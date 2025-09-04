Из комитетов и парламента будут исключать по примеру Парубия, - "слуга народа" Куницкий

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Куницкий, который сбежал за границу, прокомментировал неудачную попытку в Верховной Раде исключить его из комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Куницкий обратился к нардепу Алексею Гончаренко, который сообщил, что Раде не хватило голосов для исключения его из состава комитета.

"Леша, ты что, еще не понял, как будут исключать из комитетов и парламента на примере своего коллеги Парубия?", - написал Куницкий в фейсбуке.

Что предшествовало?

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца не вернулся.

Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.