Італія не відправлятиме солдатів до України, але готова допомогти з навчанням військових, - Мелоні

Італія готова долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але за межами її території.

Про це заявила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі коаліції охочих, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Підтвердивши, що Італія не має наміру відправляти солдатів до України, Мелоні підтвердила готовність підтримати можливе припинення вогню з ініціативами з моніторингу та навчання за межами кордонів України", – ідеться в повідомленні італійського уряду.

Мелоні також брала участь у телефонній розмові європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони підтвердили "єдність у прагненні до справедливого і тривалого миру в Україні".

"Цього можна досягти лише за допомогою підходу, що поєднує постійну підтримку України, прагнення припинення воєнних дій, збереження колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій, та надійні й достовірні гарантії безпеки, які мають бути визначені в дусі співпраці між двома сторонами Атлантики", – сказали в уряді Італії.

