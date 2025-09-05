Росія зменшила втрати у війні проти України завдяки новій тактиці наступу, - Міноборони Естонії

Втрати російської армії у живій силі за останні місяці зменшилися через зміну тактики наступу на Україну.

Про це заявив керівник відділу оборонної готовності Міноборони Естонії Герт Каю, пише ERR, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо раніше середня кількість втрат російських військових на добу становила близько 1500 осіб, то нині цей показник знизився до приблизно 800. Зменшення пов’язане з тим, що атаки здійснюють меншими підрозділами, які пересуваються на мотоциклах і квадроциклах.

Попри це, загальна кількість атак на день не змінилася й становить 150-160. Основні зусилля зосереджені поблизу Покровська, де відбувається до 80% атак, але падіння міста найближчим часом в Естонії не прогнозують. На Куп’янському напрямку Росія намагається перерізати українські шляхи постачання.

Каю додав, що РФ перекидає війська з Курської та Бєлгородської областей у Донецьку, прагнучи повністю захопити регіон. Також зростає використання безпілотників - кількість планерів збільшилася з 3700 у липні до понад 4300 у серпні.

