УКР
Новини Гарантії безпеки для України
592 15

Італія не відправлятиме солдатів до України, але готова допомогти з навчанням військових, - Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні

Італія готова долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але за межами її території.

Про це заявила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі коаліції охочих, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Підтвердивши, що Італія не має наміру відправляти солдатів до України, Мелоні підтвердила готовність підтримати можливе припинення вогню з ініціативами з моніторингу та навчання за межами кордонів України", – ідеться в повідомленні італійського уряду.

Мелоні також брала участь у телефонній розмові європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони підтвердили "єдність у прагненні до справедливого і тривалого миру в Україні".

"Цього можна досягти лише за допомогою підходу, що поєднує постійну підтримку України, прагнення припинення воєнних дій, збереження колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій, та надійні й достовірні гарантії безпеки, які мають бути визначені в дусі співпраці між двома сторонами Атлантики", – сказали в уряді Італії.

Автор: 

Топ коментарі
+7
Чому такому екстраординарному вони весь час хочуть навчити українців? Ще й італійці. Спагетті готувати? Чи піцу?
показати весь коментар
05.09.2025 00:23 Відповісти
+2
Ця Мелоні, одна із тих, хто більше всіх говорив про так звану "5 статтю НАТО"... Тобто по факту, ніяких "гарантій" від Італії не слід очікувати.
показати весь коментар
05.09.2025 00:21 Відповісти
+2
Мелоні-відстань,наші військові зараз зайняті і не збираються навчати твої макаронні когорти.
показати весь коментар
05.09.2025 00:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виявляється зберігати нейтралітет це не так вже й погано.
показати весь коментар
05.09.2025 00:35 Відповісти
Ще з однією все зрозуміло.
показати весь коментар
05.09.2025 00:35 Відповісти
Спитала б у самих військових своїх, може вони навпаки хочуть поїхати. Там точно знайдуться бажаючі.
показати весь коментар
05.09.2025 00:36 Відповісти
Допомогти з навчанням своїх військових!?
показати весь коментар
05.09.2025 00:37 Відповісти
Коли після ,,мирного урегулювання,, кацапи нападуть знову то Італія надасть нам що? Навчання. Інші країни НАТО ще щось подібне. Хтось бублика, хтось від нього дірку. Не хочу бути пророком але Жириновський кажучи про океани, солдатів і чоботи таки мав рацію. Косоокі ,,скрєпні,, расєянє будуть не тільки мити свої лапті в Середземному морі, а й і пать італійський чобіток від підошви до кордонів з Швейцарією. Це не тільки італійців стосується, звичайно.
показати весь коментар
05.09.2025 00:40 Відповісти
Volenterosi ma non troppo.
показати весь коментар
05.09.2025 00:48 Відповісти
Всі вони сцуться навіть після припинення війни розміщувати обмежений контингент в Україні, бо знають, що війна розпочнеться з новою силою зовсім незабаром. Дуже хочу помилитися.
показати весь коментар
05.09.2025 00:57 Відповісти
Констатую, що тільки КНДР може повноцінно підтримати свого колегу по коаліції, міжнародній політиці, спільному баченнні світу і тд. А наші ,,друзі,, схожі на персонажів з 12 стільців. Парабелум для відсічі нікому не потрібен. Ліпше відкупитись.Така їхня думка. Ню-ню.
показати весь коментар
05.09.2025 01:02 Відповісти
Чим вони можуть навчити якщо вони ні разу не стикалися з таким ворогом? Оці "навчання" за кордоном все більше нагадує тупо відмивання грошей.
показати весь коментар
05.09.2025 01:05 Відповісти
Чему они их собрались там учить? им нужно сюда приезжать и умолять чтобы с ними опытом реальной высокотехнологичноф войны поделились, учить они будут
показати весь коментар
05.09.2025 01:07 Відповісти
Толку з тих італійців ,як вояків . Їхні військові звитяги закінчилися з падінням Римської імперії. В 19 -20 столітті ,хто їх тільки не бив -навіть ефіопи в Африці...
показати весь коментар
05.09.2025 01:08 Відповісти
У часи Римської Імперії вони ще не були італійцями. Італійцями вони стали тільки в 19 столітті.
показати весь коментар
05.09.2025 01:22 Відповісти
 
 