УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9483 відвідувача онлайн
Новини
1 205 14

Псевдожурналісти підстерегли суддю біля місця її проживання , - ВАКС

антикоррупционный,вакс

Невідомі особи підстерегли суддю ВАКС біля місця її проживання, і, назвавшись журналістами , ставили питання щодо конкретної судової справи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Сьогодні вранці невідомі особи підстерегли суддю ВАКС біля місця її проживання, і, назвавшись "журналістами телеканалу 1+1", ставили судді питання щодо конкретної судової справи, ніби намагаючись взяти у судді коментар. Жодних документів, які підтверджують причетність до телеканалу, зазначені особи не надали. У відповідь на звернення ВАКС представники телеканалу 1+1 заперечили причетність їхніх працівників до цієї події", - ідеться у повідомленні.

У ВАКС наголошують, що зазначені дії щодо судді, особливо в умовах воєнного стану, можуть вказувати на ймовірну підготовку до злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя ВАКС звинуватив правоохоронців у несанкціонованому збиранні інформації щодо нього

Автор: 

суддя (1601) ВАКС Антикорупційний суд (2048)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Що, невже так прямо і задали запитання? От просто ротами своїми та язиками? Это неслыханное злодейство. Напевно, злодії хотіли прострелити дупу нещасній судді, як Стерненку.
показати весь коментар
04.09.2025 21:50 Відповісти
+1
Шукайте цих "допитливих" у СБУ.
Зараз це військо корупціонерів.
показати весь коментар
04.09.2025 21:48 Відповісти
+1
Якої опозиції? Нелох вже 700 років як президент, опозиція сотні років тому.
показати весь коментар
04.09.2025 21:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шукайте цих "допитливих" у СБУ.
Зараз це військо корупціонерів.
показати весь коментар
04.09.2025 21:48 Відповісти
"Сьогодні вранці невідомі особи підстерегли суддю ВАКС біля місця її проживання, і, назвавшись "журналістами телеканалу 1+1", ставили судді питання Джерело: https://censor.net/ua/n3572312
100% провокація опозиції.
показати весь коментар
04.09.2025 21:48 Відповісти
Якої опозиції? Нелох вже 700 років як президент, опозиція сотні років тому.
показати весь коментар
04.09.2025 21:52 Відповісти
Та, схоже, що опозиції... Нижче я дав допис Берези...
показати весь коментар
04.09.2025 22:39 Відповісти
звісно хто всрався, порох.
зебанати вам за таку халтуру падальяк гроші не виплатить.
показати весь коментар
04.09.2025 22:03 Відповісти
Останній час в Падляки лише дешеві чат боти працють, з кількома зашитими простими фразами. На живих мабуть вже не вистачає.
показати весь коментар
04.09.2025 22:18 Відповісти
Камери ж їх зафіксували?
показати весь коментар
04.09.2025 21:49 Відповісти
Що, невже так прямо і задали запитання? От просто ротами своїми та язиками? Это неслыханное злодейство. Напевно, злодії хотіли прострелити дупу нещасній судді, як Стерненку.
показати весь коментар
04.09.2025 21:50 Відповісти
доречі спочатку прочитав саме "підстрелили"..
ну підстерегли ну спитали, сенсація, на головні шпальти газет.
показати весь коментар
04.09.2025 22:05 Відповісти
Ще й не такий тиск буде на суддів, коли почнуть судити різних Віктюків...
показати весь коментар
04.09.2025 21:53 Відповісти
просто за суддями "побратими" по службі нариють таких скелетів у шафі... шо кожен суддя буде жахатись як чорта ті справи, то ж не червінського "судити" по указці зверху.
показати весь коментар
04.09.2025 22:07 Відповісти
Чому б не показати якщо не хатинку то хочаб частинку паркану навколо місця постійного проживання судді.
показати весь коментар
04.09.2025 22:08 Відповісти
А, може, це справді були журналісти, і розпитували вони суддю Чорну як вона прикупила новий BMW X6, відсудила майже 2 млн гривень доплати у держави та отримала службову квартиру, попри те, що має дві власні,?

Про це https://t.me/BerezaJuice/58159 пише Борислав Береза у своєму дописі в телезі.
показати весь коментар
04.09.2025 22:36 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/58159 Борислав Береза:
Ну, що, ніколи такого не було і знову сталося. Після того, як я написав допис про суддю Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України та про те, як вона прикупила новий BMW X6, відсудила майже 2 млн гривень доплати у держави та отримала службову квартиру, попри те, що має дві власні, то ВАКС відповів мені дописом не згадуючи мене та ту суддю, про яку я писав. Сенс дописа був у тому, що все що критичнрго пишуть про ВАКС - це замовне та брехня, з ціллю дискредитації та тиску на чуд. Всі бякі, а вони пухнастики. Але далі шоу почало набирати обертів.
Цей допис перепостив Богдан Крикливенко, керівник апарату. У допис прийшли Сергій Сидоренко, Дмитро Золотухін, Max Nefyodov та інші коментатори з питанням про що мова. На ці запитання керівник апарату ВАКС відповідав пафосними сентенціями, але без будь-якої конкретики. Тоді я зайшов в коментарі і відповів кожному, хто запитав про що мова. І виклав в коментарях посилання на свій допис. Знаєте, що сталося далі? Керівник апарату ВАКС, який отримує зарплатню з моїх податків, зніс мої коментарі та... заблокував мене. Це було так мі-мі-мі.
Що ж викликало таку реакцію? Запитайте його самостійно. Буду вдячний всім, хто зайде до Богдана Крикливенка в коментарі і поставить це запитання керівник апарату ВАКС. Бо мені здається, що вони там трохи уху їли.
А в мене є гипотеза, що саме налякало пана Богдана. Це питання про те, що суддя Чорна відсудила собі доплату і чи так само роблять інші судді ВАКСу? Якщо я правий, то ми маємо реальну кризу у ВАКС, коли судді розуміють аморальність своїх дій, але роблять так через особисті інтереси. Незабаром дізнаємось чи правий я. А поки процитую те питання;
"А зараз буде найцікавіше! ВАКС, чи є фактом, що суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Валерія Чорна відсудила у держави 1 721 099 гривень недоотриманої суддівської винагороди? Чи зробила вона це попри те, що 2023 році Верховна Рада обмежила зарплати суддям всіх інстанцій, членам ВРП, ВККС, НАБУ та САП? Чи можна стверджувати, що на ній фактично "обкатали" цю схему? Скільки ще суддів ВАКС зараз судяться, щоб так само отримати гроші з бюджету, як і суддя Чорна? І чи вважають судді ВАКСу, що ці дії підпадають, як під моральні стандарти, так і в межах інтересів держави? Цікаво, а умови, в яких працюють наші воїни, такі ж важкі, як і ті в яких працює суддя Чорна? ВАКС, скільки ще суддів вже відсудили собі доплати, попри рішення Верховної Ради від 10 квітня 2023 року?".
Сподіваюся, що ви зайдете в коментарі до пана керівника апарату і поставите йому запитання, а потім напишете мені в коментарі його відповіді, якщо він відповість і не заблокує вас.

Посилання на допис керівника апарату ВАКС:
https://www.facebook.com/share/1Sz3M3rxDY/?mibextid=wwXIfr
показати весь коментар
04.09.2025 22:38 Відповісти
 
 