"Слуга"-беглец Куницкий заявил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра", - СМИ

Нардеп "Слуги народа" Александр Куницкий, который выехал из Украины в сентябре 2024 года и до сих пор не вернулся из "командировки", сейчас находится с семьей в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По данным источников УП во фракции "Слуга народа", в сентябре Куницкий выехал в командировку в Израиль. Оттуда он отправился к семье в США, и с тех пор в Украину не возвращался.

Отмечается, что Куницкий сообщил об этом фракции.

"Куницкий сообщил, что не вернется в Украину, пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра", - сообщил собеседник издания.

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Предположительно речь идет об инциденте весной 2022 года, когда полиция задержала Куницкого за незаконную съемку блокпоста ВСУ.

Тогда Куницкий задержание отрицать не стал, но впоследствии добавил, что "у него все хорошо".

Собеседник УП добавил, что нардеп-беглец также заявил, что готов сложить мандат, но очевидно, фракция не спешит одобрять такое решение нардепа, который является мажоритарщиком, и "терять еще одного представителя в ВР".

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В октябре 2023 года сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что парень напал на них первым во время проверки колл-центра.

Также известно, что в сентябре 2024 года Куницкий избил мужчину в центре Киева.

5 ноября СМИ заявили, что Куницкий сбежал из Украины, уехав в командировку.