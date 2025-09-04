РУС
Новости
Псевдожурналисты подстерегли судью возле места ее проживания, - ВАКС

Неизвестные лица подстерегли судью ВАКС возле места ее проживания, и, назвавшись журналистами, задавали вопросы по конкретному судебному делу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Сегодня утром неизвестные лица подстерегли судью ВАКС у места ее проживания, и, назвавшись "журналистами телеканала 1+1", задавали судье вопросы по конкретному судебному делу, будто пытаясь взять у судьи комментарий. Никаких документов, подтверждающих причастность к телеканалу, указанные лица не предоставили. В ответ на обращение ВАКС представители телеканала 1+1 отрицают причастность их работников к этому событию", - говорится в сообщении.

В ВАКС отмечают, что указанные действия в отношении судьи, особенно в условиях военного положения, могут указывать на вероятную подготовку к преступлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья ВАКС обвинил правоохранителей в несанкционированном сборе информации о нем

судья (2662) Антикоррупционный суд (1270)
https://t.me/BerezaJuice/58159 Борислав Береза:
Ну, що, ніколи такого не було і знову сталося. Після того, як я написав допис про суддю Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України та про те, як вона прикупила новий BMW X6, відсудила майже 2 млн гривень доплати у держави та отримала службову квартиру, попри те, що має дві власні, то ВАКС відповів мені дописом не згадуючи мене та ту суддю, про яку я писав. Сенс дописа був у тому, що все що критичнрго пишуть про ВАКС - це замовне та брехня, з ціллю дискредитації та тиску на чуд. Всі бякі, а вони пухнастики. Але далі шоу почало набирати обертів.
Цей допис перепостив Богдан Крикливенко, керівник апарату. У допис прийшли Сергій Сидоренко, Дмитро Золотухін, Max Nefyodov та інші коментатори з питанням про що мова. На ці запитання керівник апарату ВАКС відповідав пафосними сентенціями, але без будь-якої конкретики. Тоді я зайшов в коментарі і відповів кожному, хто запитав про що мова. І виклав в коментарях посилання на свій допис. Знаєте, що сталося далі? Керівник апарату ВАКС, який отримує зарплатню з моїх податків, зніс мої коментарі та... заблокував мене. Це було так мі-мі-мі.
Що ж викликало таку реакцію? Запитайте його самостійно. Буду вдячний всім, хто зайде до Богдана Крикливенка в коментарі і поставить це запитання керівник апарату ВАКС. Бо мені здається, що вони там трохи уху їли.
А в мене є гипотеза, що саме налякало пана Богдана. Це питання про те, що суддя Чорна відсудила собі доплату і чи так само роблять інші судді ВАКСу? Якщо я правий, то ми маємо реальну кризу у ВАКС, коли судді розуміють аморальність своїх дій, але роблять так через особисті інтереси. Незабаром дізнаємось чи правий я. А поки процитую те питання;
"А зараз буде найцікавіше! ВАКС, чи є фактом, що суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Валерія Чорна відсудила у держави 1 721 099 гривень недоотриманої суддівської винагороди? Чи зробила вона це попри те, що 2023 році Верховна Рада обмежила зарплати суддям всіх інстанцій, членам ВРП, ВККС, НАБУ та САП? Чи можна стверджувати, що на ній фактично "обкатали" цю схему? Скільки ще суддів ВАКС зараз судяться, щоб так само отримати гроші з бюджету, як і суддя Чорна? І чи вважають судді ВАКСу, що ці дії підпадають, як під моральні стандарти, так і в межах інтересів держави? Цікаво, а умови, в яких працюють наші воїни, такі ж важкі, як і ті в яких працює суддя Чорна? ВАКС, скільки ще суддів вже відсудили собі доплати, попри рішення Верховної Ради від 10 квітня 2023 року?".
Сподіваюся, що ви зайдете в коментарі до пана керівника апарату і поставите йому запитання, а потім напишете мені в коментарі його відповіді, якщо він відповість і не заблокує вас.

Посилання на допис керівника апарату ВАКС:
https://www.facebook.com/share/1Sz3M3rxDY/?mibextid=wwXIfr
04.09.2025 22:38 Ответить
+3
Що, невже так прямо і задали запитання? От просто ротами своїми та язиками? Это неслыханное злодейство. Напевно, злодії хотіли прострелити дупу нещасній судді, як Стерненку.
04.09.2025 21:50 Ответить
+2
Шукайте цих "допитливих" у СБУ.
Зараз це військо корупціонерів.
04.09.2025 21:48 Ответить
Шукайте цих "допитливих" у СБУ.
Зараз це військо корупціонерів.
04.09.2025 21:48 Ответить
Якої опозиції? Нелох вже 700 років як президент, опозиція сотні років тому.
04.09.2025 21:52 Ответить
Та, схоже, що опозиції... Нижче я дав допис Берези...
04.09.2025 22:39 Ответить
звісно хто всрався, порох.
зебанати вам за таку халтуру падальяк гроші не виплатить.
04.09.2025 22:03 Ответить
Останній час в Падляки лише дешеві чат боти працють, з кількома зашитими простими фразами. На живих мабуть вже не вистачає.
04.09.2025 22:18 Ответить
Камери ж їх зафіксували?
04.09.2025 21:49 Ответить
Що, невже так прямо і задали запитання? От просто ротами своїми та язиками? Это неслыханное злодейство. Напевно, злодії хотіли прострелити дупу нещасній судді, як Стерненку.
04.09.2025 21:50 Ответить
доречі спочатку прочитав саме "підстрелили"..
ну підстерегли ну спитали, сенсація, на головні шпальти газет.
04.09.2025 22:05 Ответить
Ще й не такий тиск буде на суддів, коли почнуть судити різних Віктюків...
04.09.2025 21:53 Ответить
просто за суддями "побратими" по службі нариють таких скелетів у шафі... шо кожен суддя буде жахатись як чорта ті справи, то ж не червінського "судити" по указці зверху.
04.09.2025 22:07 Ответить
Чому б не показати якщо не хатинку то хочаб частинку паркану навколо місця постійного проживання судді.
04.09.2025 22:08 Ответить
04.09.2025 22:38 Ответить
 
 