з комітету  з питань правоохоронної діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Куницький звернувся до нардепа Олексія Гончаренка, який повідомив, що Раді не вистачило голосів для виключення його із складу комітету.

"Льоша, ти що, ще не зрозумів, як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?", - написав Куницький у фейсбуці.

куницький

Що передувало?

Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.

Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.

5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.

Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.

Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.

Гончаренко Олексій (494) Слуга народу (2849) Куницький Олександр (50)
+11
04.09.2025 20:43 Відповісти
04.09.2025 20:43 Відповісти
+9
у ну зізнавайтеся хто за нього голосував ?
04.09.2025 20:29 Відповісти
04.09.2025 20:29 Відповісти
+8
може тому що Зе президент, та його друзі у владі
04.09.2025 20:32 Відповісти
04.09.2025 20:32 Відповісти
у ну зізнавайтеся хто за нього голосував ?
04.09.2025 20:29 Відповісти
04.09.2025 20:29 Відповісти
Краще скажи чому він ще депутат
04.09.2025 20:31 Відповісти
04.09.2025 20:31 Відповісти
може тому що Зе президент, та його друзі у владі
04.09.2025 20:32 Відповісти
04.09.2025 20:32 Відповісти
Стефанчуки, з аброхамієм, разумковим, та керівник апарату ВРУ з бухгалтерією, в части виплати грошового утримання ось таким «нардепам у засланні», якось зніяковіло, блимають витріщиними очима?!?! РигоАНАЛІВ з Тимошенко та майбахів у ВРУ, це розсмішило, аж до мокрих штанів!?!?!
Ось тобі аброхамія, і куницького день!!
04.09.2025 20:41 Відповісти
04.09.2025 20:41 Відповісти
не голосував. за зє також. я ж не на смітнику себе знайшов.
04.09.2025 20:31 Відповісти
04.09.2025 20:31 Відповісти
Вірю. Зеленоморді тут довго не засижуються. Їм швиденько напихують в усі місця і вони зникають. Цензор в цьому плані маленький оазис адекватності, чи не єдиний в цій поїхавшій з розуму країні.
04.09.2025 20:50 Відповісти
04.09.2025 20:50 Відповісти
так і повинно бути. зелені це бійці *****
04.09.2025 20:53 Відповісти
04.09.2025 20:53 Відповісти
не корчи из себя дебила, ты не дебил, обычно подсовывают два говна и выбирай
04.09.2025 21:11 Відповісти
04.09.2025 21:11 Відповісти
ти в бан захотів? можу організувати чушка кацапська
04.09.2025 21:15 Відповісти
04.09.2025 21:15 Відповісти
Я одного такого дебила точно знаю. Восхищался этим ЗП Саньком - "борец с мусорами за правду". Теперь мочит и сопит в две дырочки в ответ на мои издевки.
04.09.2025 20:48 Відповісти
04.09.2025 20:48 Відповісти
Та нє, ну пару відосів гарних у санька було. Як від нього тікав даішник і на бігу натурально жрав 200 грн хабаря, це ж прикольно було. Але всі його досягнення перечеркнуто перебуванням в рядах Слуг урода. Бажаю Саньку 15-25 з конфіскацією з огляду на той красивий відосік. Я сьогодні добрий. Іншим слугам урода або пожиттєве, або смерть.
04.09.2025 20:57 Відповісти
04.09.2025 20:57 Відповісти
Це - до питання про "російський слід" (чи не зовсім) в убивстві Парубія…
04.09.2025 20:30 Відповісти
04.09.2025 20:30 Відповісти
Типовий "народний зелений депутат"
04.09.2025 20:30 Відповісти
04.09.2025 20:30 Відповісти
Ви бачу геть не зрозуміли про що мова,
це чмо свою тушу прирівняло до Парубія, і типу боїться що вбють, та тільки кому воно нахер здалось окрім прокурорів.
04.09.2025 20:37 Відповісти
04.09.2025 20:37 Відповісти
Це чмо впевнене, що ніхто його не виключить законно, а тільки вбивши, як Парубія, тому і не переймається.
04.09.2025 20:52 Відповісти
04.09.2025 20:52 Відповісти
воно насміхається, адже знає що ніхто його не вбє, бо воно ніхто
04.09.2025 21:13 Відповісти
04.09.2025 21:13 Відповісти
"Обраний https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народним депутатом від партії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_169 в.о. № 169, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) Київський район, частина https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Салтівського району https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкова)" Харків,ау
04.09.2025 20:32 Відповісти
04.09.2025 20:32 Відповісти
Куницький звернувся до нардепа Олексія Гончаренка, Джерело: https://censor.net/ua/n3572297
Було б до кого звертатися. Цей одеський флюгер льоша і за яником бігав хвостиком і колорадську стрічку носив і виступав за російську мову. І раптом став "патріотом".
04.09.2025 20:32 Відповісти
04.09.2025 20:32 Відповісти
Ніправда! Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
04.09.2025 20:49 Відповісти
04.09.2025 20:49 Відповісти
Тільки, коли захоплювали Крим, з прапором України був в Криму Гончаренко, а не Куницький. Він може і виступав за російську мову, як і більшість одеситів, але за русню не агітував.
04.09.2025 20:58 Відповісти
04.09.2025 20:58 Відповісти
А ще Гончаренко блокував трибуну одеської міськради і його при цьому реально *******, намагаючись проголосити по відділення від України... Я бачив його пику після цього...
04.09.2025 21:05 Відповісти
04.09.2025 21:05 Відповісти
Тепер хто і голосував всі відхрестяться як апостоли від Христа.
04.09.2025 20:32 Відповісти
04.09.2025 20:32 Відповісти
******....
04.09.2025 20:42 Відповісти
04.09.2025 20:42 Відповісти
04.09.2025 20:43 Відповісти
04.09.2025 20:43 Відповісти
Було колись в Україні ревіли гармати
Було колись Запорожці вміли панувати
Панували добували і Славу і Волю
Минулося осталися Могили на полі....

