Мерц: Европа не имеет достаточного влияния, чтобы остановить войну РФ против Украины
Европа пока не способна заставить Россию прекратить войну против Украины, а США медлят с решениями по гарантиям безопасности и новым санкциям.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Сейчас мы не можем оказать достаточного давления на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи", - сказал он.
Мерц отметил, что в то же время Россия укрепляет отношения с Китаем, Индией и Бразилией. Его комментарии прозвучали на фоне дискуссий в так называемой "Коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Киева.
Топ комментарии
+11 Nika Vesela
показать весь комментарий05.09.2025 11:29 Ответить Ссылка
+7 Поділля16
показать весь комментарий05.09.2025 11:29 Ответить Ссылка
+7 Red_Sky_On
показать весь комментарий05.09.2025 11:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трумп, крім поцілунків із вашим пу, поки що нічого із предвиборчих обіцянок " закінчити війну", не зробив.
не думали за пане канцлеру?
Блді!
----------------------------------------------------
У вас нет стальных яиц, а не "впливу"
Ваша экономика в десятки раз мощнее российской допотопной, у вас вооружение на голову качественнее.
И нет впливу.
Мерц, де обіцяні Taurus'и???
===========
Нажаль не можуть
================
Навіщо спотворювати інформацію у назві статті вириваючи назву з контексту заяви і падати до рівня жовтої преси? Мерц сказав, що Європа не має достатнього впливу без допомоги США.
Стаття про Фінляндію:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/5/7529401/ "Цього свинського, ганебного миру ми ніколи не визнаємо".
Історія поразки, яка допомогла зберегти країну"