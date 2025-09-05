США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні після мирної угоди, - NBC

Якщо між Росією та Україною буде укладена мирна угода, США можуть взяти на себе провідну роль у моніторингу великої буферної зони в Україні.

Про це повідомляє NBC News, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, буферна зона передбачає демілітаризовану територію на нинішній українській території, яка розділятиме контрольовані Росією та Києвом райони. США планують здійснювати спостереження за нею за допомогою дронів, супутників та інших розвідувальних засобів, координуючи дії з іншими країнами. Військова присутність у зоні може належати країнам, які не входять до НАТО, наприклад Саудівській Аравії або Бангладешу. Американські війська на території України розміщені не будуть.

План перебуває на стадії попередніх обговорень і потребує погодження між президентами України та Росії, а також лідерами залучених країн. Він був розроблений після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

Основні виклики у реалізації плану - визначення тригерів для реакції з боку України та моніторингових сил і встановлення правил застосування сили. Переговори в Пентагоні веде генерал ВПС США Ден Кейн, а обговорення також охоплює стримування, підготовку та оборонно-промислове співробітництво.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністри енергетики ЄС обговорять відмову від російського палива після заклику Трампа