Мерц: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну РФ проти України
Європа поки що не здатна змусити Росію припинити війну проти України, а США зволікають із рішеннями щодо гарантій безпеки та нових санкцій.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Наразі ми не можемо чинити достатнього тиску на Путіна, щоб покласти край цій війні. Ми залежимо від американської допомоги", - сказав він.
Мерц зазначив, що водночас Росія зміцнює відносини з Китаєм, Індією та Бразилією. Його коментарі прозвучали на тлі дискусій у так званій "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для Києва.
Nika Vesela
Поділля16
Red_Sky_On
Трумп, крім поцілунків із вашим пу, поки що нічого із предвиборчих обіцянок " закінчити війну", не зробив.
не думали за пане канцлеру?
Блді!
У вас нет стальных яиц, а не "впливу"
Ваша экономика в десятки раз мощнее российской допотопной, у вас вооружение на голову качественнее.
И нет впливу.
Мерц, де обіцяні Taurus'и???
Нажаль не можуть
Навіщо спотворювати інформацію у назві статті вириваючи назву з контексту заяви і падати до рівня жовтої преси? Мерц сказав, що Європа не має достатнього впливу без допомоги США.
Стаття про Фінляндію:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/5/7529401/ "Цього свинського, ганебного миру ми ніколи не визнаємо".
Історія поразки, яка допомогла зберегти країну"