Новости Гарантии безопасности для Украины
741 19

Италия не будет отправлять солдат в Украину, но готова помочь с обучением военных, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Италия готова присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины, но за пределами ее территории.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи коалиции желающих, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Подтвердив, что Италия не намерена отправлять солдат в Украину, Мелони подтвердила готовность поддержать возможное прекращение огня с инициативами по мониторингу и обучению за пределами границ Украины", - говорится в сообщении итальянского правительства.

Мелони также участвовала в телефонном разговоре европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны подтвердили "единство в стремлении к справедливому и прочному миру в Украине".

"Этого можно достичь только с помощью подхода, сочетающего постоянную поддержку Украины, стремление прекращения военных действий, сохранение коллективного давления на Россию, в частности с помощью санкций, и надежные и достоверные гарантии безопасности, которые должны быть определены в духе сотрудничества между двумя сторонами Атлантики", - сказали в правительстве Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелони о гарантиях безопасности для Украины: Предложение аналога статьи 5 НАТО является главным на столе переговоров

Автор: 

Топ комментарии
+10
Чому такому екстраординарному вони весь час хочуть навчити українців? Ще й італійці. Спагетті готувати? Чи піцу?
показать весь комментарий
05.09.2025 00:23 Ответить
+3
Мелоні-відстань,наші військові зараз зайняті і не збираються навчати твої макаронні когорти.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:24 Ответить
+2
Ця Мелоні, одна із тих, хто більше всіх говорив про так звану "5 статтю НАТО"... Тобто по факту, ніяких "гарантій" від Італії не слід очікувати.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:21 Ответить
Ця Мелоні, одна із тих, хто більше всіх говорив про так звану "5 статтю НАТО"... Тобто по факту, ніяких "гарантій" від Італії не слід очікувати.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:21 Ответить
Чому такому екстраординарному вони весь час хочуть навчити українців? Ще й італійці. Спагетті готувати? Чи піцу?
показать весь комментарий
05.09.2025 00:23 Ответить
На війні "пил та грязюка" бояться забриднити взуття та одяг .
показать весь комментарий
05.09.2025 02:07 Ответить
Мелоні-відстань,наші військові зараз зайняті і не збираються навчати твої макаронні когорти.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:24 Ответить
Італія готова долучитись до забезпечення гарантій безпеки України, але за межами її території. Джерело: https://censor.net/ua/n3572326
Виявляється зберігати нейтралітет це не так вже й погано.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:35 Ответить
Ще з однією все зрозуміло.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:35 Ответить
Спитала б у самих військових своїх, може вони навпаки хочуть поїхати. Там точно знайдуться бажаючі.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:36 Ответить
Допомогти з навчанням своїх військових!?
показать весь комментарий
05.09.2025 00:37 Ответить
Коли після ,,мирного урегулювання,, кацапи нападуть знову то Італія надасть нам що? Навчання. Інші країни НАТО ще щось подібне. Хтось бублика, хтось від нього дірку. Не хочу бути пророком але Жириновський кажучи про океани, солдатів і чоботи таки мав рацію. Косоокі ,,скрєпні,, расєянє будуть не тільки мити свої лапті в Середземному морі, а й і пать італійський чобіток від підошви до кордонів з Швейцарією. Це не тільки італійців стосується, звичайно.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:40 Ответить
Ага.... зараз тільки "Київ за трі дня" візьмуть й одразу на Ла-Манш та Італію.... 🤣🤣🤣
********* чи Бабраєдку передивився? Чи може ти кацап-дегенерат провокатор? Напиши путин-*****, кацапи-нелюди, щоб впевнитись що ти не кацап.
показать весь комментарий
05.09.2025 02:10 Ответить
Путін- *****. Але я пальці схрестив. Мнє тіпєрь прастітєльно.
показать весь комментарий
05.09.2025 02:21 Ответить
А ще доповню. Дивний ти хлоп. Ставиш, ставиш мені плюсики, а потім бац, якийсь в тебе ступор і сумнів хто я є.
показать весь комментарий
05.09.2025 02:25 Ответить
Volenterosi ma non troppo.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:48 Ответить
Всі вони сцуться навіть після припинення війни розміщувати обмежений контингент в Україні, бо знають, що війна розпочнеться з новою силою зовсім незабаром. Дуже хочу помилитися.
показать весь комментарий
05.09.2025 00:57 Ответить
Констатую, що тільки КНДР може повноцінно підтримати свого колегу по коаліції, міжнародній політиці, спільному баченнні світу і тд. А наші ,,друзі,, схожі на персонажів з 12 стільців. Парабелум для відсічі нікому не потрібен. Ліпше відкупитись.Така їхня думка. Ню-ню.
показать весь комментарий
05.09.2025 01:02 Ответить
Чим вони можуть навчити якщо вони ні разу не стикалися з таким ворогом? Оці "навчання" за кордоном все більше нагадує тупо відмивання грошей.
показать весь комментарий
05.09.2025 01:05 Ответить
Чему они их собрались там учить? им нужно сюда приезжать и умолять чтобы с ними опытом реальной высокотехнологичноф войны поделились, учить они будут
показать весь комментарий
05.09.2025 01:07 Ответить
Толку з тих італійців ,як вояків . Їхні військові звитяги закінчилися з падінням Римської імперії. В 19 -20 столітті ,хто їх тільки не бив -навіть ефіопи в Африці...
показать весь комментарий
05.09.2025 01:08 Ответить
У часи Римської Імперії вони ще не були італійцями. Італійцями вони стали тільки в 19 столітті.
показать весь комментарий
05.09.2025 01:22 Ответить
 
 