Від початку воєнного стану припинено 1736 спроб підкупу на суму понад 21,6 млн грн, - ДПСУ

Державна прикордонна служба України у серпні 2025 року зафіксувала 55 спроб надання хабарів прикордонникам на загальну суму близько 485 тис. грн.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що найбільша спроба підкупу сталася під час виїзду з України. Громадянин намагався дати прикордоннику понад 230 тис. грн у різних валютах (4 тис. доларів США, 5 тис. злотих та 15 тис. грн) за пропуск за підробленими документами. Прикордонник відмовився від неправомірної вигоди, а Нацполіція задокументувала правопорушення за ст. 369 ККУ.

Водночас у серпні зафіксовано 8 фактів можливих порушень антикорупційного законодавства серед особового складу прикордонної служби. У трьох випадках військовослужбовців притягнуто до кримінальної відповідальності, матеріали за іншими епізодами передано до компетентних органів.

Загалом від початку воєнного стану прикордонники припинили 1736 спроб підкупу на суму понад 21,6 млн грн.

