РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
2 100 50

Мерц: Европа не имеет достаточного влияния, чтобы остановить войну РФ против Украины

Мерц о ударе по Сумам

Европа пока не способна заставить Россию прекратить войну против Украины, а США медлят с решениями по гарантиям безопасности и новым санкциям.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Сейчас мы не можем оказать достаточного давления на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи", - сказал он.

Мерц отметил, что в то же время Россия укрепляет отношения с Китаем, Индией и Бразилией. Его комментарии прозвучали на фоне дискуссий в так называемой "Коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Киева.

+11
Які кволі.та нікчемні(
05.09.2025 11:29 Ответить
+7
Європа нічого не може зробити і не зробить з росією. Ніхто із громадян їх держдав не дозволить своїм урядам піти війною проти кацапа. Єдиний шлях - санкції і відмовитися від покупки у кацапа енергоносіїв та вести бізнес на Цапії. Але і цього ніхто робити не буде, бо кожна країна шукає свою вигоду, а не вигоду України. Після виборів в Європі ситуація може змінитися і Україна замість угорщини і словак, отримає ще дікулька держав ЄС, які будуть дивитися в бік кацапа, а не України.
05.09.2025 11:29 Ответить
+7
Звісно не має. Про що можна казати, якщо навіть Орбан з Фіцо диктують більшості ЄС свої правила.....
05.09.2025 11:31 Ответить
Збирайте рішучих і знову до Трампа - може вболтаєте гольфіста
05.09.2025 11:27 Ответить
А можливо краще зібратися і звернутися до Боневтіка Позорного, щоб його оточення перестало красти ті мільярди, які партнери дають на озброєння і проплати соціальних виплат?
05.09.2025 11:31 Ответить
Зброєю потрібно допомагати - Петріот не вкрадеш
05.09.2025 11:33 Ответить
це рівень їхньої нікчемної рішучості,бо війна їм потрібна,бо тягне час і ресурси,кацапам не зупинити свою мілітарізацію ,бо повернення до мирних рейок загроза внутрішнього вибуху,зупиняться в Україні переключаться на іншого
05.09.2025 11:35 Ответить
Обісралася Європа, но винен Трамп
05.09.2025 11:31 Ответить
Ваш, російський Трумп, обдєлался значно більше ніж европейскі лідери.
Трумп, крім поцілунків із вашим пу, поки що нічого із предвиборчих обіцянок " закінчити війну", не зробив.
05.09.2025 12:17 Ответить
Радше Єс їм дозволяє це робити
05.09.2025 12:00 Ответить
більш схоже що ес не хоче закінчувати війну бо вона їм вигідна і це лише пункт якогось плану,хотіли б закінчення продали б далекобійну зброю та меньше водили хороводи з власними інтересами
05.09.2025 11:31 Ответить
Може Тауруси на озброєнні ЗСУ будуть помічними для Європи?
не думали за пане канцлеру?
05.09.2025 11:34 Ответить
нє, вони тауруси для путіна тримають,коли він прийде до них, то вони їх передадуть новенькими, у смазці
05.09.2025 11:40 Ответить
Розписався у власному безсиллі. У ***** було багато часу для розуміння, що являє собою вся ця євросрань.
05.09.2025 11:36 Ответить
євросрань....супер,ідеально
05.09.2025 11:37 Ответить
***** давно все зрозумів, тому й поліз в Україну. Бо побачив, що Захід - безпорадні імпотенти. Не думаю, що ***** б рипнувся при Рейгані та Тетчер.
05.09.2025 12:19 Ответить
Все це європейсько-українське союзництво нагадує анекдота - єті зловив дядька, встромив йому пальця в дупу і тримає над проваллям. Дядько чує шо сповзає і кричить: "Загинай, загинай!". Так і тут - в провалля не хочеться, а єті відвести в бік не хоче (або й не може), зате пальця в дупі зафіксував надійно.
05.09.2025 11:36 Ответить
у Європи і США зараз головна проблема як зберегти свої прибутки на колишньому рівні, Китай їх добре нагнув, все інше - шоу для дурних
05.09.2025 11:40 Ответить
Абсолютно вже зрозуміло, диктатори і людожери, збоченці завжди порозуміються і підтримають один в справізнищення не схожих на себе, а демократи - ніколи, до останнього подиху будуть вірити, що за ними не прийдуть.
Блді!
05.09.2025 11:40 Ответить
Диктатор і демократи завжди добре розумілися, коли була взаємна вигода. Політичні еліти ніколи не були і не будуть кровними ворогами, друга світова це до речі майже унікальний виняток із правил.
05.09.2025 11:46 Ответить
Справа не в демократії та диктатурі. Це протистояння Заходу та Сходу. Захід - це Європа, Америка, Канада, Австралія і т.д. Тобто всі білі люди, які тримаються разом в одному військовому Альянсі. Ви думали, як до цього ставляться всі не білі, не "золотий мільярд"?
05.09.2025 12:02 Ответить
смешіть,трупмель по братьски ставить раком всіх заради грошей та возвеличення особистого авторитету
05.09.2025 12:45 Ответить
Даже запретить въезд кацапам и своим гражданам посещение Цапии не могут. Но виновата Америка.
05.09.2025 11:46 Ответить
Європа не має достатнього впливу
----------------------------------------------------
У вас нет стальных яиц, а не "впливу"
Ваша экономика в десятки раз мощнее российской допотопной, у вас вооружение на голову качественнее.
И нет впливу.
05.09.2025 11:52 Ответить
Європа поки що не здатна змусити Росію припинити війну проти України, а ракети Taurus можуть.

