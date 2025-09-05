Для захисту прав воїнів варто створити військову прокуратуру, - суддя ВС Ткачук

Захищати потрібно також права тих, хто захищає Україну. А це неможливо без створення військових органів правопорядку.

Про це під час дискусії щодо питань правового та соціального захисту військовополонених та визволених оборонців заявив суддя Великої палати Верховного Суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ.

"Не створено ні військової прокуратури, ні інших військових органів правопорядку. Постає питання. Хто і яким чином може захистити військових чи сімей? Що робити військовим, які потерпають від, припустим, командира в зоні бойових дій?" - зазначив він.

За словами Ткачука, в Україні наразі питанням військових вже займається 20% адвокатів.

"Але ніхто з цих адвокатів не на Донеччині. І що робити бійцям? Чому те, що відбувалося під Покровськом потім вирішують в Києві? Нема до кого поскаржитися, нема кому розслідувати, нема кому вирішити ці питання. Щороку розслідується близько 4,5 мільйона справ у судах. Але небагато з них у справах військових. Адже неможливо всіма цими справами займатися. Я послухав вас і переконаний, що без реалізації структурної системи правосуддя нічого системно зробити не можна. Це система державного будівництва. Потрібно як Захищати Батьківщину, так і захищати тих, хто захищає Батьківщину", - додав він.

Читайте: Військові закликають Раду не ухвалювати законопроєкт №13452, що звузить права воїнів на справедливий суд