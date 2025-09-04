Псевдожурналісти підстерегли суддю біля місця її проживання , - ВАКС

Невідомі особи підстерегли суддю ВАКС біля місця її проживання, і, назвавшись журналістами , ставили питання щодо конкретної судової справи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Сьогодні вранці невідомі особи підстерегли суддю ВАКС біля місця її проживання, і, назвавшись "журналістами телеканалу 1+1", ставили судді питання щодо конкретної судової справи, ніби намагаючись взяти у судді коментар. Жодних документів, які підтверджують причетність до телеканалу, зазначені особи не надали. У відповідь на звернення ВАКС представники телеканалу 1+1 заперечили причетність їхніх працівників до цієї події", - ідеться у повідомленні.

У ВАКС наголошують, що зазначені дії щодо судді, особливо в умовах воєнного стану, можуть вказувати на ймовірну підготовку до злочину.

