Образовательный омбудсмен Лещик о недопуске детей к обучению из-за отсутствия школьной формы: Это нарушает их права на образование и безопасность

Учеников в шортах не пустили в школу

Управление образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации сообщило о начале служебного расследования относительно ситуации, когда учеников, одетых в шорты, не пропустили на территорию школы. В свою очередь, образовательный омбудсмен назвала такую ситуацию нарушением прав детей на образование и безопасность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена Надежды Лещик.

Она отметила, что получили обращение относительно недопуска учеников в гимназию №109 им. Т.Г. Шевченко г. Киева из-за отсутствия школьной формы. Как сообщали заявители, отстранение от занятий осуществляла директор учебного заведения.

В одном из них отмечалось, что ребенка одетого в классические хлопковые шорты светлого цвета, белую футболку и рубашку не допустили к занятиям.

"Она (директор) заявила, что "школа - это не пляж" и не допустила ребенка к занятиям, требуя вернуться домой и переодеться. Мой ребенок был в панике и в слезах вынужден был звонить мне. Дирекция фактически выпроводила ребенка за пределы территории лицея не обеспечив сопровождение и без учета возраста и безопасности ребенка", - цитирует обращение Лещик.

В другой жалобе говорилось, что недопуск объясняли внутренними правилами учебного заведения: "Аргументируя внутренними правилами лицея директор физически не пускала детей, дети без сопровождения взрослых отправлялись домой (напомню, что в г. Киеве в этот день 02.09.2025 в 9:20 была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО). Отдельно стоит учитывать и психологический аспект: когда детей при всех не пускают в школу из-за одежды, это является формой публичного унижения и лишнего стресса, что также нарушает их право на безопасную образовательную среду и уважение к достоинству."

Лещик отметила, что устав гимназии действительно содержит положение о том, что "ученики обязаны иметь опрятный внешний вид, носить форму установленного образца". Однако омбудсмен отмечает: высшую юридическую силу имеют законы, ни один из которых не предусматривает обязательной школьной формы для детей. Поэтому она отмечает, что это требование, приведенное в уставах, является незаконным.

По ее словам, отстранение от занятий школьников и направление для переодевания во время образовательного процесса нарушает право на образование, а также вызывает угрозу для ее жизни и здоровья, в частности из-за рисков, связанных с объявлением воздушной тревоги.

"Поэтому призываю педагогов и администрацию учебных заведений прекратить мероприятия по проверке одежды учеников и сосредоточить внимание на вопросах их безопасности и других важных вопросах. Обращаю внимание, что именно тот человек, который "заставил" ученика покинуть учебное заведение из-за одежды, несет в это время ответственность за его жизнь и здоровье. Буду принимать соответствующие меры реагирования", - добавила омбудсмен.

Стоит заметить, что в сети также опубликовано видео, где зафиксировано, как на территорию школы не пускают детей, одетых в шорты. Ученикам предлагают вернуться домой и переодеться, а потом приходить на занятия.

Эту ситуацию также прокомментировали в Печерской районной администрации Киева, где заявили о начале служебного расследования из-за вероятного нарушения прав учеников.

"Управление образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации сообщает, что подобное поведение недопустимо и просит прощения у учеников и их родителей за произошедший инцидент. С целью всестороннего и объективного выяснения обстоятельств, управлением образования начато служебное расследование. О результатах расследования будет проинформирована общественность дополнительно", - говорится в сообщении.

+6
Форма - дикий совок! У нас її ввели при Кучмі, але я її принципово не носив і мені нічого за це не було, бо на золоту медаль ішов)

