Псевдожурналисты подстерегли судью возле места ее проживания, - ВАКС

Неизвестные лица подстерегли судью ВАКС возле места ее проживания, и, назвавшись журналистами, задавали вопросы по конкретному судебному делу.

"Сегодня утром неизвестные лица подстерегли судью ВАКС у места ее проживания, и, назвавшись "журналистами телеканала 1+1", задавали судье вопросы по конкретному судебному делу, будто пытаясь взять у судьи комментарий. Никаких документов, подтверждающих причастность к телеканалу, указанные лица не предоставили. В ответ на обращение ВАКС представители телеканала 1+1 отрицают причастность их работников к этому событию", - говорится в сообщении.

В ВАКС отмечают, что указанные действия в отношении судьи, особенно в условиях военного положения, могут указывать на вероятную подготовку к преступлению.

