Дронарі 93-ї ОМБр відбили у росіян полонених мінометників. ВIДЕО

Дронарі підрозділу "Радість" 3 мехбату допомогли вийти з полону екіпажу 82-міліметрового міномета 93-ї бригади Холодний Яр, який захопили у полон росіяни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"Історія, від якої захоплює подих! Екіпаж 82-міліметрового міномета 93-ї бригади Холодний Яр захопили у полон росіяни. Це сталося на позиціях на Кліщіївському напрямку. Через рясну "зеленку" і брак піхотинців окупантам вдалося просочитися до позиції міномету. Вони вирішили взяти бліндаж штурмом, закидували "нірку" гранатами і поранили одного бійця. Та холоднярці відстрілювалися, тримали оборону і не давали росіянам зайти. Потім протягом двох годин тривали перемовини з противником. Загарбники закликали здатися, але українські військові тягнули час. Аж поки окупанти не знайшли бензин і не почали заливати ним бліндаж, щоби підпалити", - розповіли в 93-й ОМБр.

