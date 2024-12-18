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побег (377) Слуга народа (2620) Куницкий Александр (45)

"Слуга"-беглец Куницкий заявил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра", - СМИ

Нардеп "Слуги народа" Александр Куницкий, который выехал из Украины в сентябре 2024 года и до сих пор не вернулся из "командировки", сейчас находится с семьей в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По данным источников УП во фракции "Слуга народа", в сентябре Куницкий выехал в командировку в Израиль. Оттуда он отправился к семье в США, и с тех пор в Украину не возвращался.

Отмечается, что Куницкий сообщил об этом фракции.

"Куницкий сообщил, что не вернется в Украину, пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра", - сообщил собеседник издания.

Также читайте: "Слуга народа" Куницкий за 3 месяца не вернулся из "командировки", - СМИ

Предположительно речь идет об инциденте весной 2022 года, когда полиция задержала Куницкого за незаконную съемку блокпоста ВСУ.

Тогда Куницкий задержание отрицать не стал, но впоследствии добавил, что "у него все хорошо".

Олександр Куницький

Собеседник УП добавил, что нардеп-беглец также заявил, что готов сложить мандат, но очевидно, фракция не спешит одобрять такое решение нардепа, который является мажоритарщиком, и "терять еще одного представителя в ВР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод с орбиты "слуги народа" Куницкого поставлял зарядные станции для оккупированного Крыма, - СМИ

В октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.
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Топ комментарии
+29
Які цинічні падли... І такі падлюки сидять у вищому законодавчому органі держави...
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17.12.2024 23:12
+21
Жалко, що голову не проломили.
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17.12.2024 23:08
+19
Чергове прокацапське зеленошмарклеве жалюгідне ніщо.
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17.12.2024 23:19
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Жалко, що голову не проломили.
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17.12.2024 23:08 Ответить
За поламані ребра точно попали б в тюрягу, бо коли Погребиський облив зрадника-депутата волошина зеленкою ще в 2020 році, то на Погребиського зразу ж завели кримінальну справу. Так Погребиський воює на фронті, а "депутат" в Москві.
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18.12.2024 07:47 Ответить
Хотілося б почути: "не повернусь, поки голову відрізану не пришиють"
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18.12.2024 09:06 Ответить
Треба показово (ненадовго) заарештувати поліцейськи,одразу ж публічно звернувшись до нього: КОЛИ ВАС ЗУСТРІЧАТИ?
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17.12.2024 23:10 Ответить
Які цинічні падли... І такі падлюки сидять у вищому законодавчому органі держави...
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17.12.2024 23:12 Ответить
Дорожний контроль - краще б назвався "Реберця - контроль"
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17.12.2024 23:16 Ответить
Ти такеж пітрило як ітой лепутан
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18.12.2024 07:49 Ответить
Ребра відновлюються за 21 день - а ця ***** уже 3 місяці десь вигулюється....
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17.12.2024 23:13 Ответить
Імовірно йдеться про інцидент навесні 2022 року, коли поліція затримала Куницького за незаконну зйомку блокпоста ЗСУ.
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17.12.2024 23:16 Ответить
тоді це не 3 місяці а майже 3 роки...)))))
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17.12.2024 23:17 Ответить
не про гниду куницького, а конкретно про взагалі ребра, відновлюються приблизно 6 тижнів, буває трохи менше, буває трохи більше...
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18.12.2024 00:33 Ответить
бачу тобі ніколи по ребрах не били

звичайно до 3 міс. болить... бо ребра рухаються та повільно заживають
а депутану я б сам ввалив...
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18.12.2024 05:47 Ответить
https://www.facebook.com/oleh.symoroz Олег Симороз

https://www.facebook.com/oleh.symoroz/posts/pfbid0f2ecU9UpmetaWjBRT788YSVTPnUEq2BBKTa3Rtc48yZN62eiuQDHz1RRe5AwyzPbl 2 ч. ·

Нардеп "слуга" Куницький осів у США і третій місяць не вертається в Україну з так званого "відродження"

