Мерц: Европа не имеет достаточного влияния, чтобы остановить войну РФ против Украины

Европа пока не способна заставить Россию прекратить войну против Украины, а США медлят с решениями по гарантиям безопасности и новым санкциям.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Сейчас мы не можем оказать достаточного давления на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи", - сказал он.

Мерц отметил, что в то же время Россия укрепляет отношения с Китаем, Индией и Бразилией. Его комментарии прозвучали на фоне дискуссий в так называемой "Коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Киева.

