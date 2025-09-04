Из комитетов и парламента будут исключать по примеру Парубия, - "слуга народа" Куницкий
Народный депутат из "Слуги народа" Александр Куницкий, который сбежал за границу, прокомментировал неудачную попытку в Верховной Раде исключить его из комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Куницкий обратился к нардепу Алексею Гончаренко, который сообщил, что Раде не хватило голосов для исключения его из состава комитета.
"Леша, ты что, еще не понял, как будут исключать из комитетов и парламента на примере своего коллеги Парубия?", - написал Куницкий в фейсбуке.
Что предшествовало?
Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.
Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.
5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.
Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца не вернулся.
Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.
Ось тобі аброхамія, і куницького день!!
Це я про те, що ти сам знаєш. Про те, як я в переод агітаційної кампанії по виборах преза США занотував тутешніх форумних агітаторів за трампона, порядка ста штук. 95-98% відмовчуються, коли їм на прикладі показуєш, якої біди вони наробили... Але є двоє-троє, які скарги модеру пищуть
це чмо свою тушу прирівняло до Парубія, і типу боїться що вбють, та тільки кому воно нахер здалось окрім прокурорів.
Було б до кого звертатися. Цей одеський флюгер льоша і за яником бігав хвостиком і колорадську стрічку носив і виступав за російську мову. І раптом став "патріотом".
Було колись Запорожці вміли панувати
Панували добували і Славу і Волю
Минулося осталися Могили на полі....
і море портретів на Майдані
Хмм....
Тоді потім хай не скиглять, коли послідовники Сашка Білого почнуть викорінювати цю зелену плісняву з влади всіх рівнів.
Але ЯК тут не стати антисемітом...?
(в порушення чинного законодавства - у Куницького подвійне громадянство - України та Ізраїлю)
Хто таких парламентарів обирає, то чорти в пеклі мали би заставляти лизать гарячих сковорід...і самих парламентарів заодно.
З такого приводу можна було б і кримінальне провадження зареєструвати за "погрозу життю народного депутата у зв'язку з виконанням депутатських повноважень"
І невелике доповнення:
Як підприємства "слуг народу" працюють на російських окупантів
Published 7 Березня 2024
«Зроблено в Україні». Такі написи жителі Криму можуть побачити на зарядних станціях для електрокарів під брендом DriveEnergy, які за останні три роки заполонили окупований півострів. Як https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kunytskyy-autoenterprise-krym/32850591.html встановило розслідування «Схем», цю мережу електрозаправок відкрив кримський бізнесмен, уклавши партнерство із харківським заводом Autoenterprise у 2021 році.
При цьому, Autoenterprise - це український бізнес, тісно пов'язаний із народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким - він мав тут керівні посади до обрання у Верховну Раду, https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30749267.html лобіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат, офіційного власника заводу зробив своїм помічником, а депутатську приймальню розташував прямо на підприємстві.
Нардепа Олександра Куницького затримали за зйомку блокпостаКуницький є депутатом від фракції «Слуга народу»
https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство -23:59, 11 березня 2022
https://zaxid.net/blogger/sofiya_lazurkevich_u52531/ Софія Лазуркевич
До темиhttps://zaxid.net/biytsi_teroboroni_zatrimali_nestora_shufricha_za_fotografuvannya_blokposta_n1537534 Бійці тероборони затримали Нестора Шуфрича за фото блокпоста у КиєвіZAXID.NET
фото https://zaxid.net/ Олександра Фацевича
Народного депутата від фракції «Слуга народу» затримали за зйомку блокпоста
Ввечері у п'ятницю, 11 березня, народного депутата від фракції «Слуга народу» https://zaxid.net/oleksandr_kunitskiy_tag57609/ Олександра Куницького затримали за зйомку блокпоста. Відео затримання https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1566195113766389&id=100011277456013 опублікував заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.
