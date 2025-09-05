РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9214 посетителей онлайн
Новости Мирное соглашение
627 6

США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине после мирного соглашения, - NBC

Сырский рассказал о встрече с главнокомандующим НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем

Если между Россией и Украиной будет заключено мирное соглашение, США могут взять на себя ведущую роль в мониторинге большой буферной зоны в Украине.

Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, буферная зона предусматривает демилитаризованную территорию на нынешней украинской территории, которая будет разделять контролируемые Россией и Киевом районы. США планируют осуществлять наблюдение за ней с помощью дронов, спутников и других разведывательных средств, координируя действия с другими странами. Военное присутствие в зоне может принадлежать странам, которые не входят в НАТО, например Саудовской Аравии или Бангладешу. Американские войска на территории Украины размещены не будут.

План находится на стадии предварительных обсуждений и требует согласования между президентами Украины и России, а также лидерами вовлеченных стран. Он был разработан после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа.

Основные вызовы в реализации плана - определение триггеров для реакции со стороны Украины и мониторинговых сил и установление правил применения силы. Переговоры в Пентагоне ведет генерал ВВС США Дэн Кейн, а обсуждение также охватывает сдерживание, подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министры энергетики ЕС обсудят отказ от российского топлива после призыва Трампа

Автор: 

соглашение (1372) США (27834)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Моніторити? Гамерика?! Під час зустрічі з путіним вирішили?!! Він й…нутий!
показать весь комментарий
05.09.2025 15:00 Ответить
Одну простую сказку, а может и не сказку,
А может, не простую, хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства, а может, и не с детства,
А может, и не помним, но будем вспоминать.

Нам помнится вороне, а может быть собаке,
А может быть корове, однажды повезло.
Прислал ей кто-то сыра, грамм, думается двести,
А, может быть, и триста, а может полкило.

На ель она взлетела, а может, не взлетела,
А, может быть, на пальму с разбега взобралась.
И там она позавтракать, а может пообедать,
А, может, и поужинать спокойно собралась.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала,
А может, это страус злой, а может и не злой.
А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.

https://www.youtube.com/watch?v=BTWjS1qm9bM🤣
показать весь комментарий
05.09.2025 15:03 Ответить
А мирна угода в осяжному майбутньому буде? А то незламне балабооьство вже набридло
показать весь комментарий
05.09.2025 15:04 Ответить
Трамп буде особисто моніторити зі свого кабінету.
показать весь комментарий
05.09.2025 15:18 Ответить
Моніторити, це будуть переписувати номери гармат і змальовувати ПВО і передавати рашистам? А потім швидко здриснути при шухері. Це ж було вже.
показать весь комментарий
05.09.2025 16:19 Ответить
А чому не кацапи або косоокі комуняки? Політика адміністрації краснова цілком прирівнюється до політики агресора та комуняк. Жодних розбіжностей; хіба що дурості значно більше.
показать весь комментарий
05.09.2025 16:27 Ответить
 
 