Освітня омбудсменка Лещик про недопуск дітей до навчання через відсутність шкільної форми: Це порушує їхні права на освіту і безпеку. ВIДЕО

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації повідомило про початок службового розслідування стосовно ситуації, коли учнів, одягнених у шорти, не пропустили на територію школи. Своєю чергою освітня омбудсменка назвала таку ситуацію порушенням прав дітей на освіту та безпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву освітньої омбудсменки Надії Лещик.

Вона зазначила, що отримали звернення щодо недопуску учнів до гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка м. Києва через відсутність шкільної форми. Як повідомляли заявники, відсторонення від занять здійснювала директор закладу освіти.

В одному з них зазначалося, що дитину одягнену в класичні бавовняні шорти світлого кольору, білу футболку та сорочку не допустили до занять.

"Вона (директорка) заявила, що "школа – це не пляж" та не допустила дитину до занять, вимагаючи повернутися додому та переодягнутися. Моя дитина була у паніці та в сльозах змушена телефонувати мені. Дирекція фактично випровадила дитину за межі території ліцею не забезпечивши супровід і без урахування віку та безпеки дитини", – цитує звернення Лещик.

Також читайте: Понад 400 українських шкіл ліквідували чи понизили ступінь через недостатню кількість учнів, - МОН

В іншій скарзі йшлося, що недопуск пояснювали внутрішніми правилами закладу освіти: "Аргументуючи внутрішніми правилами ліцею директорка фізично не пускала дітей, діти без супроводу дорослих відправлялися додому (нагадаю, що в м. Києві в цей день 02.09.2025 о 9:20 було оголошено повітряну тривогу та працювали сили ППО). Окремо варто зважати й на психологічний аспект: коли дітей при всіх не пускають до школи через одяг, це є формою публічного приниження та зайвого стресу, що також порушує їхнє право на безпечне освітнє середовище та повагу до гідності."

Лещик зауважила, що статут гімназії дійсно містить положення про те, що "учні зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд, носити форму встановленого зразка". Однак омбудсменка наголошує: вищу юридичну силу мають закони, жоден із яких не передбачає обов’язкової шкільної форми для дітей. Тому вона наголошує, що ця вимога, наведена у статутах, є незаконною.

За її словами, відсторонення від занять школярів та направлення для переодягання під час освітнього процесу порушує право на освіту, а також спричиняє загрозу для її життя та здоров’я, зокрема через ризики, пов’язані з оголошенням повітряної тривоги.

"Тому закликаю педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередити увагу на питаннях їх безпеки та інших важливих питаннях. Звертаю увагу, що саме та людина, яка "примусила" учня залишити заклад освіти через одяг, несе в цей час відповідальність за його життя та здоров'я. Буду вживати відповідних заходів реагування", – додала омбудсменка.

Варто зауважити, що в мережі також опубліковано відео, де зафіксовано, як на територію школи не пускають дітей, що одягнені в шорти. Учням пропонують повернутися додому і переодягнутися, а потім приходити на заняття.

Також читайте: 88% школярів навчатимуться в очному або змішаному форматах з вересня, - МОН

Цю ситуацію також прокоментували в Печерській районній адміністрації Києва, де заявили про початок службового розслідування через ймовірне порушення прав учнів.

"Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації повідомляє, що подібна поведінка є неприпустимою та просить вибачення в учнів та їхніх батьків за інцидент, що стався. З метою всебічного та об’єктивного з’ясування обставин, управлінням освіти розпочато службове розслідування. Про результати розслідування буде поінформовано громадськість додатково", – йдеться в повідомленні.