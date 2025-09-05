Мерц: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну РФ проти України

Європа поки що не здатна змусити Росію припинити війну проти України, а США зволікають із рішеннями щодо гарантій безпеки та нових санкцій.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Наразі ми не можемо чинити достатнього тиску на Путіна, щоб покласти край цій війні. Ми залежимо від американської допомоги", - сказав він.

Мерц зазначив, що водночас Росія зміцнює відносини з Китаєм, Індією та Бразилією. Його коментарі прозвучали на тлі дискусій у так званій "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для Києва.

