Мерц: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну РФ проти України

Мерц про удар по Сумах

Європа поки що не здатна змусити Росію припинити війну проти України, а США зволікають із рішеннями щодо гарантій безпеки та нових санкцій.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Наразі ми не можемо чинити достатнього тиску на Путіна, щоб покласти край цій війні. Ми залежимо від американської допомоги", - сказав він.

Мерц зазначив, що водночас Росія зміцнює відносини з Китаєм, Індією та Бразилією. Його коментарі прозвучали на тлі дискусій у так званій "Коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступним кроком Путіна має стати негайне припинення вогню в Україні, - Британія в ООН

Топ коментарі
+12
Які кволі.та нікчемні(
показати весь коментар
05.09.2025 11:29 Відповісти
+8
Європа нічого не може зробити і не зробить з росією. Ніхто із громадян їх держдав не дозволить своїм урядам піти війною проти кацапа. Єдиний шлях - санкції і відмовитися від покупки у кацапа енергоносіїв та вести бізнес на Цапії. Але і цього ніхто робити не буде, бо кожна країна шукає свою вигоду, а не вигоду України. Після виборів в Європі ситуація може змінитися і Україна замість угорщини і словак, отримає ще дікулька держав ЄС, які будуть дивитися в бік кацапа, а не України.
показати весь коментар
05.09.2025 11:29 Відповісти
+8
Звісно не має. Про що можна казати, якщо навіть Орбан з Фіцо диктують більшості ЄС свої правила.....
показати весь коментар
05.09.2025 11:31 Відповісти
Збирайте рішучих і знову до Трампа - може вболтаєте гольфіста
показати весь коментар
05.09.2025 11:27 Відповісти
А можливо краще зібратися і звернутися до Боневтіка Позорного, щоб його оточення перестало красти ті мільярди, які партнери дають на озброєння і проплати соціальних виплат?
показати весь коментар
05.09.2025 11:31 Відповісти
Зброєю потрібно допомагати - Петріот не вкрадеш
показати весь коментар
05.09.2025 11:33 Відповісти
Які кволі.та нікчемні(
показати весь коментар
05.09.2025 11:29 Відповісти
це рівень їхньої нікчемної рішучості,бо війна їм потрібна,бо тягне час і ресурси,кацапам не зупинити свою мілітарізацію ,бо повернення до мирних рейок загроза внутрішнього вибуху,зупиняться в Україні переключаться на іншого
показати весь коментар
05.09.2025 11:35 Відповісти
Європа нічого не може зробити і не зробить з росією. Ніхто із громадян їх держдав не дозволить своїм урядам піти війною проти кацапа. Єдиний шлях - санкції і відмовитися від покупки у кацапа енергоносіїв та вести бізнес на Цапії. Але і цього ніхто робити не буде, бо кожна країна шукає свою вигоду, а не вигоду України. Після виборів в Європі ситуація може змінитися і Україна замість угорщини і словак, отримає ще дікулька держав ЄС, які будуть дивитися в бік кацапа, а не України.
показати весь коментар
05.09.2025 11:29 Відповісти
Обісралася Європа, но винен Трамп
показати весь коментар
05.09.2025 11:31 Відповісти
Ваш, російський Трумп, обдєлался значно більше ніж европейскі лідери.
Трумп, крім поцілунків із вашим пу, поки що нічого із предвиборчих обіцянок " закінчити війну", не зробив.
показати весь коментар
05.09.2025 12:17 Відповісти
Звісно не має. Про що можна казати, якщо навіть Орбан з Фіцо диктують більшості ЄС свої правила.....
показати весь коментар
05.09.2025 11:31 Відповісти
Радше Єс їм дозволяє це робити
показати весь коментар
05.09.2025 12:00 Відповісти
більш схоже що ес не хоче закінчувати війну бо вона їм вигідна і це лише пункт якогось плану,хотіли б закінчення продали б далекобійну зброю та меньше водили хороводи з власними інтересами
показати весь коментар
05.09.2025 11:31 Відповісти
Може Тауруси на озброєнні ЗСУ будуть помічними для Європи?
не думали за пане канцлеру?
показати весь коментар
05.09.2025 11:34 Відповісти
нє, вони тауруси для путіна тримають,коли він прийде до них, то вони їх передадуть новенькими, у смазці
показати весь коментар
05.09.2025 11:40 Відповісти
Розписався у власному безсиллі. У ***** було багато часу для розуміння, що являє собою вся ця євросрань.
показати весь коментар
05.09.2025 11:36 Відповісти
євросрань....супер,ідеально
показати весь коментар
05.09.2025 11:37 Відповісти
***** давно все зрозумів, тому й поліз в Україну. Бо побачив, що Захід - безпорадні імпотенти. Не думаю, що ***** б рипнувся при Рейгані та Тетчер.
показати весь коментар
05.09.2025 12:19 Відповісти
Все це європейсько-українське союзництво нагадує анекдота - єті зловив дядька, встромив йому пальця в дупу і тримає над проваллям. Дядько чує шо сповзає і кричить: "Загинай, загинай!". Так і тут - в провалля не хочеться, а єті відвести в бік не хоче (або й не може), зате пальця в дупі зафіксував надійно.
показати весь коментар
05.09.2025 11:36 Відповісти
у Європи і США зараз головна проблема як зберегти свої прибутки на колишньому рівні, Китай їх добре нагнув, все інше - шоу для дурних
показати весь коментар
05.09.2025 11:40 Відповісти
Абсолютно вже зрозуміло, диктатори і людожери, збоченці завжди порозуміються і підтримають один в справізнищення не схожих на себе, а демократи - ніколи, до останнього подиху будуть вірити, що за ними не прийдуть.
Блді!
показати весь коментар
05.09.2025 11:40 Відповісти
Диктатор і демократи завжди добре розумілися, коли була взаємна вигода. Політичні еліти ніколи не були і не будуть кровними ворогами, друга світова це до речі майже унікальний виняток із правил.
показати весь коментар
05.09.2025 11:46 Відповісти
Справа не в демократії та диктатурі. Це протистояння Заходу та Сходу. Захід - це Європа, Америка, Канада, Австралія і т.д. Тобто всі білі люди, які тримаються разом в одному військовому Альянсі. Ви думали, як до цього ставляться всі не білі, не "золотий мільярд"?
показати весь коментар
05.09.2025 12:02 Відповісти
смешіть,трупмель по братьски ставить раком всіх заради грошей та возвеличення особистого авторитету
показати весь коментар
05.09.2025 12:45 Відповісти
Даже запретить въезд кацапам и своим гражданам посещение Цапии не могут. Но виновата Америка.
показати весь коментар
05.09.2025 11:46 Відповісти
Європа не має достатнього впливу
----------------------------------------------------
У вас нет стальных яиц, а не "впливу"
Ваша экономика в десятки раз мощнее российской допотопной, у вас вооружение на голову качественнее.
И нет впливу.
показати весь коментар
05.09.2025 11:52 Відповісти
Європа поки що не здатна змусити Росію припинити війну проти України, а ракети Taurus можуть.

