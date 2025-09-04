РУС
Новости
7 279 48

Из комитетов и парламента будут исключать по примеру Парубия, - "слуга народа" Куницкий

Слуга народа

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Куницкий, который сбежал за границу, прокомментировал неудачную попытку в Верховной Раде исключить его из комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Куницкий обратился к нардепу Алексею Гончаренко, который сообщил, что Раде не хватило голосов для исключения его из состава комитета.

"Леша, ты что, еще не понял, как будут исключать из комитетов и парламента на примере своего коллеги Парубия?", - написал Куницкий в фейсбуке.

куницкий

Что предшествовало?

Напомним, в октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.

Нардеп выехал из Украины в сентябре 2024 года и через три месяца не вернулся.

Известно, что сейчас Куницкий находится с семьей в США.

+25
04.09.2025 20:43
+17
може тому що Зе президент, та його друзі у владі
04.09.2025 20:32
+12
у ну зізнавайтеся хто за нього голосував ?
04.09.2025 20:29
у ну зізнавайтеся хто за нього голосував ?
04.09.2025 20:29
Краще скажи чому він ще депутат
04.09.2025 20:31
може тому що Зе президент, та його друзі у владі
04.09.2025 20:32
Стефанчуки, з аброхамієм, разумковим, та керівник апарату ВРУ з бухгалтерією, в части виплати грошового утримання ось таким «нардепам у засланні», якось зніяковіло, блимають витріщиними очима?!?! РигоАНАЛІВ з Тимошенко та майбахів у ВРУ, це розсмішило, аж до мокрих штанів!?!?!
Ось тобі аброхамія, і куницького день!!
04.09.2025 20:41
не голосував. за зє також. я ж не на смітнику себе знайшов.
04.09.2025 20:31
Вірю. Зеленоморді тут довго не засижуються. Їм швиденько напихують в усі місця і вони зникають. Цензор в цьому плані маленький оазис адекватності, чи не єдиний в цій поїхавшій з розуму країні.
04.09.2025 20:50
так і повинно бути. зелені це бійці *****
04.09.2025 20:53
не корчи из себя дебила, ты не дебил, обычно подсовывают два говна и выбирай
04.09.2025 21:11
ти в бан захотів? можу організувати чушка кацапська
04.09.2025 21:15
понятно, на зарплате, тебя никто никогда не банил, ну из-за свыни парашенки народ и выбрал это говно, потому как шикаладки оказались говном в красивой обертке
04.09.2025 21:20
в мене пенсія хороша. а я вас наволоч зелена чи сволотівсько-йулькину безкоштовно гноблю. волонтерю так би мовити.
04.09.2025 21:25
а ты бы вместо того, чтобы агитировать за парашенку со свинярчуками, лучше бы пошел на защиту покровска или не охота?
04.09.2025 21:22
Посмотрите на дату. Это одноразовое резиноизделие. Сразу в бан и не нужно тратить сил.

пилат #612334

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 03.09.2025
04.09.2025 21:46
Я одного такого дебила точно знаю. Восхищался этим ЗП Саньком - "борец с мусорами за правду". Теперь мочит и сопит в две дырочки в ответ на мои издевки.
04.09.2025 20:48
Та нє, ну пару відосів гарних у санька було. Як від нього тікав даішник і на бігу натурально жрав 200 грн хабаря, це ж прикольно було. Але всі його досягнення перечеркнуто перебуванням в рядах Слуг урода. Бажаю Саньку 15-25 з конфіскацією з огляду на той красивий відосік. Я сьогодні добрий. Іншим слугам урода або пожиттєве, або смерть.
04.09.2025 20:57
знайома історія.
Це я про те, що ти сам знаєш. Про те, як я в переод агітаційної кампанії по виборах преза США занотував тутешніх форумних агітаторів за трампона, порядка ста штук. 95-98% відмовчуються, коли їм на прикладі показуєш, якої біди вони наробили... Але є двоє-троє, які скарги модеру пищуть
04.09.2025 21:21
Це - до питання про "російський слід" (чи не зовсім) в убивстві Парубія…
04.09.2025 20:30
Типовий "народний зелений депутат"
04.09.2025 20:30
Ви бачу геть не зрозуміли про що мова,
це чмо свою тушу прирівняло до Парубія, і типу боїться що вбють, та тільки кому воно нахер здалось окрім прокурорів.
04.09.2025 20:37
Це чмо впевнене, що ніхто його не виключить законно, а тільки вбивши, як Парубія, тому і не переймається.
04.09.2025 20:52
воно насміхається, адже знає що ніхто його не вбє, бо воно ніхто
04.09.2025 21:13
"Обраний https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народним депутатом від партії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_169 в.о. № 169, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) Київський район, частина https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Салтівського району https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харкова)" Харків,ау
04.09.2025 20:32
Куницький звернувся до нардепа Олексія Гончаренка, Джерело: https://censor.net/ua/n3572297
Було б до кого звертатися. Цей одеський флюгер льоша і за яником бігав хвостиком і колорадську стрічку носив і виступав за російську мову. І раптом став "патріотом".
04.09.2025 20:32
Ніправда! Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
04.09.2025 20:49
"Парашэнка , це шось кацапське? Навіщо мені твої кумири.
04.09.2025 21:17
Тільки, коли захоплювали Крим, з прапором України був в Криму Гончаренко, а не Куницький. Він може і виступав за російську мову, як і більшість одеситів, але за русню не агітував.
04.09.2025 20:58
А ще Гончаренко блокував трибуну одеської міськради і його при цьому реально *******, намагаючись проголосити по відділення від України... Я бачив його пику після цього...
04.09.2025 21:05
Тепер хто і голосував всі відхрестяться як апостоли від Христа.
04.09.2025 20:32
******....
04.09.2025 20:42
04.09.2025 20:43
Було колись в Україні ревіли гармати
Було колись Запорожці вміли панувати
Панували добували і Славу і Волю
Минулося осталися Могили на полі....