Мерц, де обіцяні Taurus'и???
05.09.2025 11:54 Ответить
Європа поки що не здатна змусити Росію припинити війну проти України, а ракети Taurus можуть
===========
Нажаль не можуть
05.09.2025 12:04 Ответить
Дід Трам сказав, що не можна виграти війну тільки в захисті.
05.09.2025 12:27 Ответить
Та вже не треба. В нас вже Фламінги.
05.09.2025 12:09 Ответить
самі бачили??в живу??
05.09.2025 12:46 Ответить
Мерц: Европа не имеет достаточного влияния, чтобы остановить войну РФ против Украины Источник: https://censor.net/ru/n3572383
================
Навіщо спотворювати інформацію у назві статті вириваючи назву з контексту заяви і падати до рівня жовтої преси? Мерц сказав, що Європа не має достатнього впливу без допомоги США.
05.09.2025 12:03 Ответить
Это одно и то же.
05.09.2025 12:06 Ответить
У вас є 300 мільярдів рюзьких грошей. Ви просто боїтесь пуйла.
05.09.2025 12:07 Ответить
Зате ви особисто його не боїтесь. Прапор тому підтвердження. Коли вже навчимося дивитися в дзеркало...
05.09.2025 12:14 Ответить
Прав немец. Пока в Европе существует демократия сегодняшнего дня она , Европа, так и будет зависеть от всяких венгрий и словакий. Такой у них дебильный устав, что бы все были за! НАТО кстати, такая же убогая организация!
05.09.2025 12:09 Ответить
Европа вже під співи ангелів перейшла в царство небесне, яке там протистояння дикунам людожерам, смиренно очікують кацапський чобот на свою шію. Святі, старі, та втомлені. Як там Шпенглер пророкував - " кінець европи".
05.09.2025 12:11 Ответить
Европейцам когда-то принадлежало 90% мира. Всего этого они добивались хитростью. Вы их недооцениваете.
05.09.2025 12:15 Ответить
В Шпенглера та ще в багатьох дослідників соціиуму, існуе термін " пасіонарність" ( активність, цілеспрямованість) нажаль европейці втратили цю пасіонарність ще в жадібний колоніальний період розвитку.
05.09.2025 12:27 Ответить
200 испанцев Писсаро уничтожили и разграбили многомиллионную империю инков. Потому что настроили против инков все другие племена. Сила Европы в хитрости, а не в мясных войнах.
05.09.2025 12:44 Ответить
Тобто потрібно десь знайти тих 200 іспанців?
05.09.2025 12:50 Ответить
Я к тому что вокруг и внутри рашки много дикарей.
05.09.2025 12:52 Ответить
Тільки ми могли обрати собі в "партнери" імпотентів та нікчем. Добре, хоч вже визнали, що ні на що нездатні без Штатів.
05.09.2025 12:16 Ответить
"Коаліція нездатних" (с)
05.09.2025 12:43 Ответить
Коаліція пердючих.
05.09.2025 12:53 Ответить
Дякуй підлабузнику шрьодору та бабці меркель- вигодували потвору, а тепер саміж цю потвору і лякаїтесь..
05.09.2025 12:48 Ответить
Кого вигодували і як саме?
05.09.2025 13:05 Ответить
Якщо Будапештський меморандум не діє, треба приміряти ядерні бойові частини на Фламінго.
05.09.2025 13:00 Ответить
Здається, почалася зелена кампанія на злив України.
Стаття про Фінляндію:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/5/7529401/ "Цього свинського, ганебного миру ми ніколи не визнаємо".
Історія поразки, яка допомогла зберегти країну"
05.09.2025 13:07 Ответить
 
 