І так, та директорша ця дой0бується до дітей за їх вигляд, а сама у рваній джинсовій жилетці - як торгашка на базарі якась! Чому ж вона на 1 вересня плаття не наділа чи там костюма?
03.09.2025 17:20 Ответить
+6
На відміну від трави, яку ще не легалізували, форму шкільну у нас таки скасували ще при Порошенку, тому мимо...
03.09.2025 17:21 Ответить
+4
А вчителька в джинсах і в джинсовій жилетці це нормально для першого вересня? Ще б спортивках прийшла і фільтрувала дітей по одягу.
03.09.2025 17:40 Ответить
Точно! А ще в школах забороняють курити маріхуану!! Це порушує права дітей на польоти без крил!!
03.09.2025 17:07 Ответить
На відміну від трави, яку ще не легалізували, форму шкільну у нас таки скасували ще при Порошенку, тому мимо...
03.09.2025 17:21 Ответить
якщо жарко, то можна не ходити по дресскоду. читайте закони.
03.09.2025 17:27 Ответить
03.09.2025 17:20 Ответить
Кличе хлопець:
- Чуєш, тату? -
- Чого тобі, синку? -
- Я знайшов у себе в книжці Цікаву картинку. -
- На картинці людський мозок, -
- Череп ніби знятий... -
- То чому в людини мозок -
- Геть увесь пом'ятий? -
- Батько глянув, посміхнувся. -
- Тут ясна картина: -
- Як народиться, синочку, -
- На цей світ людина,-
- То вправляють і вправляють -
- Їй мозги потрошку, -
- Доки стане в неї мозок -
- Схожий на гармошку. -
(П. Глазовий).
03.09.2025 17:32 Ответить
Тут про форму мова не йде.Діти мають прийти в школу в довгих штанах і це правильно.Бо далі хтось захоче прийти в трусах,а хтось взагалі без них.Взагалі оця боротьба за права починає трохи забембувати.Маса народу ходить,у всіх є якісь права,особливо вражають права ********** і лесбійок.Пора зрозуміти,що твої права закінчуються там,де починаються права інших.Ти прийшов не додому,ти прийшов в школу.Тобі сказали - ось в такому одязі - вбирай такий одяг,а не сперечайся,не позор дитину перед іншими...
03.09.2025 17:35 Ответить
А вчителька в джинсах і в джинсовій жилетці це нормально для першого вересня? Ще б спортивках прийшла і фільтрувала дітей по одягу.
03.09.2025 17:40 Ответить
Ви дитячу класичну літературу 19-20 ст. читали? Згадайте, там часто школярі в коротких штанцях, тобто шортах!
03.09.2025 18:10 Ответить
як же ми "виживали" без "омбуцменів" коли копали землю у шкільному дворі, фарбували підлогу дверей та парти за рахунок своїх "законних" літніх канікул! а "відпрацювання" у літніх трудових(!) таборах на редисці та моркви? як же ми вижили і дали потомство у вигляді ось ЦЬОГО?
03.09.2025 18:05 Ответить
Слава Богу, зараз дітей не експлуатують так, як у сраному совку! Якби зараз мою дитину змушували таку роботу, то вчителі, завуч, директор і тд були б публічно послані матом!
03.09.2025 18:12 Ответить
копати землю і вчити матиматику це різновиди одного й того самого процесу - ПРАЦІ! шкода ваших дітей - ви цьому їх не навчите вже!
03.09.2025 18:26 Ответить
Будь-яка праця має ОПЛАЧУВАТИСЯ! Якщо праця не оплачується, то це або волонтерство (добровільне), або рабство/експлуатація (примусове)!

Знаєте, моя мама в селі влітку на канікулах ходила допомагати на колхозний тік, але їй за це ПЛАТИЛИ! Це не було примусово і безкоштовно!
03.09.2025 18:43 Ответить
ну що ж, тоді і ви будьте добрі, оплачуйте працю вчителя, утримання школи зі СВОЇ кишені, а не із загального бюджету країни!
03.09.2025 18:46 Ответить
З якого це дива? Мої податки якраз і йдуть на утримання шкіл та вчителів. ****** ще діти мають працювати у школі. У якому законі це прописано?

Спробуйте підійдіть до німця чи француза і скажіть, що його дитина має фарбувати вікна у школі. Як гадаєте, що він вам скаже?
03.09.2025 18:51 Ответить
хочу побачити той щасливий момент, коли ваші дітки за вашу пропозицію винести сміття з квартири або вимогу заправити ліжко, подадуть скаргу дитячому "омбутсмену" з формулюванням "спроба експлуотації дитячої праці"! все до того й іде!
03.09.2025 18:57 Ответить
Із цим усе в порядку, нормальна дитина завжди зрозуміє важливість домашньої роботи і допомагатиме без будь-якого примусу. Мій син ще у віці 3 років почав допомагати мені каву вранці робити, а потім сам взявся пилососити кімнату.

Але дім - це одне, а школа - зовсім інше. Особливо у ******** школах, де постійні побори - на ремонт, подарунки вчителям, канцтовари, підручники-посібники і тд і тп. І так гроші вимагають, то ще працювати на них задарма?
03.09.2025 19:05 Ответить
 
 