УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9328 відвідувачів онлайн
Новини
2 370 5

Росія зменшила втрати у війні проти України завдяки новій тактиці наступу, - Міноборони Естонії

армія,втрати,російська,росія

Втрати російської армії у живій силі за останні місяці зменшилися через зміну тактики наступу на Україну.

Про це заявив керівник відділу оборонної готовності Міноборони Естонії Герт Каю, пише ERR, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо раніше середня кількість втрат російських військових на добу становила близько 1500 осіб, то нині цей показник знизився до приблизно 800. Зменшення пов’язане з тим, що атаки здійснюють меншими підрозділами, які пересуваються на мотоциклах і квадроциклах.

Попри це, загальна кількість атак на день не змінилася й становить 150-160. Основні зусилля зосереджені поблизу Покровська, де відбувається до 80% атак, але падіння міста найближчим часом в Естонії не прогнозують. На Куп’янському напрямку Росія намагається перерізати українські шляхи постачання.

Каю додав, що РФ перекидає війська з Курської та Бєлгородської областей у Донецьку, прагнучи повністю захопити регіон. Також зростає використання безпілотників - кількість планерів збільшилася з 3700 у липні до понад 4300 у серпні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув журналіст та військовий Олександр Голяченко. ФОТО

Автор: 

армія рф (18602) Естонія (1697) втрати (4556)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь только нужно послушать наших дебилов, которые тут ржали с мотоциклов в пи@арских войсках. Пусть еще поржут.
показати весь коментар
05.09.2025 15:43 Відповісти
кацапы такие ранимые, так обижаються когда с них ржут.как же они же вяликие. с 2023г по сейчас захватили аж 1% територии.ошеломляющий результат!!!
показати весь коментар
05.09.2025 16:06 Відповісти
Кацапы не первый год используют мотоциклы и квадроциклы.
показати весь коментар
05.09.2025 15:44 Відповісти
Якщо у них втрати на добу 800 орків, то за місяць в середньому виходить 24 тисячі.
При цьому, українська влада заявляє що треба мобілізовувати близько 30 тисяч новобранців на місяць.
У нас вже втрати такі ж самі, якщо не більші ніж у русні?
показати весь коментар
05.09.2025 16:01 Відповісти
 
 