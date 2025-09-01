Бойцы 93-й ОМБр уничтожили мост и укрытия оккупантов с помощью наземного дрона. ВИДЕО

Операторы роботизированных комплексов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" уничтожили мост, который россияне использовали для логистики и укрытия.

Как информирует Цензор.НЕТ, к позициям оккупантов отправили наземный дрон, который предварительно оснастили взрывчаткой, а детонацию инициировали с помощью FPV-беспилотника. Видео своей работы показали в телеграмм-канале 93-й ОМБр.

Смотрите также: 93 ОМБр "Холодный Яр" зачистила и взяла под контроль Грузское и Веселое недалеко от Доброполья. ВIДЕО