Ну що Володимир Олександрович, як там ваші наради після втечі Дмитрука? Сильно допомогли? Та навіть не думайте когось карати, там голову ДПСУ, чи правоохоронців, які провтикали другого фігуранта кримінального провадження з побиття людини. Я думаю просто треба ще одну нараду. Ну бо якщо з когось питати, то хто "чєчєнців" буде вбивати?
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17.12.2024 23:17 Ответить
Нацарював за 5 років - можна і звалити. А ще головне зарплату щомісячно 105 тис. нараховуйте, щоб хлоп не бідував, а пораненому захиснику в лікарні на реабілітації і 800 грн. вистачить.
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17.12.2024 23:18 Ответить
Чергове прокацапське зеленошмарклеве жалюгідне ніщо.
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17.12.2024 23:19 Ответить
А скільки з вас голосували за нього ?
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17.12.2024 23:20 Ответить
Ти тут своїм російським блатним сленгом не дуже розкидуйся. Мусора- то ваші, російські "тамбовські волкі"
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18.12.2024 00:36 Ответить
Пацан, тобі скількі років ?
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18.12.2024 09:34 Ответить
а ти шо мусор щоб мене питати про таке
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18.12.2024 13:37 Ответить
Це , правда, ви, росіяни скрізь мусор і в Африці також
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18.12.2024 09:35 Ответить
Росіянин, слова " зацепило" в українській мові неіснує.
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18.12.2024 09:56 Ответить
І коли вже в нас буде якась адекватна влада. Просто дно.
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17.12.2024 23:21 Ответить
Черговий любитель раші, який втікає на Захід. А що ж не в улюблену ним Москву? Або ще краще - в Воркуту?
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17.12.2024 23:24 Ответить
З чого ти взяв, що той поц," любитель раші"?
Він свідомий ізраєльтянин, капрал ЦАХАЛУ у резерві, плювати він хтів і на рашу і на Україну. Його цікавить виключно бабло. І це бабло Зеленьський йому забезпечив.
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18.12.2024 00:39 Ответить
Ну а який же він, як не проросійський? Визнав Крим російським, бізнес там же, знімав для рашистів блок пости, дружба з Дмитруком....
Не знаю, як там з його відношенням до Ізраїлю, але за цим Штірліцем волочиться його трьохкольоровий парашут.
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18.12.2024 01:36 Ответить
Так подивись фото військового ЦАХАЛУ Куні в інтенеті, якщо " незнаєш".
Це раз, а по друге, то що працював на того, чи на сього, чи на рашу, чи на комбінєзон і говорить про то, що крім бабла йго нічого не цікавить.
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18.12.2024 09:42 Ответить
*********...
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17.12.2024 23:24 Ответить
Завдання Міністерства єдності - об'єднати весь наш народ, усі покоління українців, які розпорошені по світу, - Зеленський
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17.12.2024 23:25 Ответить
Зе це манілов бляха... ідіот
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18.12.2024 05:50 Ответить
Як так вийшло що у більшості «слуг» сім'ї за кордоном? Звідки такі статки і можливості?
Згадую списрк слуг то.там всі були такі прості няшки від безробітних до фотографів і всі такі бідні як церкрвні миші, а на повірку вийшло дебелі щурі з «велюра»
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17.12.2024 23:26 Ответить
Обрали "прастих людєй" з народу. Ну а зараз вони заробили гроші, отримуючи зарплату депутатів ВР
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18.12.2024 08:49 Ответить
Я так не думаю. Я думаю ці гніди і воші брехали прл себе і сім'ї. Це їх нутро. А йшли красти. Те, що і роблять, і доволі успішно.
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18.12.2024 15:39 Ответить
Це гівно мені було огидне , ще коли в своїх авто - відосиках говорив "НА украінє" і "укрАінскій". Манкуртяка
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17.12.2024 23:30 Ответить
Він не манкурт... він добропорядний законослухняний громадянин Ізраїлю.
А Українці для нього - то лише ''тупі гої'', яких потрібно постійно ''стригти'' і обдирати як липку...
Тим більше ці ''тупі гої'' самі обрали його депутатом на мажоритарному окрузі...
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18.12.2024 01:27 Ответить
Этого феерического ЗЕкробата пора на концерт Кивы. Два сапога
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17.12.2024 23:30 Ответить
Новиє ліца Зе.
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17.12.2024 23:32 Ответить
******* налякав, та й не повертайся чмуридло заленосраке.
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17.12.2024 23:40 Ответить
Можна заради інтересу, поприкалуватись з Санька, і завтра покарати тих поліцейських і сказати " Все, приїжджай". Цікаво почути, що він тоді заспіває )
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17.12.2024 23:49 Ответить
Знайшло відмазку, тварь а не людина!!!
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17.12.2024 23:50 Ответить
І не в однім отім селі,

А скрізь на славній Україні

Людей у ярма запрягли

Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!

У ярмах лицарські сини,

А препоганії пани

Жидам, братам своїм хорошим,

Остатні продають штани...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Погано дуже, страх погано!

В оцій пустині пропадать.

А ще поганше на Украйні Дивитись, плакать - і мовчать!

Т Г Шевченко
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17.12.2024 23:51 Ответить
Колл-центры лучше не трогать. Сколько депутатов уже погорело.
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17.12.2024 23:55 Ответить
То Куня злопамятний хазар?))) Нехай дякує, що не завалили суку!
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18.12.2024 00:06 Ответить
Енурез, ****, підлікує і одразу повернеться...
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18.12.2024 06:29 Ответить
Куницький готує "закордонну базу" для інших слуг.
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18.12.2024 07:51 Ответить
Чрму випускають депутани повинні бути у війську на передовій а не в сесійних залах законів крім конституції і біблії напринімали стільки що самі не знають які працюють які ні війна депутан приймав присягу то вперед на москву
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18.12.2024 07:55 Ответить
Читаючи коменти, я зрозумів, що мало вас ****-ть ТЦК, мало....недопрацьовують...товариші, ой недопрацьовують....
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18.12.2024 09:25 Ответить
Скільки особисто вас ******* "товариші" тцк поки ви "прозріли"?
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18.12.2024 09:49 Ответить
може на самокаті покатаєшся поки?
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18.12.2024 09:48 Ответить
Треба всім поліцейським які *********** саме зелених слуг народу (але тільки слуг і більше нікого), видавати премії і нагороди.
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18.12.2024 10:37 Ответить
 
 