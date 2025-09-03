Образовательный омбудсмен Лещик о недопуске детей к обучению из-за отсутствия школьной формы: Это нарушает их права на образование и безопасность

Управление образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации сообщило о начале служебного расследования относительно ситуации, когда учеников, одетых в шорты, не пропустили на территорию школы. В свою очередь, образовательный омбудсмен назвала такую ситуацию нарушением прав детей на образование и безопасность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена Надежды Лещик.

Она отметила, что получили обращение относительно недопуска учеников в гимназию №109 им. Т.Г. Шевченко г. Киева из-за отсутствия школьной формы. Как сообщали заявители, отстранение от занятий осуществляла директор учебного заведения.

В одном из них отмечалось, что ребенка одетого в классические хлопковые шорты светлого цвета, белую футболку и рубашку не допустили к занятиям.

"Она (директор) заявила, что "школа - это не пляж" и не допустила ребенка к занятиям, требуя вернуться домой и переодеться. Мой ребенок был в панике и в слезах вынужден был звонить мне. Дирекция фактически выпроводила ребенка за пределы территории лицея не обеспечив сопровождение и без учета возраста и безопасности ребенка", - цитирует обращение Лещик.

В другой жалобе говорилось, что недопуск объясняли внутренними правилами учебного заведения: "Аргументируя внутренними правилами лицея директор физически не пускала детей, дети без сопровождения взрослых отправлялись домой (напомню, что в г. Киеве в этот день 02.09.2025 в 9:20 была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО). Отдельно стоит учитывать и психологический аспект: когда детей при всех не пускают в школу из-за одежды, это является формой публичного унижения и лишнего стресса, что также нарушает их право на безопасную образовательную среду и уважение к достоинству."

Лещик отметила, что устав гимназии действительно содержит положение о том, что "ученики обязаны иметь опрятный внешний вид, носить форму установленного образца". Однако омбудсмен отмечает: высшую юридическую силу имеют законы, ни один из которых не предусматривает обязательной школьной формы для детей. Поэтому она отмечает, что это требование, приведенное в уставах, является незаконным.

По ее словам, отстранение от занятий школьников и направление для переодевания во время образовательного процесса нарушает право на образование, а также вызывает угрозу для ее жизни и здоровья, в частности из-за рисков, связанных с объявлением воздушной тревоги.

"Поэтому призываю педагогов и администрацию учебных заведений прекратить мероприятия по проверке одежды учеников и сосредоточить внимание на вопросах их безопасности и других важных вопросах. Обращаю внимание, что именно тот человек, который "заставил" ученика покинуть учебное заведение из-за одежды, несет в это время ответственность за его жизнь и здоровье. Буду принимать соответствующие меры реагирования", - добавила омбудсмен.

Стоит заметить, что в сети также опубликовано видео, где зафиксировано, как на территорию школы не пускают детей, одетых в шорты. Ученикам предлагают вернуться домой и переодеться, а потом приходить на занятия.

Эту ситуацию также прокомментировали в Печерской районной администрации Киева, где заявили о начале служебного расследования из-за вероятного нарушения прав учеников.

"Управление образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации сообщает, что подобное поведение недопустимо и просит прощения у учеников и их родителей за произошедший инцидент. С целью всестороннего и объективного выяснения обстоятельств, управлением образования начато служебное расследование. О результатах расследования будет проинформирована общественность дополнительно", - говорится в сообщении.