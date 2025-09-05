УКР
Новини Захист прав військовослужбовців
707 22

Для захисту прав воїнів варто створити військову прокуратуру, - суддя ВС Ткачук

Захист прав військовослужбовців. Що кажуть у Верховному Суді?

Захищати потрібно також права тих, хто захищає Україну. А це неможливо без створення військових органів правопорядку.

Про це під час дискусії щодо питань правового та соціального захисту військовополонених та визволених оборонців заявив суддя Великої палати Верховного Суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ.

"Не створено ні військової прокуратури, ні інших військових органів правопорядку. Постає питання. Хто і яким чином може захистити військових чи сімей? Що робити військовим, які потерпають від, припустим, командира в зоні бойових дій?" - зазначив він.

За словами Ткачука, в Україні наразі питанням військових вже займається 20% адвокатів.

"Але ніхто з цих адвокатів не на Донеччині. І що робити бійцям? Чому те, що відбувалося під Покровськом потім вирішують в Києві? Нема до кого поскаржитися, нема кому розслідувати, нема кому вирішити ці питання. Щороку розслідується близько 4,5 мільйона справ у судах. Але небагато з них у справах військових. Адже неможливо всіма цими справами займатися. Я послухав вас і переконаний, що без реалізації структурної системи правосуддя нічого системно зробити не можна. Це система державного будівництва. Потрібно як Захищати Батьківщину, так і захищати тих, хто захищає Батьківщину", - додав він.

Читайте: Військові закликають Раду не ухвалювати законопроєкт №13452, що звузить права воїнів на справедливий суд

Автор: 

Верховний Суд (1202) військовослужбовці (4920) Ткачук Олег (19)
Топ коментарі
+6
Ще додати корупціонерів до тих які вже є...
05.09.2025 14:39 Відповісти
+5
а чому не військову адвокатуру? скільки можна збільшувати кількість цих підарів-інвалідів які в 40 вже на персії
05.09.2025 14:40 Відповісти
+4
Досвід створення військових прокуратур та судів в Україні показав повну непрофесійність цих структур, страшенну корупцію та зловживання! Тому ні!
05.09.2025 14:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
влада думає так - те чого не існує захищати не потрібно
05.09.2025 14:39 Відповісти
для влади любий захист через покарання,поліцаї,судді,... вони вас ,,захищають,, але з початку доведіть що ви не винні
05.09.2025 14:52 Відповісти
Портновські, лише теревені 4 роки ведуть, вони ж заброньовані!
05.09.2025 14:44 Відповісти
Прокуратура військова буде захищати військових? Ох ***** так загнув.
Нові органи для своіх. За рахунок народу.
05.09.2025 14:49 Відповісти
випустилася нова ,,партія,, елітних юристів,їх жешь треба десь пристроїти,не на фронт же йти ,не барска то справа
05.09.2025 14:55 Відповісти
Не порушуйте права військових ЗЕскоти, тоді не буде потреби їх права захищати
05.09.2025 14:49 Відповісти
у чинних прокурорів багато синів і дочок, які теж хочуть стати прокурорами, то ж треба створити ще якусь прокуратуру
05.09.2025 14:54 Відповісти
прокурори не захищають, а підтримують обвинувачення в суді. То ж владі потрібні прокурори, які б мали моральне право судити військових, бо з погляду суспільства прокурори не мають такого морального права, то ж нічого кращого не придумали як знову назвати деяких прокурорів військовими. Це огидно.
05.09.2025 15:02 Відповісти
І прокуратура військова повинна бути і військовий суд. Бо іноді виходить так, що справи військових розглядають і розбирають люди, які самі у війську жодного дня не служили.
05.09.2025 15:01 Відповісти
ахах, від того що створять прокуратуру і назвуть її військовою, то прокурори ,які там будуть, стануть військовими? За матеріальним забезпеченням - так, ще й учасниками бойових дій їх зроблять і землю дадуть, як і раніше було., а по факту, такі ж пристосуванці і хапуги, як і усі інші прокурори.
05.09.2025 15:05 Відповісти
чи цих прокурорів будуть набирати з окопів? як і працівників тцк?
05.09.2025 15:08 Відповісти
А чого обов'язково з окопів? Як на мене, то хай це буде гарний фахівець у своїй справі. А ті що з окопів - геройські хлопці і чоловіки, але часто-густо їм бракує відповідного досвіду і фахових знань.
05.09.2025 15:21 Відповісти
ну так, прокурорам вже не вистачає прокурорських місць, бо він гарного життя вони стабільно розмножуються
05.09.2025 15:30 Відповісти
все вірно! до того ж, треба знати, що військову прокуратуру закрили після приходу Зе-шобли
05.09.2025 15:30 Відповісти
А військові суди яник прикрив.
05.09.2025 15:38 Відповісти
це суддям "не вистачає" прокурорів - військовослужбовцям не вистачає адвокатів
05.09.2025 15:08 Відповісти
Яке воно збараніле! У нас якщо буржуй дурить з зарплатою, треба подавати заяву в суд. В GB потрібно зателефонувати у джоб-центр. Прийде дівчинка і поставить роботодавця на голову. Штрафів менше 1000ф не буває.
05.09.2025 15:09 Відповісти
І всі до одного хапуги? Я далекий від того, щоб виправдовувати ******** судівських та прокурорських. Але через те, що пристосуванці і хапуги є серед представників практично усіх професій, скажімо і серед лікарів і серед педагогів, ми ж не будемо закривати лікарні, навчальні заклади і відмовлятися від іхніх послуг. Подивіться, якщо не дивилися, або передивіться американський фільм 92-го року "Кілька гарних хлопців" з Томом Крузом та Демі Мур. Так там у них і адвокати військові і слідчі. І якось працює система.
05.09.2025 15:15 Відповісти
зеленский военную прокуратуру в 2020 расформировал не просто так
05.09.2025 16:32 Відповісти
 
 