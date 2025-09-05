РУС
С начала военного положения пресечено 1736 попыток подкупа на сумму более 21,6 млн грн, - ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины в августе 2025 года зафиксировала 55 попыток предоставления взяток пограничникам на общую сумму около 485 тыс. грн.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что самая большая попытка подкупа произошла во время выезда из Украины. Гражданин пытался дать пограничнику более 230 тыс. грн в разных валютах (4 тыс. долларов США, 5 тыс. злотых и 15 тыс. грн) за пропуск по поддельным документам. Пограничник отказался от неправомерной выгоды, а Нацполиция задокументировала правонарушение по ст. 369 УКУ.

В то же время в августе зафиксировано 8 фактов возможных нарушений антикоррупционного законодательства среди личного состава пограничной службы. В трех случаях военнослужащие привлечены к уголовной ответственности, материалы по другим эпизодам переданы в компетентные органы.

Всего с начала военного положения пограничники пресекли 1736 попыток подкупа на сумму более 21,6 млн грн.

Госпогранслужба (6814) подкуп (600) военное положение (519)
по 200 єврів дають? сильні показники. Нормальні пацани виїзджають з такими пропозиціями від яких неможливо відмовитись
05.09.2025 11:58 Ответить
 
 