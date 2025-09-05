США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине после мирного соглашения, - NBC
Если между Россией и Украиной будет заключено мирное соглашение, США могут взять на себя ведущую роль в мониторинге большой буферной зоны в Украине.
Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, буферная зона предусматривает демилитаризованную территорию на нынешней украинской территории, которая будет разделять контролируемые Россией и Киевом районы. США планируют осуществлять наблюдение за ней с помощью дронов, спутников и других разведывательных средств, координируя действия с другими странами. Военное присутствие в зоне может принадлежать странам, которые не входят в НАТО, например Саудовской Аравии или Бангладешу. Американские войска на территории Украины размещены не будут.
План находится на стадии предварительных обсуждений и требует согласования между президентами Украины и России, а также лидерами вовлеченных стран. Он был разработан после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа.
Основные вызовы в реализации плана - определение триггеров для реакции со стороны Украины и мониторинговых сил и установление правил применения силы. Переговоры в Пентагоне ведет генерал ВВС США Дэн Кейн, а обсуждение также охватывает сдерживание, подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.
