Для защиты прав воинов стоит создать военную прокуратуру, - судья ВС Ткачук

Защищать нужно также права тех, кто защищает Украину. А это невозможно без создания военных органов правопорядка.

Об этом во время дискуссии по вопросам правовой и социальной защиты военнопленных и освобожденных защитников заявил судья Большой палаты Верховного Суда Олег Ткачук, передает Цензор.НЕТ.

"Не создана ни военная прокуратура, ни другие военные органы правопорядка. Возникает вопрос. Кто и каким образом может защитить военных или семей? Что делать военным, которые страдают от, допустим, командира в зоне боевых действий?" - отметил он.

По словам Ткачука, в Украине сейчас вопросом военных уже занимается 20% адвокатов.

"Но никто из этих адвокатов - не в Донецкой области. И что делать бойцам? Почему то, что происходило под Покровском, потом решают в Киеве? Некому пожаловаться, некому расследовать, некому решить эти вопросы. Ежегодно расследуется около 4,5 миллиона дел в судах. Но немного из них - по делам военных. Ведь невозможно всеми этими делами заниматься. Я послушал вас и убежден, что без реализации структурной системы правосудия ничего системно сделать нельзя. Это система государственного строительства. Нужно как защищать Родину, так и защищать тех, кто защищает Родину", - добавил он.

