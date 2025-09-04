Дронари 93-й ОМБр отбили у россиян пленных минометчиков. ВИДЕО
Дронари подразделения "Радость" 3 мехбата помогли выйти из плена экипажу 82-миллиметрового миномета 93-й бригады Холодный Яр, который захватили в плен россияне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"История, от которой захватывает дыхание! Экипаж 82-миллиметрового миномета 93-й бригады Холодный Яр захватили в плен россияне. Это произошло на позициях на Клещеевском направлении. Из-за обильной "зеленки" и нехватки пехотинцев оккупантам удалось просочиться к позиции миномета. Они решили взять блиндаж штурмом, забросали "норку" гранатами и ранили одного бойца. Но холоднярцы отстреливались, держали оборону и не давали россиянам зайти. Затем в течение двух часов продолжались переговоры с противником. Захватчики призывали сдаться, но украинские военные тянули время. Пока оккупанты не нашли бензин и не начали заливать им блиндаж, чтобы поджечь", - рассказали в 93-й ОМБр.
И Марафон тоже.
Нада говорить что и кому помощь требуется, если хенералы провтыкивают... люди б может активней помогали конкретным батальонаи.
Угроза взять в плен минометчиков это жопа. Сырок упрямо на своей должности
Єрмак з татаровим, глибоко захвильовані, разом з менегерами та керовніками департаментів в опу !?!?