і море портретів на Майдані

.
04.09.2025 21:11 Відповісти
04.09.2025 21:11 Відповісти
Тобто депутана від "слуг" прямою мовою каже, що їх від влади можна відокремити/відлучити лише через розстріл?
Хмм....
Тоді потім хай не скиглять, коли послідовники Сашка Білого почнуть викорінювати цю зелену плісняву з влади всіх рівнів.
04.09.2025 20:43 Відповісти
04.09.2025 20:43 Відповісти
Сволота
04.09.2025 20:46 Відповісти
04.09.2025 20:46 Відповісти
Я толерантно ставлюсь до усіх етносів.
Але ЯК тут не стати антисемітом...?
(в порушення чинного законодавства - у Куницького подвійне громадянство - України та Ізраїлю)
04.09.2025 20:48 Відповісти
04.09.2025 20:48 Відповісти
То все набагато https://focus.ua/uk/world/719116-velikij-izrayil-iz-zemlyami-yegiptu-ta-jordaniyi-netanyagu-zayaviv-pro-istorichnu-misiyu веселіше.
04.09.2025 20:55 Відповісти
04.09.2025 20:55 Відповісти
Куницкий достаточно ясно выразился, как надо его самого исключить из комитета ВР.
04.09.2025 20:54 Відповісти
04.09.2025 20:54 Відповісти
Якісь натяки , чесно кажучи, дебільні. Що воно хотіло сказать, до чого вело? Хто на кому?
Хто таких парламентарів обирає, то чорти в пеклі мали би заставляти лизать гарячих сковорід...і самих парламентарів заодно.
04.09.2025 20:54 Відповісти
04.09.2025 20:54 Відповісти
щось при Порошенку вбивств патріотів не було. хоча який ти в дупі патріот саньок зп? ти фігня зе малороська.
04.09.2025 20:56 Відповісти
04.09.2025 20:56 Відповісти
Взагалі-то виглядає на погрозу вбивством в адресу Гончаренко . . .
З такого приводу можна було б і кримінальне провадження зареєструвати за "погрозу життю народного депутата у зв'язку з виконанням депутатських повноважень"
04.09.2025 21:00 Відповісти
04.09.2025 21:00 Відповісти
Та не повернеться він, він істинний "Слуга народу"!
04.09.2025 21:00 Відповісти
04.09.2025 21:00 Відповісти
Куницький після початку російської агресії проти України у 2014 році постійно їздив у московію. А також куницький і напередодні повномасштабного вторгнення 11 разів їздив до рашки. Питання, а що він там робив?
І невелике доповнення:
Як підприємства "слуг народу" працюють на російських окупантів

Published 7 Березня 2024



«Зроблено в Україні». Такі написи жителі Криму можуть побачити на зарядних станціях для електрокарів під брендом DriveEnergy, які за останні три роки заполонили окупований півострів. Як https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kunytskyy-autoenterprise-krym/32850591.html встановило розслідування «Схем», цю мережу електрозаправок відкрив кримський бізнесмен, уклавши партнерство із харківським заводом Autoenterprise у 2021 році.
При цьому, Autoenterprise - це український бізнес, тісно пов'язаний із народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким - він мав тут керівні посади до обрання у Верховну Раду, https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30749267.html лобіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат, офіційного власника заводу зробив своїм помічником, а депутатську приймальню розташував прямо на підприємстві.
04.09.2025 21:01 Відповісти
04.09.2025 21:01 Відповісти
Для ясності, хто такий куницький і на кого працює добавлю і цей факт:

Нардепа Олександра Куницького затримали за зйомку блокпостаКуницький є депутатом від фракції «Слуга народу»

https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство -23:59, 11 березня 2022

https://zaxid.net/blogger/sofiya_lazurkevich_u52531/ Софія Лазуркевич

До темиhttps://zaxid.net/biytsi_teroboroni_zatrimali_nestora_shufricha_za_fotografuvannya_blokposta_n1537534 Бійці тероборони затримали Нестора Шуфрича за фото блокпоста у КиєвіZAXID.NET



фото https://zaxid.net/ Олександра Фацевича

Народного депутата від фракції «Слуга народу» затримали за зйомку блокпоста

Ввечері у п'ятницю, 11 березня, народного депутата від фракції «Слуга народу» https://zaxid.net/oleksandr_kunitskiy_tag57609/ Олександра Куницького затримали за зйомку блокпоста. Відео затримання https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1566195113766389&id=100011277456013 опублікував заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.
04.09.2025 21:05 Відповісти
04.09.2025 21:05 Відповісти
Дає наколку шо його можна як Портнова
04.09.2025 21:09 Відповісти
04.09.2025 21:09 Відповісти
на цього й кулю жалко - в гівні притопити !

.
04.09.2025 21:15 Відповісти
04.09.2025 21:15 Відповісти
 
 