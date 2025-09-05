РУС
15-летний юноша планировал нападение с ножом на школу в Закарпатье: это удалось предотвратить

Парень планировал нападение в школе на Закарпатье

На Закарпатье школьник планировал устроить нападение с холодным оружием в школе. Правоохранители предотвратили преступление.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"15-летний ученик планировал нападение с холодным оружием. Его задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время юноша уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ. Оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, Киберполиция анализировала все доступные данные.

В то же время криминальная полиция проводила оперативные мероприятия, а возле учебного заведения выставили усиленную охрану.

"В результате - нападение предотвращено, дети и педагоги - в безопасности.

В данное время продолжаются необходимые следственные действия. По предварительным данным, он планировал напасть на учеников и транслировать это в соцсети", - добавил министр.

+9
Коли в нас закриють тік-ток нахер?
05.09.2025 11:37
+8
В ЗАкарпатті такого ніколи не було. Тому або понаїхавша російськомовна вата, або ФСБ довго вербували
05.09.2025 11:30
+6
Придурку захотілося "Слави у американському стилі"...
05.09.2025 11:46
В ЗАкарпатті такого ніколи не було. Тому або понаїхавша російськомовна вата, або ФСБ довго вербували
05.09.2025 11:30
"Дурная галава нагам пакою не даёт...", - так, в подібних випадках, кажуть кацапи... (Правда, це, частіш всього, вживається стосовно п"яних, яки, у стані сп"яніння, "на подвиги тянет...".)
05.09.2025 11:44
05.09.2025 11:44 Ответить
мальчік в трусіках?
05.09.2025 11:32 Ответить
В сімейних чи стрінгах?😂
05.09.2025 11:46 Ответить
У біло синьо червоних...
05.09.2025 12:25 Ответить
Із серпом і молотом по своім яйцям?
05.09.2025 12:49
05.09.2025 12:49 Ответить
Коли в нас закриють тік-ток нахер?
05.09.2025 11:37
05.09.2025 11:37 Ответить
І телеграм.
05.09.2025 11:44 Ответить
Школи раніше закриють.
05.09.2025 11:47 Ответить
Придурку захотілося "Слави у американському стилі"...
05.09.2025 11:46
05.09.2025 11:46 Ответить
Ніж то не дробовик, я думаю його там швидко б зкрутили
05.09.2025 11:54
05.09.2025 11:54 Ответить
Хто? Школярі?... Та й йому не кількість потрібна... А сам факт потрапляння в Інтернет...
05.09.2025 11:56
05.09.2025 11:56 Ответить
15 років це 10ти класник. Ну може він ішов вирізати першачків - я незнаю. А от однолітки йому б швидко того ножа в сраку б вставили
05.09.2025 11:58
05.09.2025 11:58 Ответить
"Татишо"?! Ти погано знаєш людську психологію... На одного "рішучого" й "обезбашенного" - сотня "нерішучих"... Почитай Достоєвського... Раскольніков - це "виключний екземпляр"...
05.09.2025 12:19
05.09.2025 12:19 Ответить
Зараз у всіх школах, у день, на вході стоять мусора та чергують. Треба щей поставити металодетектори - час такий, їба...тий.
05.09.2025 12:07
05.09.2025 12:07 Ответить
"Свиня багнюку знайде...".
05.09.2025 12:08 Ответить
Цікаво, яка національність у нього? Закарпаття - багатонаціональний регіон...
05.09.2025 11:46
05.09.2025 11:46 Ответить
А що, злочинність має національність?
05.09.2025 11:48
05.09.2025 11:48 Ответить
Кому, як не жителю Франції, це знати...
05.09.2025 11:49
05.09.2025 11:49 Ответить
Я тут гість.
А в Україні злочинність вже переможена?
05.09.2025 11:59 Ответить
так саме як і корупція
05.09.2025 12:55 Ответить
++
05.09.2025 12:03 Ответить
Питання цікаве...
Який процент злочинців серед українців? А серед ромів?
Подумайте над цим, я зачекаю
05.09.2025 11:59 Ответить
А до чого тут роми? Найзлочинніша нація?
05.09.2025 12:02
05.09.2025 12:02 Ответить
а був спір за найзлочинну націю?не з'їзжайте на шнурках, навіть шахєди мають націю.
05.09.2025 12:10
05.09.2025 12:10 Ответить
До чого тут шахеди до школяра, громадянина України?
05.09.2025 12:18
05.09.2025 12:18 Ответить
Це ви прив'язали шахєда до школяра, а вам кажуть що злочинність має націю.
05.09.2025 12:19
05.09.2025 12:19 Ответить
Вбивство ножем якої нації?
05.09.2025 12:24 Ответить
йшлося за прив'язку проценту злочинністі до різних націй а не за окремі способи. Також ві не взмозі розділити громадянство від національності.
05.09.2025 12:47
05.09.2025 12:47 Ответить
якої націі вислів "выкраду вместе с забором"?
05.09.2025 12:49
05.09.2025 12:49 Ответить
Неправильна відповідь, думайте ще.
05.09.2025 12:13
05.09.2025 12:13 Ответить
Дані щодо злочинності за етнічною чи національною ознакою зазвичай або відсутні у відкритому вигляді, або потребують дуже обережної інтерпретації. Розділяти злочин за етнічною приналежністю може легко породити стереотипи та дискримінацію, а реальні цифри залежать від методології, країни, часу та безлічі супутніх факторів.
05.09.2025 12:35
05.09.2025 12:35 Ответить
Ну ось, ви зацікавилися Я ж казав, що питання цікаве. І насправді про етнічні кримінальні структури написано багатенько корисного, як http://apnl.dnu.in.ua/1_2019/47.pdf наприклад тут. Всього кілька сторінок, але рекомендую з ними ознайомитися. А в кінці ще й список літератури на цю тему.
05.09.2025 12:53
05.09.2025 12:53 Ответить
при словах "третій рейх" або "СВО" звісно має.
05.09.2025 12:07
05.09.2025 12:07 Ответить
По суті - нема, а по факту є нації де на террор благословляють - рашисти, мусліки.
05.09.2025 12:09
05.09.2025 12:09 Ответить
пакалєніє стрімєров.
05.09.2025 12:07 Ответить
Поки британська поліція ловить злочинців, наша збиває бабло з ухилянтів
05.09.2025 12:13
05.09.2025 12:13 Ответить
На Закарпатті працює британська поліція? Приємно вражений.
05.09.2025 12:14
05.09.2025 12:14 Ответить
Кіберполіція працює в Інтернет... А він ВСЕСВІТНІЙ... Навіть у плем"я тукуна дістане - якщо туди проведено Інтернет...
05.09.2025 12:22
05.09.2025 12:22 Ответить
Тепер на малолєткє буде зі сльозами згадувати щасливі часи шкільного булінгу.
05.09.2025 12:13
05.09.2025 12:13 Ответить
Шоб не розчаровувати підписників треба було прострімити як після затримання його протягують кілька поверхів їпалом по ступеньках.
Поліції респект. Уявляєте шоб ця підарасіна наворотила якшо вскочила в якийсь клас до першокласників.
05.09.2025 12:15 Ответить
Це ,мабуть,протест проти звільнення з під варти Крупи та штраф для Тищенко!! А може, навіть, проти заборони куріння марихуани в школі...без форми та без рецепту!! Геть руки від патріотичної молоді...ніж треба,звісно,відібрати
05.09.2025 12:45
05.09.2025 12:45 Ответить
 
 