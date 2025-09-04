Италия не будет отправлять солдат в Украину, но готова помочь с обучением военных, - Мелони

Италия готова присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины, но за пределами ее территории.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи коалиции желающих, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Подтвердив, что Италия не намерена отправлять солдат в Украину, Мелони подтвердила готовность поддержать возможное прекращение огня с инициативами по мониторингу и обучению за пределами границ Украины", - говорится в сообщении итальянского правительства.

Мелони также участвовала в телефонном разговоре европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны подтвердили "единство в стремлении к справедливому и прочному миру в Украине".

"Этого можно достичь только с помощью подхода, сочетающего постоянную поддержку Украины, стремление прекращения военных действий, сохранение коллективного давления на Россию, в частности с помощью санкций, и надежные и достоверные гарантии безопасности, которые должны быть определены в духе сотрудничества между двумя сторонами Атлантики", - сказали в правительстве Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелони о гарантиях безопасности для Украины: Предложение аналога статьи 5 НАТО является главным на столе переговоров