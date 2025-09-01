Бойцы 93-й ОМБр уничтожили мост и укрытия оккупантов с помощью наземного дрона. ВИДЕО
Операторы роботизированных комплексов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" уничтожили мост, который россияне использовали для логистики и укрытия.
Как информирует Цензор.НЕТ, к позициям оккупантов отправили наземный дрон, который предварительно оснастили взрывчаткой, а детонацию инициировали с помощью FPV-беспилотника. Видео своей работы показали в телеграмм-канале 93-й ОМБр.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль