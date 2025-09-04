УКР
Дронарі 93-ї ОМБр відбили у росіян полонених мінометників. ВIДЕО

Дронарі підрозділу "Радість" 3 мехбату допомогли вийти з полону екіпажу 82-міліметрового міномета 93-ї бригади Холодний Яр, який захопили у полон росіяни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"Історія, від якої захоплює подих! Екіпаж 82-міліметрового міномета 93-ї бригади Холодний Яр захопили у полон росіяни. Це сталося на позиціях на Кліщіївському напрямку. Через рясну "зеленку" і брак піхотинців окупантам вдалося просочитися до позиції міномету. Вони вирішили взяти бліндаж штурмом, закидували "нірку" гранатами і поранили одного бійця. Та холоднярці відстрілювалися, тримали оборону і не давали росіянам зайти. Потім протягом двох годин тривали перемовини з противником. Загарбники закликали здатися, але українські військові тягнули час. Аж поки окупанти не знайшли бензин і не почали заливати ним бліндаж, щоби підпалити", - розповіли в 93-й ОМБр.

Дивіться: Бійці 93 ОМБр знищили міст та укриття окупантів за допомогою наземного дрона. ВIДЕО

93 окрема механізована бригада Холодний яр (308) дрони (5432)
Кончені.
И Марафон тоже.
Нада говорить что и кому помощь требуется, если хенералы провтыкивают... люди б может активней помогали конкретным батальонаи.
Угроза взять в плен минометчиков это жопа. Сырок упрямо на своей должности
04.09.2025 22:46
04.09.2025 22:46 Відповісти
А знаєш, чому мінометники трохи не потрапили в полон? Тому що "дехто" сидить у "Норвегії", і строчить "критикантські" дописи - а не в "зеленці", прикриваючи позиції мінометників...
05.09.2025 05:41
05.09.2025 05:41 Відповісти
Закордонный военный округ у нас самый грамотный и все знает как правильно делать надо.
05.09.2025 07:10
05.09.2025 07:10 Відповісти
Ти теж не в окопі, й в тебе є залізна відмаза на випадок такого запитання - пенсіонер (при чьому савєцкій, шоб ти там не розповідав). Окуєнно сидіти перед монітором й патякати що й кому робити, якщо знаєш, що для тебе ця війна усього лиш захоплююча пригода й привід попи*діти на різні теми. Так, політрук?
05.09.2025 10:04
05.09.2025 10:04 Відповісти
Чуєш, "вічнодеактивований"... Крім віку, у мене ще й нога протезована, є... З 2016-го... Давай, махнём, не глядя...". Ти - на диван, до монітора... А я - на фронт - бо ще злість на кацапів, не "вигоріла"...
05.09.2025 10:29
05.09.2025 10:29 Відповісти
Зеленський «незламно» заслухає, як СРАТЬєх-ухилянт, і попавшим у полон до московитів, стане набагато легше??
Єрмак з татаровим, глибоко захвильовані, разом з менегерами та керовніками департаментів в опу !?!?
04.09.2025 23:54
04.09.2025 23:54 Відповісти
93-ка честь! Легенди
05.09.2025 01:10
05.09.2025 01:10 Відповісти
 
 