Із комітетів та парламенту виключатимуть за прикладом Парубія, - "слуга народу" Куницький
Народний депутат із "Слуги народу" Олександр Куницький, який втік за кордон, прокоментував невдалу спробу у Верховній Раді виключити його з комітету з питань правоохоронної діяльності.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Куницький звернувся до нардепа Олексія Гончаренка, який повідомив, що Раді не вистачило голосів для виключення його із складу комітету.
"Льоша, ти що, ще не зрозумів, як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?", - написав Куницький у фейсбуці.
Що передувало?
Нагадаємо, у жовтні 2023 року повідомлялось, що "слуги народу" Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в центрі Києва. Нардепи заявили, що хлопець напав на них першим під час перевірки колцентру.
Також відомо, що у вересні 2024 року Куницький побив чоловіка в центрі Києва.
5 листопада ЗМІ заявили, що Куницький втік з України, виїхавши у відрядження.
Нардеп виїхав із України у вересні 2024 року та за три місяці досі не повернувся.
Відомо, що нині Куницький перебуває із родиною у США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось тобі аброхамія, і куницького день!!
це чмо свою тушу прирівняло до Парубія, і типу боїться що вбють, та тільки кому воно нахер здалось окрім прокурорів.
Було б до кого звертатися. Цей одеський флюгер льоша і за яником бігав хвостиком і колорадську стрічку носив і виступав за російську мову. І раптом став "патріотом".
Було колись Запорожці вміли панувати
Панували добували і Славу і Волю
Минулося осталися Могили на полі....
і море портретів на Майдані
.
Хмм....
Тоді потім хай не скиглять, коли послідовники Сашка Білого почнуть викорінювати цю зелену плісняву з влади всіх рівнів.
Але ЯК тут не стати антисемітом...?
(в порушення чинного законодавства - у Куницького подвійне громадянство - України та Ізраїлю)
Хто таких парламентарів обирає, то чорти в пеклі мали би заставляти лизать гарячих сковорід...і самих парламентарів заодно.
З такого приводу можна було б і кримінальне провадження зареєструвати за "погрозу життю народного депутата у зв'язку з виконанням депутатських повноважень"
І невелике доповнення:
Як підприємства "слуг народу" працюють на російських окупантів
Published 7 Березня 2024
«Зроблено в Україні». Такі написи жителі Криму можуть побачити на зарядних станціях для електрокарів під брендом DriveEnergy, які за останні три роки заполонили окупований півострів. Як https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kunytskyy-autoenterprise-krym/32850591.html встановило розслідування «Схем», цю мережу електрозаправок відкрив кримський бізнесмен, уклавши партнерство із харківським заводом Autoenterprise у 2021 році.
При цьому, Autoenterprise - це український бізнес, тісно пов'язаний із народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким - він мав тут керівні посади до обрання у Верховну Раду, https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30749267.html лобіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат, офіційного власника заводу зробив своїм помічником, а депутатську приймальню розташував прямо на підприємстві.
Нардепа Олександра Куницького затримали за зйомку блокпостаКуницький є депутатом від фракції «Слуга народу»
https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство -23:59, 11 березня 2022
https://zaxid.net/blogger/sofiya_lazurkevich_u52531/ Софія Лазуркевич
До темиhttps://zaxid.net/biytsi_teroboroni_zatrimali_nestora_shufricha_za_fotografuvannya_blokposta_n1537534 Бійці тероборони затримали Нестора Шуфрича за фото блокпоста у КиєвіZAXID.NET
фото https://zaxid.net/ Олександра Фацевича
Народного депутата від фракції «Слуга народу» затримали за зйомку блокпоста
Ввечері у п'ятницю, 11 березня, народного депутата від фракції «Слуга народу» https://zaxid.net/oleksandr_kunitskiy_tag57609/ Олександра Куницького затримали за зйомку блокпоста. Відео затримання https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1566195113766389&id=100011277456013 опублікував заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.
.