РУС
Новости Защита прав военнослужащих
458 18

Для защиты прав воинов стоит создать военную прокуратуру, - судья ВС Ткачук

Защита прав военнослужащих. Что говорят в Верховном Суде?

Защищать нужно также права тех, кто защищает Украину. А это невозможно без создания военных органов правопорядка.

Об этом во время дискуссии по вопросам правовой и социальной защиты военнопленных и освобожденных защитников заявил судья Большой палаты Верховного Суда Олег Ткачук, передает Цензор.НЕТ.

"Не создана ни военная прокуратура, ни другие военные органы правопорядка. Возникает вопрос. Кто и каким образом может защитить военных или семей? Что делать военным, которые страдают от, допустим, командира в зоне боевых действий?" - отметил он.

По словам Ткачука, в Украине сейчас вопросом военных уже занимается 20% адвокатов.

"Но никто из этих адвокатов - не в Донецкой области. И что делать бойцам? Почему то, что происходило под Покровском, потом решают в Киеве? Некому пожаловаться, некому расследовать, некому решить эти вопросы. Ежегодно расследуется около 4,5 миллиона дел в судах. Но немного из них - по делам военных. Ведь невозможно всеми этими делами заниматься. Я послушал вас и убежден, что без реализации структурной системы правосудия ничего системно сделать нельзя. Это система государственного строительства. Нужно как защищать Родину, так и защищать тех, кто защищает Родину", - добавил он.

Читайте: Военные призывают Раду не принимать законопроект №13452, который сузит права воинов на справедливый суд

Верховный Суд (1104) военнослужащие (6287) Ткачук Олег (21)
Топ комментарии
Ще додати корупціонерів до тих які вже є...
показать весь комментарий
05.09.2025 14:39 Ответить
влада думає так - те чого не існує захищати не потрібно
показать весь комментарий
05.09.2025 14:39 Ответить
Досвід створення військових прокуратур та судів в Україні показав повну непрофесійність цих структур, страшенну корупцію та зловживання! Тому ні!
показать весь комментарий
05.09.2025 14:39 Ответить
а чому не військову адвокатуру? скільки можна збільшувати кількість цих підарів-інвалідів які в 40 вже на персії
показать весь комментарий
05.09.2025 14:40 Ответить
для влади любий захист через покарання,поліцаї,судді,... вони вас ,,захищають,, але з початку доведіть що ви не винні
показать весь комментарий
05.09.2025 14:52 Ответить
Портновські, лише теревені 4 роки ведуть, вони ж заброньовані!
показать весь комментарий
05.09.2025 14:44 Ответить
Прокуратура військова буде захищати військових? Ох ***** так загнув.
Нові органи для своіх. За рахунок народу.
показать весь комментарий
05.09.2025 14:49 Ответить
випустилася нова ,,партія,, елітних юристів,їх жешь треба десь пристроїти,не на фронт же йти ,не барска то справа
показать весь комментарий
05.09.2025 14:55 Ответить
Не порушуйте права військових ЗЕскоти, тоді не буде потреби їх права захищати
показать весь комментарий
05.09.2025 14:49 Ответить
у чинних прокурорів багато синів і дочок, які теж хочуть стати прокурорами, то ж треба створити ще якусь прокуратуру
показать весь комментарий
05.09.2025 14:54 Ответить
прокурори не захищають, а підтримують обвинувачення в суді. То ж владі потрібні прокурори, які б мали моральне право судити військових, бо з погляду суспільства прокурори не мають такого морального права, то ж нічого кращого не придумали як знову назвати деяких прокурорів військовими. Це огидно.
показать весь комментарий
05.09.2025 15:02 Ответить
І прокуратура військова повинна бути і військовий суд. Бо іноді виходить так, що справи військових розглядають і розбирають люди, які самі у війську жодного дня не служили.
показать весь комментарий
05.09.2025 15:01 Ответить
ахах, від того що створять прокуратуру і назвуть її військовою, то прокурори ,які там будуть, стануть військовими? За матеріальним забезпеченням - так, ще й учасниками бойових дій їх зроблять і землю дадуть, як і раніше було., а по факту, такі ж пристосуванці і хапуги, як і усі інші прокурори.
показать весь комментарий
05.09.2025 15:05 Ответить
чи цих прокурорів будуть набирати з окопів? як і працівників тцк?
показать весь комментарий
05.09.2025 15:08 Ответить
А чого обов'язково з окопів? Як на мене, то хай це буде гарний фахівець у своїй справі. А ті що з окопів - геройські хлопці і чоловіки, але часто-густо їм бракує відповідного досвіду і фахових знань.
показать весь комментарий
05.09.2025 15:21 Ответить
це суддям "не вистачає" прокурорів - військовослужбовцям не вистачає адвокатів
показать весь комментарий
05.09.2025 15:08 Ответить
Яке воно збараніле! У нас якщо буржуй дурить з зарплатою, треба подавати заяву в суд. В GB потрібно зателефонувати у джоб-центр. Прийде дівчинка і поставить роботодавця на голову. Штрафів менше 1000ф не буває.
показать весь комментарий
05.09.2025 15:09 Ответить
І всі до одного хапуги? Я далекий від того, щоб виправдовувати ******** судівських та прокурорських. Але через те, що пристосуванці і хапуги є серед представників практично усіх професій, скажімо і серед лікарів і серед педагогів, ми ж не будемо закривати лікарні, навчальні заклади і відмовлятися від іхніх послуг. Подивіться, якщо не дивилися, або передивіться американський фільм 92-го року "Кілька гарних хлопців" з Томом Крузом та Демі Мур. Так там у них і адвокати військові і слідчі. І якось працює система.
показать весь комментарий
05.09.2025 15:15 Ответить
 
 