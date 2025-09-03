УКР
Освітня омбудсменка Лещик про недопуск дітей до навчання через відсутність шкільної форми: Це порушує їхні права на освіту і безпеку. ВIДЕО

Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації повідомило про початок службового розслідування стосовно ситуації, коли учнів, одягнених у шорти, не пропустили на територію школи. Своєю чергою освітня омбудсменка назвала таку ситуацію порушенням прав дітей на освіту та безпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву освітньої омбудсменки Надії Лещик.

Вона зазначила, що отримали звернення щодо недопуску учнів до гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка м. Києва через відсутність шкільної форми. Як повідомляли заявники, відсторонення від занять здійснювала директор закладу освіти.

В одному з них зазначалося, що дитину одягнену в класичні бавовняні шорти світлого кольору, білу футболку та сорочку не допустили до занять.

"Вона (директорка) заявила, що "школа – це не пляж" та не допустила дитину до занять, вимагаючи повернутися додому та переодягнутися. Моя дитина була у паніці та в сльозах змушена телефонувати мені. Дирекція фактично випровадила дитину за межі території ліцею не забезпечивши супровід і без урахування віку та безпеки дитини", – цитує звернення Лещик.

Також читайте: Понад 400 українських шкіл ліквідували чи понизили ступінь через недостатню кількість учнів, - МОН

В іншій скарзі йшлося, що недопуск пояснювали внутрішніми правилами закладу освіти: "Аргументуючи внутрішніми правилами ліцею директорка фізично не пускала дітей, діти без супроводу дорослих відправлялися додому (нагадаю, що в м. Києві в цей день 02.09.2025 о 9:20 було оголошено повітряну тривогу та працювали сили ППО). Окремо варто зважати й на психологічний аспект: коли дітей при всіх не пускають до школи через одяг, це є формою публічного приниження та зайвого стресу, що також порушує їхнє право на безпечне освітнє середовище та повагу до гідності."

Лещик зауважила, що статут гімназії дійсно містить положення про те, що "учні зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд, носити форму встановленого зразка". Однак омбудсменка наголошує: вищу юридичну силу мають закони, жоден із яких не передбачає обов’язкової шкільної форми для дітей. Тому вона наголошує, що ця вимога, наведена у статутах, є незаконною.

За її словами, відсторонення від занять школярів та направлення для переодягання під час освітнього процесу порушує право на освіту, а також спричиняє загрозу для її життя та здоров’я, зокрема через ризики, пов’язані з оголошенням повітряної тривоги.

"Тому закликаю педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередити увагу на питаннях їх безпеки та інших важливих питаннях. Звертаю увагу, що саме та людина, яка "примусила" учня залишити заклад освіти через одяг, несе в цей час відповідальність за його життя та здоров'я. Буду вживати відповідних заходів реагування", – додала омбудсменка.

Варто зауважити, що в мережі також опубліковано відео, де зафіксовано, як на територію школи не пускають дітей, що одягнені в шорти. Учням пропонують повернутися додому і переодягнутися, а потім приходити на заняття.

Також читайте: 88% школярів навчатимуться в очному або змішаному форматах з вересня, - МОН

Цю ситуацію також прокоментували в Печерській районній адміністрації Києва, де заявили про початок службового розслідування через ймовірне порушення прав учнів.

"Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації повідомляє, що подібна поведінка є неприпустимою та просить вибачення в учнів та їхніх батьків за інцидент, що стався. З метою всебічного та об’єктивного з’ясування обставин, управлінням освіти розпочато службове розслідування. Про результати розслідування буде поінформовано громадськість додатково", – йдеться в повідомленні.

діти (5282) школа (2258)
Точно! А ще в школах забороняють курити маріхуану!! Це порушує права дітей на польоти без крил!!
показати весь коментар
03.09.2025 17:07 Відповісти
На відміну від трави, яку ще не легалізували, форму шкільну у нас таки скасували ще при Порошенку, тому мимо...
показати весь коментар
03.09.2025 17:21 Відповісти
якщо жарко, то можна не ходити по дресскоду. читайте закони.
показати весь коментар
03.09.2025 17:27 Відповісти
Форма - дикий совок! У нас її ввели при Кучмі, але я її принципово не носив і мені нічого за це не було, бо на золоту медаль ішов)

І так, та директорша ця дой0бується до дітей за їх вигляд, а сама у рваній джинсовій жилетці - як торгашка на базарі якась! Чому ж вона на 1 вересня плаття не наділа чи там костюма?
показати весь коментар
03.09.2025 17:20 Відповісти
Кличе хлопець:
- Чуєш, тату? -
- Чого тобі, синку? -
- Я знайшов у себе в книжці Цікаву картинку. -
- На картинці людський мозок, -
- Череп ніби знятий... -
- То чому в людини мозок -
- Геть увесь пом'ятий? -
- Батько глянув, посміхнувся. -
- Тут ясна картина: -
- Як народиться, синочку, -
- На цей світ людина,-
- То вправляють і вправляють -
- Їй мозги потрошку, -
- Доки стане в неї мозок -
- Схожий на гармошку. -
(П. Глазовий).
показати весь коментар
03.09.2025 17:32 Відповісти
Тут про форму мова не йде.Діти мають прийти в школу в довгих штанах і це правильно.Бо далі хтось захоче прийти в трусах,а хтось взагалі без них.Взагалі оця боротьба за права починає трохи забембувати.Маса народу ходить,у всіх є якісь права,особливо вражають права ********** і лесбійок.Пора зрозуміти,що твої права закінчуються там,де починаються права інших.Ти прийшов не додому,ти прийшов в школу.Тобі сказали - ось в такому одязі - вбирай такий одяг,а не сперечайся,не позор дитину перед іншими...
показати весь коментар
03.09.2025 17:35 Відповісти
А вчителька в джинсах і в джинсовій жилетці це нормально для першого вересня? Ще б спортивках прийшла і фільтрувала дітей по одягу.
показати весь коментар
03.09.2025 17:40 Відповісти
Ви дитячу класичну літературу 19-20 ст. читали? Згадайте, там часто школярі в коротких штанцях, тобто шортах!
показати весь коментар
03.09.2025 18:10 Відповісти
як же ми "виживали" без "омбуцменів" коли копали землю у шкільному дворі, фарбували підлогу дверей та парти за рахунок своїх "законних" літніх канікул! а "відпрацювання" у літніх трудових(!) таборах на редисці та моркви? як же ми вижили і дали потомство у вигляді ось ЦЬОГО?
показати весь коментар
03.09.2025 18:05 Відповісти
Слава Богу, зараз дітей не експлуатують так, як у сраному совку! Якби зараз мою дитину змушували таку роботу, то вчителі, завуч, директор і тд були б публічно послані матом!
показати весь коментар
03.09.2025 18:12 Відповісти
копати землю і вчити матиматику це різновиди одного й того самого процесу - ПРАЦІ! шкода ваших дітей - ви цьому їх не навчите вже!
показати весь коментар
03.09.2025 18:26 Відповісти
 
 