і море портретів на Майдані

.
04.09.2025 21:11
Тобто депутана від "слуг" прямою мовою каже, що їх від влади можна відокремити/відлучити лише через розстріл?
Хмм....
Тоді потім хай не скиглять, коли послідовники Сашка Білого почнуть викорінювати цю зелену плісняву з влади всіх рівнів.
04.09.2025 20:43
Сволота
04.09.2025 20:46
Я толерантно ставлюсь до усіх етносів.
Але ЯК тут не стати антисемітом...?
(в порушення чинного законодавства - у Куницького подвійне громадянство - України та Ізраїлю)
04.09.2025 20:48
То все набагато https://focus.ua/uk/world/719116-velikij-izrayil-iz-zemlyami-yegiptu-ta-jordaniyi-netanyagu-zayaviv-pro-istorichnu-misiyu веселіше.
04.09.2025 20:55
Куницкий достаточно ясно выразился, как надо его самого исключить из комитета ВР.
04.09.2025 20:54
Якісь натяки , чесно кажучи, дебільні. Що воно хотіло сказать, до чого вело? Хто на кому?
Хто таких парламентарів обирає, то чорти в пеклі мали би заставляти лизать гарячих сковорід...і самих парламентарів заодно.
04.09.2025 20:54
щось при Порошенку вбивств патріотів не було. хоча який ти в дупі патріот саньок зп? ти фігня зе малороська.
04.09.2025 20:56
Взагалі-то виглядає на погрозу вбивством в адресу Гончаренко . . .
З такого приводу можна було б і кримінальне провадження зареєструвати за "погрозу життю народного депутата у зв'язку з виконанням депутатських повноважень"
04.09.2025 21:00
Та не повернеться він, він істинний "Слуга народу"!
04.09.2025 21:00
Куницький після початку російської агресії проти України у 2014 році постійно їздив у московію. А також куницький і напередодні повномасштабного вторгнення 11 разів їздив до рашки. Питання, а що він там робив?
І невелике доповнення:
Як підприємства "слуг народу" працюють на російських окупантів

Published 7 Березня 2024



«Зроблено в Україні». Такі написи жителі Криму можуть побачити на зарядних станціях для електрокарів під брендом DriveEnergy, які за останні три роки заполонили окупований півострів. Як https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kunytskyy-autoenterprise-krym/32850591.html встановило розслідування «Схем», цю мережу електрозаправок відкрив кримський бізнесмен, уклавши партнерство із харківським заводом Autoenterprise у 2021 році.
При цьому, Autoenterprise - це український бізнес, тісно пов'язаний із народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким - він мав тут керівні посади до обрання у Верховну Раду, https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30749267.html лобіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат, офіційного власника заводу зробив своїм помічником, а депутатську приймальню розташував прямо на підприємстві.
04.09.2025 21:01
Для ясності, хто такий куницький і на кого працює добавлю і цей факт:

Нардепа Олександра Куницького затримали за зйомку блокпостаКуницький є депутатом від фракції «Слуга народу»

https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство -23:59, 11 березня 2022

https://zaxid.net/blogger/sofiya_lazurkevich_u52531/ Софія Лазуркевич

До темиhttps://zaxid.net/biytsi_teroboroni_zatrimali_nestora_shufricha_za_fotografuvannya_blokposta_n1537534 Бійці тероборони затримали Нестора Шуфрича за фото блокпоста у КиєвіZAXID.NET



фото https://zaxid.net/ Олександра Фацевича

Народного депутата від фракції «Слуга народу» затримали за зйомку блокпоста

Ввечері у п'ятницю, 11 березня, народного депутата від фракції «Слуга народу» https://zaxid.net/oleksandr_kunitskiy_tag57609/ Олександра Куницького затримали за зйомку блокпоста. Відео затримання https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1566195113766389&id=100011277456013 опублікував заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.
04.09.2025 21:05
Дає наколку шо його можна як Портнова
04.09.2025 21:09
на цього й кулю жалко - в гівні притопити !

.
04.09.2025 21:15
Тобто куницький не дешева московська повія та зрадник а 'жертва режиму"?
04.09.2025 21:19
Саша стал моральним уродом
04.09.2025 21:27
Он таким родился.
04.09.2025 21:42
 
 