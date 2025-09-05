15-річний юнак планував напад із ножем на школу в Закарпатті: цьому вдалося запобігти

На Закарпатті школяр планував влаштувати напад із холодною зброєю в школі. Правоохоронці запобігли злочину.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ. Оперативну інформацію про підготовку злочину ми отримали у співпраці з правоохоронними органами Великобританії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, Кіберполіція аналізувала всі доступні дані.

Водночас кримінальна поліція проводила оперативні заходи, а біля навчального закладу виставили посилену охорону.

"У результаті - напад попереджено, діти та педагоги - в безпеці.



Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі", - додав міністр.

