15-річний юнак планував напад із ножем на школу в Закарпатті: цьому вдалося запобігти

Хлопець планував напад у школі на Закарпатті

На Закарпатті школяр планував влаштувати напад із холодною зброєю в школі. Правоохоронці запобігли злочину.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ. Оперативну інформацію про підготовку злочину ми отримали у співпраці з правоохоронними органами Великобританії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, Кіберполіція аналізувала всі доступні дані.

Водночас кримінальна поліція проводила оперативні заходи, а біля навчального закладу виставили посилену охорону.

"У результаті - напад попереджено, діти та педагоги - в безпеці.

Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі", - додав міністр.

школа (2259) Клименко Ігор (521) Закарпатська область (2154)
Топ коментарі
+9
Коли в нас закриють тік-ток нахер?
05.09.2025 11:37 Відповісти
+6
В ЗАкарпатті такого ніколи не було. Тому або понаїхавша російськомовна вата, або ФСБ довго вербували
05.09.2025 11:30 Відповісти
+5
Придурку захотілося "Слави у американському стилі"...
05.09.2025 11:46 Відповісти
В ЗАкарпатті такого ніколи не було. Тому або понаїхавша російськомовна вата, або ФСБ довго вербували
05.09.2025 11:30 Відповісти
"Дурная галава нагам пакою не даёт...", - так, в подібних випадках, кажуть кацапи... (Правда, це, частіш всього, вживається стосовно п"яних, яки, у стані сп"яніння, "на подвиги тянет...".)
05.09.2025 11:44 Відповісти
мальчік в трусіках?
05.09.2025 11:32 Відповісти
В сімейних чи стрінгах?😂
05.09.2025 11:46 Відповісти
У біло синьо червоних...
05.09.2025 12:25 Відповісти
Із серпом і молотом по своім яйцям?
05.09.2025 12:49 Відповісти
Коли в нас закриють тік-ток нахер?
05.09.2025 11:37 Відповісти
І телеграм.
05.09.2025 11:44 Відповісти
Школи раніше закриють.
05.09.2025 11:47 Відповісти
Придурку захотілося "Слави у американському стилі"...
05.09.2025 11:46 Відповісти
Ніж то не дробовик, я думаю його там швидко б зкрутили
05.09.2025 11:54 Відповісти
Хто? Школярі?... Та й йому не кількість потрібна... А сам факт потрапляння в Інтернет...
05.09.2025 11:56 Відповісти
15 років це 10ти класник. Ну може він ішов вирізати першачків - я незнаю. А от однолітки йому б швидко того ножа в сраку б вставили
05.09.2025 11:58 Відповісти
"Татишо"?! Ти погано знаєш людську психологію... На одного "рішучого" й "обезбашенного" - сотня "нерішучих"... Почитай Достоєвського... Раскольніков - це "виключний екземпляр"...
05.09.2025 12:19 Відповісти
Зараз у всіх школах, у день, на вході стоять мусора та чергують. Треба щей поставити металодетектори - час такий, їба...тий.
05.09.2025 12:07 Відповісти
"Свиня багнюку знайде...".
05.09.2025 12:08 Відповісти
Цікаво, яка національність у нього? Закарпаття - багатонаціональний регіон...
05.09.2025 11:46 Відповісти
А що, злочинність має національність?
05.09.2025 11:48 Відповісти
Кому, як не жителю Франції, це знати...
05.09.2025 11:49 Відповісти
Я тут гість.
А в Україні злочинність вже переможена?
05.09.2025 11:59 Відповісти
так саме як і корупція
05.09.2025 12:55 Відповісти
++
05.09.2025 12:03 Відповісти
Питання цікаве...
Який процент злочинців серед українців? А серед ромів?
Подумайте над цим, я зачекаю
05.09.2025 11:59 Відповісти
А до чого тут роми? Найзлочинніша нація?
05.09.2025 12:02 Відповісти
а був спір за найзлочинну націю?не з'їзжайте на шнурках, навіть шахєди мають націю.
05.09.2025 12:10 Відповісти
До чого тут шахеди до школяра, громадянина України?
05.09.2025 12:18 Відповісти
Це ви прив'язали шахєда до школяра, а вам кажуть що злочинність має націю.
05.09.2025 12:19 Відповісти
Вбивство ножем якої нації?
05.09.2025 12:24 Відповісти
йшлося за прив'язку проценту злочинністі до різних націй а не за окремі способи. Також ві не взмозі розділити громадянство від національності.
05.09.2025 12:47 Відповісти
якої націі вислів "выкраду вместе с забором"?
05.09.2025 12:49 Відповісти
Неправильна відповідь, думайте ще.
05.09.2025 12:13 Відповісти
Дані щодо злочинності за етнічною чи національною ознакою зазвичай або відсутні у відкритому вигляді, або потребують дуже обережної інтерпретації. Розділяти злочин за етнічною приналежністю може легко породити стереотипи та дискримінацію, а реальні цифри залежать від методології, країни, часу та безлічі супутніх факторів.
05.09.2025 12:35 Відповісти
Ну ось, ви зацікавилися Я ж казав, що питання цікаве. І насправді про етнічні кримінальні структури написано багатенько корисного, як http://apnl.dnu.in.ua/1_2019/47.pdf наприклад тут. Всього кілька сторінок, але рекомендую з ними ознайомитися. А в кінці ще й список літератури на цю тему.
05.09.2025 12:53 Відповісти
при словах "третій рейх" або "СВО" звісно має.
05.09.2025 12:07 Відповісти
По суті - нема, а по факту є нації де на террор благословляють - рашисти, мусліки.
05.09.2025 12:09 Відповісти
пакалєніє стрімєров.
05.09.2025 12:07 Відповісти
Поки британська поліція ловить злочинців, наша збиває бабло з ухилянтів
05.09.2025 12:13 Відповісти
На Закарпатті працює британська поліція? Приємно вражений.
05.09.2025 12:14 Відповісти
Кіберполіція працює в Інтернет... А він ВСЕСВІТНІЙ... Навіть у плем"я тукуна дістане - якщо туди проведено Інтернет...
05.09.2025 12:22 Відповісти
Тепер на малолєткє буде зі сльозами згадувати щасливі часи шкільного булінгу.
05.09.2025 12:13 Відповісти
Шоб не розчаровувати підписників треба було прострімити як після затримання його протягують кілька поверхів їпалом по ступеньках.
Поліції респект. Уявляєте шоб ця підарасіна наворотила якшо вскочила в якийсь клас до першокласників.
05.09.2025 12:15 Відповісти
Це ,мабуть,протест проти звільнення з під варти Крупи та штраф для Тищенко!! А може, навіть, проти заборони куріння марихуани в школі...без форми та без рецепту!! Геть руки від патріотичної молоді...ніж треба,звісно,відібрати
05.09.2025 12:45 Відповісти
 
 