Мерц, де обіцяні Taurus'и???
показати весь коментар
05.09.2025 11:54 Відповісти
Європа поки що не здатна змусити Росію припинити війну проти України, а ракети Taurus можуть
===========
Нажаль не можуть
показати весь коментар
05.09.2025 12:04 Відповісти
Дід Трам сказав, що не можна виграти війну тільки в захисті.
показати весь коментар
05.09.2025 12:27 Відповісти
Та вже не треба. В нас вже Фламінги.
показати весь коментар
05.09.2025 12:09 Відповісти
самі бачили??в живу??
показати весь коментар
05.09.2025 12:46 Відповісти
Мерц: Европа не имеет достаточного влияния, чтобы остановить войну РФ против Украины Источник: https://censor.net/ru/n3572383
================
Навіщо спотворювати інформацію у назві статті вириваючи назву з контексту заяви і падати до рівня жовтої преси? Мерц сказав, що Європа не має достатнього впливу без допомоги США.
показати весь коментар
05.09.2025 12:03 Відповісти
Это одно и то же.
показати весь коментар
05.09.2025 12:06 Відповісти
У вас є 300 мільярдів рюзьких грошей. Ви просто боїтесь пуйла.
показати весь коментар
05.09.2025 12:07 Відповісти
Зате ви особисто його не боїтесь. Прапор тому підтвердження. Коли вже навчимося дивитися в дзеркало...
показати весь коментар
05.09.2025 12:14 Відповісти
Прав немец. Пока в Европе существует демократия сегодняшнего дня она , Европа, так и будет зависеть от всяких венгрий и словакий. Такой у них дебильный устав, что бы все были за! НАТО кстати, такая же убогая организация!
показати весь коментар
05.09.2025 12:09 Відповісти
Европа вже під співи ангелів перейшла в царство небесне, яке там протистояння дикунам людожерам, смиренно очікують кацапський чобот на свою шію. Святі, старі, та втомлені. Як там Шпенглер пророкував - " кінець европи".
показати весь коментар
05.09.2025 12:11 Відповісти
Европейцам когда-то принадлежало 90% мира. Всего этого они добивались хитростью. Вы их недооцениваете.
показати весь коментар
05.09.2025 12:15 Відповісти
В Шпенглера та ще в багатьох дослідників соціиуму, існуе термін " пасіонарність" ( активність, цілеспрямованість) нажаль европейці втратили цю пасіонарність ще в жадібний колоніальний період розвитку.
показати весь коментар
05.09.2025 12:27 Відповісти
200 испанцев Писсаро уничтожили и разграбили многомиллионную империю инков. Потому что настроили против инков все другие племена. Сила Европы в хитрости, а не в мясных войнах.
показати весь коментар
05.09.2025 12:44 Відповісти
Тобто потрібно десь знайти тих 200 іспанців?
показати весь коментар
05.09.2025 12:50 Відповісти
Я к тому что вокруг и внутри рашки много дикарей.
показати весь коментар
05.09.2025 12:52 Відповісти
Тільки ми могли обрати собі в "партнери" імпотентів та нікчем. Добре, хоч вже визнали, що ні на що нездатні без Штатів.
показати весь коментар
05.09.2025 12:16 Відповісти
"Коаліція нездатних" (с)
показати весь коментар
05.09.2025 12:43 Відповісти
Коаліція пердючих.
показати весь коментар
05.09.2025 12:53 Відповісти
Дякуй підлабузнику шрьодору та бабці меркель- вигодували потвору, а тепер саміж цю потвору і лякаїтесь..
показати весь коментар
05.09.2025 12:48 Відповісти
Кого вигодували і як саме?
показати весь коментар
05.09.2025 13:05 Відповісти
Якщо Будапештський меморандум не діє, треба приміряти ядерні бойові частини на Фламінго.
показати весь коментар
05.09.2025 13:00 Відповісти
Здається, почалася зелена кампанія на злив України.
Стаття про Фінляндію:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/5/7529401/ "Цього свинського, ганебного миру ми ніколи не визнаємо".
Історія поразки, яка допомогла зберегти країну"
показати весь коментар
05.09.2025 13:07 Відповісти
 
 