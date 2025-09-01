УКР
Бійці 93 ОМБр знищили міст та укриття окупантів за допомогою наземного дрона. ВIДЕО

Оператори роботизованих комплексів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили міст, який росіяни використовували для логістики та укриття.

Як інформує  Цензор.НЕТ, до позицій окупантів відправили наземний дрон, який попередньо оснастили вибухівкою, а детонацію ініціювали за допомогою FPV-безпілотника. Відео своєї роботи показали в телеграм-каналі 93 ОМБр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили штурм, знищивши 2 танки Т-72, 5 БМП та броньований "Тигр" біля Малої Токмачки. ВIДЕО

