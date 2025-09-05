15-летний юноша планировал нападение с ножом на школу в Закарпатье: это удалось предотвратить
На Закарпатье школьник планировал устроить нападение с холодным оружием в школе. Правоохранители предотвратили преступление.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"15-летний ученик планировал нападение с холодным оружием. Его задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время юноша уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ. Оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", - говорится в сообщении.
По словам Клименко, Киберполиция анализировала все доступные данные.
В то же время криминальная полиция проводила оперативные мероприятия, а возле учебного заведения выставили усиленную охрану.
"В результате - нападение предотвращено, дети и педагоги - в безопасности.
В данное время продолжаются необходимые следственные действия. По предварительным данным, он планировал напасть на учеников и транслировать это в соцсети", - добавил министр.
А в Україні злочинність вже переможена?
Який процент злочинців серед українців? А серед ромів?
Подумайте над цим, я зачекаю
Поліції респект. Уявляєте шоб ця підарасіна наворотила якшо вскочила в якийсь клас до першокласників.