Бійці 93 ОМБр знищили міст та укриття окупантів за допомогою наземного дрона. ВIДЕО

Оператори роботизованих комплексів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили міст, який росіяни використовували для логістики та укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, до позицій окупантів відправили наземний дрон, який попередньо оснастили вибухівкою, а детонацію ініціювали за допомогою FPV-безпілотника. Відео своєї роботи показали в телеграм-каналі 93 ОМБр.

