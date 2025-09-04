РУС
Дронари 93-й ОМБр отбили у россиян пленных минометчиков. ВИДЕО

Дронари подразделения "Радость" 3 мехбата помогли выйти из плена экипажу 82-миллиметрового миномета 93-й бригады Холодный Яр, который захватили в плен россияне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"История, от которой захватывает дыхание! Экипаж 82-миллиметрового миномета 93-й бригады Холодный Яр захватили в плен россияне. Это произошло на позициях на Клещеевском направлении. Из-за обильной "зеленки" и нехватки пехотинцев оккупантам удалось просочиться к позиции миномета. Они решили взять блиндаж штурмом, забросали "норку" гранатами и ранили одного бойца. Но холоднярцы отстреливались, держали оборону и не давали россиянам зайти. Затем в течение двух часов продолжались переговоры с противником. Захватчики призывали сдаться, но украинские военные тянули время. Пока оккупанты не нашли бензин и не начали заливать им блиндаж, чтобы поджечь", - рассказали в 93-й ОМБр.

Смотрите: Бойцы 93 ОМБр уничтожили мост и укрытие оккупантов с помощью наземного дрона. ВИДЕО

93 отдельная механизированная бригада (308) дроны (4554)
Кончені.
И Марафон тоже.
Нада говорить что и кому помощь требуется, если хенералы провтыкивают... люди б может активней помогали конкретным батальонаи.
Угроза взять в плен минометчиков это жопа. Сырок упрямо на своей должности
04.09.2025 22:46 Ответить
А знаєш, чому мінометники трохи не потрапили в полон? Тому що "дехто" сидить у "Норвегії", і строчить "критикантські" дописи - а не в "зеленці", прикриваючи позиції мінометників...
05.09.2025 05:41 Ответить
Закордонный военный округ у нас самый грамотный и все знает как правильно делать надо.
05.09.2025 07:10 Ответить
Ти теж не в окопі, й в тебе є залізна відмаза на випадок такого запитання - пенсіонер (при чьому савєцкій, шоб ти там не розповідав). Окуєнно сидіти перед монітором й патякати що й кому робити, якщо знаєш, що для тебе ця війна усього лиш захоплююча пригода й привід попи*діти на різні теми. Так, політрук?
05.09.2025 10:04 Ответить
Чуєш, "вічнодеактивований"... Крім віку, у мене ще й нога протезована, є... З 2016-го... Давай, махнём, не глядя...". Ти - на диван, до монітора... А я - на фронт - бо ще злість на кацапів, не "вигоріла"...
05.09.2025 10:29 Ответить
Зеленський «незламно» заслухає, як СРАТЬєх-ухилянт, і попавшим у полон до московитів, стане набагато легше??
Єрмак з татаровим, глибоко захвильовані, разом з менегерами та керовніками департаментів в опу !?!?
04.09.2025 23:54 Ответить
93-ка честь! Легенди
05.09.2025 01:10 Ответить
 
 