"Слуга"-беглец Куницкий заявил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра", - СМИ
Нардеп "Слуги народа" Александр Куницкий, который выехал из Украины в сентябре 2024 года и до сих пор не вернулся из "командировки", сейчас находится с семьей в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По данным источников УП во фракции "Слуга народа", в сентябре Куницкий выехал в командировку в Израиль. Оттуда он отправился к семье в США, и с тех пор в Украину не возвращался.
Отмечается, что Куницкий сообщил об этом фракции.
"Куницкий сообщил, что не вернется в Украину, пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра", - сообщил собеседник издания.
Предположительно речь идет об инциденте весной 2022 года, когда полиция задержала Куницкого за незаконную съемку блокпоста ВСУ.
Тогда Куницкий задержание отрицать не стал, но впоследствии добавил, что "у него все хорошо".
Собеседник УП добавил, что нардеп-беглец также заявил, что готов сложить мандат, но очевидно, фракция не спешит одобрять такое решение нардепа, который является мажоритарщиком, и "терять еще одного представителя в ВР".
В октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.
Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.
5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.
Пожалуйста, подождите...
звичайно до 3 міс. болить... бо ребра рухаються та повільно заживають
а депутану я б сам ввалив...
https://www.facebook.com/oleh.symoroz/posts/pfbid0f2ecU9UpmetaWjBRT788YSVTPnUEq2BBKTa3Rtc48yZN62eiuQDHz1RRe5AwyzPbl 2 ч. ·
Нардеп "слуга" Куницький осів у США і третій місяць не вертається в Україну з так званого "відродження"
Ну що Володимир Олександрович, як там ваші наради після втечі Дмитрука? Сильно допомогли? Та навіть не думайте когось карати, там голову ДПСУ, чи правоохоронців, які провтикали другого фігуранта кримінального провадження з побиття людини. Я думаю просто треба ще одну нараду. Ну бо якщо з когось питати, то хто "чєчєнців" буде вбивати?
Він свідомий ізраєльтянин, капрал ЦАХАЛУ у резерві, плювати він хтів і на рашу і на Україну. Його цікавить виключно бабло. І це бабло Зеленьський йому забезпечив.
Не знаю, як там з його відношенням до Ізраїлю, але за цим Штірліцем волочиться його трьохкольоровий парашут.
Це раз, а по друге, то що працював на того, чи на сього, чи на рашу, чи на комбінєзон і говорить про то, що крім бабла йго нічого не цікавить.
Згадую списрк слуг то.там всі були такі прості няшки від безробітних до фотографів і всі такі бідні як церкрвні миші, а на повірку вийшло дебелі щурі з «велюра»
А Українці для нього - то лише ''тупі гої'', яких потрібно постійно ''стригти'' і обдирати як липку...
Тим більше ці ''тупі гої'' самі обрали його депутатом на мажоритарному окрузі...
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні Дивитись, плакать - і мовчать!
Т Г Шевченко